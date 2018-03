Филолог и литературный критик Андреа Питцер нашла в нобелевской лекции Боба Дилана заимствования из краткого пересказа «Моби Дика» на SparkNote — онлайн-ресурсе, которым пользуются школьники и студенты.

По словам Питцер, некоторые использованные музыкантом фразы отсутствуют в оригинальном тексте Германа Мелвилла, но зато имеются в пересказе — например, цитата, в которой говорится, что белый кит для капитана Ахава — «воплощение зла» (the embodiment of evil). Критик нашла заимствования по меньшей мере в 20 предложениях из 78, которые Дилан посвятил «Моби Дику».

Это не первый случай, когда музыканта обвиняют в плагиате. В 2001 году большую дискуссию в прессе вызвал альбом Love and Theft: в тексте песен нашли заимствования из книги японского писателя Юничи Сага «Признания якудза» (Confessions of a Yakuza). В 2011 году пресса раскритовала некоторые картины Дилана из «азиатской серии» (The Asia Series), которые выставлялись в галерее Гагосяна в Нью-Йорке, — в них увидели сходство с фотографиями Анри Картье-Брессона и Леона Бюси.

В интервью The Rolling Stone 2012 года Боб Дилан так прокомментировал обвинения в плагиате на Love and Theft: «Я работаю в своей художественной форме. Это называется сочинением песен. Это связано с мелодией и ритмом, и только после — со всем остальным. Ты далаешь всё своим. Мы все это делаем».

Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе за 2016 год «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции». Согласно требованиям, лауреат должен выступить с лекцией в течение шести месяцев после церемонии вручения премии — это обязательное условие для получения призовых в размере 8 млн крон (около $920 тыс долларов). Музыкант на церемонию в Стокгольм не явился, а лекцию передал оргкомитету в записи.