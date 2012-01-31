ДЕББИ ТЕЙЛОР, инструктор по фитнесу, 31 год:

«Я не поклонница горячей еды. Я люблю чипсы со вкусом говядины, но я даже не прикоснулась бы к чипсам с маринованным луком. Вы вполне можете назвать меня истинным ценителем.

В течение двух последних лет я съедаю две большие упаковки чипсов в день. Мысль о том, чтобы съесть что-нибудь другое, меня отталкивает. Мне не нравятся полные и обрюзгшие — но именно так я чувствую себя после «нормальной» еды. На завтрак я пью чай, ланч пропускаю, а затем, около четырех часов дня, я готова съесть первую большую упаковку чипсов. В 8 часов вечера съедаю вторую.

Единственное исключение из такого распорядка — семейный ужин в ресторане. Там я заказываю кусочек сухого цыпленка и ломтик хлеба — просто для того, чтобы люди перестали ко мне приставать.

Я всегда была привередлива в еде. Помню, как мама перепробовала все, чтобы заставить меня питаться нормально. В конце концов она сказала: «Если не будешь это, то больше ничего нет». «Хорошо, — отвечала я. — Я ничего не хочу».

Мне гораздо больше нравились полуфабрикаты. Питаться пять раз в день было для меня немыслимо — я не всегда могла поесть и один раз. В 11 лет я стала полноватой, и меня начали дразнить. Толстая Дебс. Это был худший момент в моей жизни. У меня появилась склонность к анорексии и я пристрастилась к физическим упражнениям. В 15 лет я весила 45 килограммов, после чего оказалась в больнице. Но думаю, что врачи просто перестраховались.

Потом я окончила колледж по специальности «Здоровье и фитнес» и нашла работу в местном бассейне. Женщины-спасатели, которые там работали, в перерывах ели арахис. Они были отличными пловчихами, и я подумала, что, возможно, это правильное решение. Я стала есть только жареный арахис и посыпанный солью хлеб.

В 20 лет я забеременела и почувствовала страшное влечение к куриным наггетсам и мороженому. Но как только я родила, я тут же вернулась к «избирательному питанию», как они это называют. Моему Люку сейчас уже 11 лет, я всегда внимательно слежу за его питанием и не думаю, что моя дие­та как-то на него повлияла. Он непривередлив. Он типичный мужчина — поставь перед ним ужин, и он счастлив.

Когда Люку было пять лет, я впервые в жизни купила пакет чипсов со вкусом барбекю, и вот оно — я влюбилась. В течение следующих лет я не ела ничего другого — до того дня, пока не попробовала чипсы Monster Munch со вкусом говядины.

Восемь лет назад я начала встречаться с Джеральдом. Я рассказала Джеральду все, и он меня понял. Я готовлю для Джеральда и Люка, а в Рождество собираю всю семью вокруг жареной индейки. По иронии судьбы мне нравится готовить.

Умом я понимаю, что моя диета нездорова, но не собираюсь ее менять. В 31 год, кажется, уже слишком поздно. Думаю, что у меня всегда будут проблемы с едой. Я даже пробовала гипнотерапию, когда несколько лет назад стала беспокоиться, что набираю вес. В результате я перестала есть совсем, а в моем случае это смерть.

Но я в порядке. Болею не чаще других, хотя у меня довольно ломкие ногти, а десны кровоточат, когда я чищу зубы. Врач говорит, что я худая, но он не пытался заставить меня поменять диету. Ведь у меня нет недовеса: большая упаковка чипсов все же довольно калорийная штука.

Я не стесняюсь всего этого, но меня на самом деле удивляет, почему люди думают, что моя диета из одних чипсов настолько уж поразительна».