Симметрия и вкус
Zellner D.A. et al (2011). Neatness Counts. How Plating Affects Liking for the Taste of Food // Appetite, 57 (3):
исследование
В американском Государственном университете Монклер сформировали три группы из добровольцев в возрасте от 18 до 27 лет. В первом эксперименте оценивалось влияние симметричности сервировки на удовольствие, полученное от еды. 43 студента были случайным образом разбиты на две группы. Всем им предложили съесть блюдо из листьев салата, хумуса, хлебных чипсов, моркови и помидоров, но если первой группе досталась еда, симметрично разложенная в центре тарелки, то второй — композиция с теми же ингредиентами, небрежно выложенными в нижней части блюда. Затем испытуемые по
результаты
Испытуемые, которым досталось красиво и симметрично сервированное блюдо, пища показалась намного вкуснее. Более того, многие из респондентов были готовы заплатить за блюдо гораздо больше, чем те студенты, которые были вынуждены есть несимметрично разложенную еду, — им казалось, что эта еда доставлена из более дорогого ресторана. Впрочем, при этом они не посчитали ее более привлекательной на вид.
Еда и нехватка любви
Goossens L., Braet C., Bosmans G., Decaluw V. (2011). Loss of Control Over Eating in Pre-Adolescent Youth: the Role of Attachment and Self-Esteem // Eating Behaviour, 12 (4):
исследование
Из шести начальных школ Бельгии ученые набрали 555 детей в возрасте от 8 до 11 лет. Детям было предложено заполнить специальный опросник для исследования расстройств пищевого поведения, а кроме того — профиль самовосприятия и анкеты для оценки привязанности ребенка к родителям. Опросы учеников проводились в школьных классах и продолжались не больше 60 минут. В ходе исследования было выявлено, что в течение последнего месяца из 555 детей различные расстройства пищевого поведения наблюдались у 482 (86,8%). Результаты опроса остальных учеников в исследовании было решено не использовать как нерелевантные.
результаты
У 19,6% мальчиков и 15,4% девочек из финальной выборки было диагностировано неконтролируемое пищевое поведение: нервная анорексия, нервная булимия или обжорство. Анализ результатов показал, что для этих детей была характерна низкая самооценка и более слабые семейные связи. Кроме того, было выявлено, что уровень самооценки и неконтролируемое пищевое поведение больше коррелируют с привязанностью к матери, чем к отцу. По мнению ученых, эта зависимость обусловлена тем, что процесс приема пищи в неблагополучных семьях часто заменяет другие проявления заботы и любви. Любой дискомфорт ребенка воспринимается матерью как результат плохого питания, а отцом игнорируется вовсе. Вследствие этого у ребенка теряется четкая дифференциация соматических и эмоциональных переживаний и возникает стереотип: «если плохо, надо поесть».
Воображение и аппетит
Morewedge C.K., Young Huh E.Y., Vosgerau J. (2010). Thought for Food: Imagined Consumption Reduces Actual Consumption // Science, 330:
исследование
Ученые из Университета Карнеги-Меллон провели исследование, в рамках которого людям, разбитым на три группы, нужно было представлять себе 33 повторяющихся действия, похожих на поглощение конфет M&M's. Испытуемые из контрольной группы воображали, как кидают 33 монеты в стиральную машину. Вторая группа мысленно бросала в стиральную машину 30 монет, а потом представляла поедание трех конфет M&M's. Третья группа проделывала те же мыслительные действия с тремя монетами и тридцатью M&M's. Затем всем участникам предлагалось съесть любое количество M&M's.
результаты
Участники, воображавшие большое количество M&M's, съели значительно меньше реальных конфет, чем все остальные испытуемых. При замене в следующем исследовании конфет на сырные кубики ученые получили аналогичный результат. Так выяснилось, что образы способны вызывать привыкание даже при отсутствии сенсорной стимуляции.
Еда и депрессия
Wade T.D., Wilksch S.M., Lee C. (2011). A Longitudinal Investigation of the Impact of Disordered Eating on Young Women’s Quality of Life // Health Psychology.
исследование
Ученые из австралийских Университетов Флиндерса и Квинсленда предположили, что неупорядоченное питание может оказывать большое влияние на качество жизни, а высокий уровень социальной поддержки и низкий уровень депрессии способны значительно снизить это воздействие. Для проверки гипотезы был произведен анализ материалов Австралийского лонгитюдного исследования женского здоровья (ALSWH), в рамках которого 40 тысяч австралийских женщин, разделенных на три возрастные группы
результаты
Неупорядоченное питание было диагностировано у 23% женщин. При этом 14% страдали психогенным перееданием, то есть обжорством; 4% пытались контролировать свой вес при помощи управляемой рвоты; 5% использовали для этих целей слабительное или средства для похудания; 11% сидели на диете или постились. Психические и физические показатели этих женщин оказались хуже, чем у тех, кто питался упорядоченно, и практически не менялись на протяжении всех девяти лет исследования. При этом испытуемые с низкой социальной поддержкой и беспорядочным питанием (11%) или же с беспорядочным питанием и высоким уровнем депрессии (15%) продемонстрировали худшие результаты. Показатели женщин с хорошим питанием и высокой социальной поддержкой (51%) или низким уровнем депрессии (50%) оказались самыми высокими. Таким образом, даже незначительное ухудшение питания может очень плохо сказаться на здоровье и жизни, если вас некому поддержать или у вас депрессия.
Маркировка и лишний вес
В 2008 году власти Нью-Йорка обязали сетевые рестораны быстрого питания, имеющие минимум 15 точек по всей стране, приводить в меню информацию об энергетической ценности своих продуктов. В связи с этим американские ученые опросили посетителей 168 случайно выбранных ресторанов 11 крупных сетей и попросили их показать свои чеки. Опросы проводились в два этапа — в 2007 году, за год до нововведения (7309 посетителей), и в 2009 году, спустя 9 месяцев после вступления закона в силу (8489 человек). График показывает, что если эта мера и повлияла на потребителей, то совсем не так, как надеялись законодатели, — еду стали покупать чуть более калорийную.
Средние значения энергетической ценности заказов в фастфудах (в калориях)
* В районах, где располагались фастфуды, уровень бедности определялся по проценту домохозяйств, живших менее чем на двойной прожиточный минимум: <25% — низкий уровень бедности (богатый район), 25%—45% — средний, >45% — высокий.
Источник: Dumanovsky T., et. al (2011). Changes in Energy Content of Lunchtime Purchases from Fast Food Restaurants after Introduction of Calorie Labelling: Cross Sectional Customer Surveys // British Medical Journal, 343: d4464.