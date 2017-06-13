материал

Компания SKYN занимается производством презервативов и смазок на основе полиизопрена (натуральный каучук. — Esquire), вещества, обладающего высокой прочностью, мягкостью и, в отличие от латекса, не вызывающего аллергии. Полиизопрен очень тонкий, поэтому он обеспечивает естественные ощущения во время секса у обоих партнеров. В новом проекте компании SKYN — современном костюме для прыгунов в длину — использован этот же материал.

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«Я горжусь созданием одежды в компании людей, которые делают хорошие презервативы» « Паулина Ван Донген, дизайнер

биомимикрия

В момент прыжка на костюме открываются закрылки из тонкого слоя полиизопрена, вырезанные лазером. Они позволяют уменьшить сопротивление воздуха и задержаться в прыжке на большее время. Дизайнер Паулина Ван Донген, известная коллекцией одежды с солнечными батареями, придумала это решение, глядя на полет стрекозы. «Я вдохновлялась биомимикрией (копирование идей, обнаруженных в биологическом мире. — Esquire), — признается она. — Костюм не был официально протестирован в лаборатории, но наши консультанты по вопросам аэродинамики говорят, что он поможет спортсменам прыгать как можно дальше».

рекорды

В последний раз мировые рекорды в прыжках в длину обновлялись почти 30 лет назад. Лучший результат среди мужчин составил 8,95 метра и был установлен 30 августа 1991 года в Токио американцем Майком Пауэллом. Женский мировой рекорд был установлен Галиной Чистяковой в 1988 году в Ленинграде и составил 7,52 метра.

ИННОВАЦИИ В КОСТЮМАХ

слалом

На Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере компания Spyder предложила лыжникам костюм с дилатантной жидкостью внутри. При столкновении с препятствием наполнитель в костюме уплотняется и гасит вибрацию от удара. Подобную технологию используют при создании бронежилетов. В спортивных костюмах от Spyder выступают профессиональные спортсмены.

плавание

В феврале 2008 года компания Speedo выпустила модель резиновых комбинезонов LZR Racer. В рекламном ролике компания сообщала, что костюм поднимает тело над водой и обеспечивает повышенный приток кислорода к мышцам. Из 32 медалей, разыгранных в бассейне на Олимпиаде в Пекине, 30 было выиграно в костюмах Speedo (восемь золотых наград завоевал американец Майкл Фелпс. — Esquire). К августу 2009 года спортсмены в LZR Racer побили 93 мировых рекорда. С 1 января 2010 года Международная федерация плавания запретила использование резиновых костюмов. ≠