Симметрия и вкус

Zellner D.A. et al (2011). Neatness Counts. How Plating Affects Liking for the Taste of Food // Appetite, 57 (3): 642−648.

исследование

В американском Государственном университете Монклер сформировали три группы из добровольцев в возрасте от 18 до 27 лет. В первом эксперименте оценивалось влияние симметричности сервировки на удовольст­вие, полученное от еды. 43 студента были случайным образом разбиты на две группы. Всем им предложили съесть блюдо из листьев салата, хумуса, хлебных чипсов, моркови и помидоров, но если первой группе досталась еда, симметрично разложенная в центре тарелки, то второй — композиция с теми же ингредиентами, небрежно выложенными в нижней части блюда. Затем испытуемые по 100-балльной шкале оценивали привлекательность еды, готовность ее попробовать и вкус. Во втором эксперименте на две группы разбили 31 студента. Куриный салат, предлагавшийся первой группе, был сервирован красивее, чем для второй. Но на этот раз блюда были симметрично разложены в центре тарелки. В ходе третьего эксперимента 24 студента оценивали цветные фотографии блюд обоих экспериментов.

результаты

Испытуемые, которым досталось красиво и симметрично сервированное блюдо, пища показалась намного вкуснее. Более того, многие из респондентов были готовы заплатить за блюдо гораздо больше, чем те студенты, которые были вынуждены есть несимметрично разложенную еду, — им казалось, что эта еда доставлена из более дорогого ресторана. Впрочем, при этом они не посчитали ее более привлекательной на вид.

Еда и нехватка любви

Goossens L., Braet C., Bosmans G., Decaluw V. (2011). Loss of Control Over Eating in Pre-Adolescent Youth: the Role of Attachment and Self-Esteem // Eating Behaviour, 12 (4): 289−295.

исследование

Из шести начальных школ Бельгии ученые набрали 555 детей в возрасте от 8 до 11 лет. Детям было предложено заполнить специальный опросник для исследования расстройств пищевого поведения, а кроме того — профиль самовосприятия и анкеты для оценки привязанности ребенка к родителям. Опросы учеников проводились в школьных классах и продолжались не больше 60 минут. В ходе исследования было выявлено, что в течение последнего месяца из 555 детей различные расстройства пищевого поведения наблюдались у 482 (86,8%). Результаты опроса остальных учеников в исследовании было решено не использовать как нерелевантные.

результаты

У 19,6% мальчиков и 15,4% девочек из финальной выборки было диагностировано неконтролируемое пищевое поведение: нервная анорексия, нервная булимия или обжорство. Анализ результатов показал, что для этих детей была характерна низкая самооценка и более слабые семейные связи. Кроме того, было выявлено, что уровень самооценки и неконтролируемое пищевое поведение больше коррелируют с привязанностью к матери, чем к отцу. По мнению ученых, эта зависимость обусловлена тем, что процесс приема пищи в неблагополучных семьях часто заменяет другие проявления заботы и любви. Любой дискомфорт ребенка воспринимается матерью как результат плохого питания, а отцом игнорируется вовсе. Вследствие этого у ребенка теряется четкая дифференциация соматических и эмоциональных переживаний и возникает стереотип: «если плохо, надо поесть».

Воображение и аппетит

Morewedge C.K., Young Huh E.Y., Vosgerau J. (2010). Thought for Food: Imagined Consumption Reduces Actual Consumption // Science, 330: 1530−1533.

исследование

Ученые из Универси­тета Карнеги-Меллон провели исследование, в рамках которого людям, разбитым на три группы, нужно было представлять себе 33 повторяющихся действия, похожих на поглощение конфет M&M's. Испытуемые из контрольной группы воображали, как кидают 33 монеты в стиральную машину. Вторая группа мысленно бросала в стиральную машину 30 монет, а потом представляла поедание трех конфет M&M's. Третья группа проделывала те же мыслительные действия с тремя монетами и тридцатью M&M's. Затем всем участникам предлагалось съесть любое количество M&M's.

результаты

Участники, воображавшие большое количество M&M's, съели значительно меньше реальных конфет, чем все остальные испытуемых. При замене в следующем исследовании конфет на сырные кубики ученые получили аналогичный результат. Так выяснилось, что образы способны вызывать привыкание даже при отсут­ствии сенсорной стимуляции.

Еда и депрессия

Wade T.D., Wilksch S.M., Lee C. (2011). A Longitu­dinal Investigation of the Impact of Dis­ordered Eating on Young Women’s Quality of Life // Health Psychology.

исследование

Ученые из австралийских Университетов Флиндерса и Квинсленда предположили, что неупорядоченное питание может оказывать большое влияние на качество жизни, а высокий уровень социальной поддержки и низкий уровень депрессии способны значительно снизить это воздействие. Для проверки гипотезы был произведен анализ материалов Австралийского лонгитюдного исследования женского здоровья (ALSWH), в рамках которого 40 тысяч австралийских женщин, разделенных на три возрастные группы (18−23, 45−50, 70−75), с 1996 по 2016 год участвуют в корреспондентском анкетировании. Ученые взяли данные о младшей группе: 9688 женщин, родившихся между 1973 и 1978 годами. На основе 9-летнего периода их анкетирования были проанализированы четыре показателя: социальная поддержка, депрессия, беспорядочное питание и качест­во жизни.

результаты

Неупорядоченное питание было диагностировано у 23% женщин. При этом 14% страдали психогенным перееданием, то есть обжорством; 4% пытались контролировать свой вес при помощи управляемой рвоты; 5% использовали для этих целей слабительное или средства для похудания; 11% сидели на диете или постились. Психические и физические показатели этих женщин оказались хуже, чем у тех, кто питался упорядоченно, и практически не менялись на протяжении всех девяти лет исследования. При этом испытуемые с низкой социальной поддержкой и беспорядочным питанием (11%) или же с беспорядочным питанием и высоким уровнем депрессии (15%) продемонстрировали худшие результаты. Показатели женщин с хорошим питанием и высокой социальной поддержкой (51%) или низким уровнем депрессии (50%) оказались самыми высокими. Таким образом, даже незначительное ухудшение питания может очень плохо сказаться на здоровье и жизни, если вас некому поддержать или у вас депрессия.