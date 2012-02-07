Радиоуправляемые голуби Ученые из Шаньдунского университета вживили голубям микроэлектроды, с помощью которых, стимулируя определенные участки мозга птицы, можно контролировать ее поведение и заставлять лететь направо, налево, вверх или вниз.

КИРИЛЛ ЕСЬКОВ , биолог, писатель-фантаст, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН:

«Нечеловеческий разум» и его взаимоотношения с человеком — одна из дежурных тем футурологических прогнозов. Но никто из футурологов до сих пор не обратил внимание на то, что в «текущей реальности» давным-давно уже идет вполне содержательный диалог человека с чуждым интеллектом. Я имею в виду научную революцию, произошедшую около четверти века назад в области так называемой когнитивной этологии, в результате которой было вполне экспериментально доказано, что: а) животные мыслят, и разница между их мышлением и человеческим не качественная, а количественная; б) животные передают друг другу свои мысли при помощи настоящего, формализуемого языка; в) следовательно, налаживание диалога между человеком и животным есть задача чисто техническая (хотя и очень сложная).

Пионером этих исследований считают австрийца Карла Фриша. Он открыл существование у пчел языка, позволяющего пчелам-разведчицам «докладывать обстановку» находящимся в улье членам семьи. Сама мысль о том, что у ничтожных насекомых существует настоящий язык, была настолько шокирующей, что полное признание (в виде Нобелевской премии) пришло к Фришу лишь в 1973 году — ровно через 50 лет после первых его научных публикаций на эту тему. Собственно, споры продолжались и позже; считается, что окончательную точку тут поставили в 1997 году датские ученые, сумевшие передать пчелиной семье адекватную информацию о расположении находящихся вне улья кормушек через «говорящую» пчелу-робота.

Следующим фундаментальным этапом стали эксперименты американцев Алена и Беатрис Гарднеров, обучивших человекообразных обезьян «разговаривать» с людьми при помощи азбуки глухонемых. Довольно быстро выяснилось, что обезьяны могут осваивать очень сложные речевые конструкции, способны шутить и врать, а интеллект их (по объективным показателям) примерно соответствует уровню 4−5-летнего ребенка. Воспитанная психологом Фрэнсис (Пенни) Паттерсон горилла Коко обладает словарным запасом в почти 900 слов (авторы боевиков в мягкой обложке обходятся тремя сотнями) и имеет речевые навыки в использовании сложноподчиненных предложений. Особо следует отметить то обстоятельство, что сами себя эти обезьяны причисляют к людям (уравнивая себя с экспериментаторами), а своих соплеменников, не владеющих «языком межнационального общения», презрительно именуют «черными тварями».

Каждое живое существо обитает в своем собственном мире, и свойства этих миров вполне объективно отличны от нашего, человеческого, вплоть до вполне фундаментальных свойств пространства—времени. Например, мы получаем более 80% информации об окружающем мире через зрение, а собака примерно столько же — через обоняние; мы живем в мире прямолинейно распространяющихся световых лучей, а она — в мире сложнейших градиентов запаха. Поэтому собственный мир собаки наверняка имеет неевклидову геометрию, а уж как организовано пространство для прикрепленных животных вроде морских лилий или кораллов, нам просто и представить себе невозможно. Плюс необыкновенные черты этого самого пространства, сообщаемые ему незнакомыми нам вовсе органами чувств (вроде датчиков, реагирующих на магнитное поле)… Поэтому трудно даже вообразить, насколько обогатятся и расширятся наши представления об окружающем мире, если нам удастся наладить содержательный диалог с живыми существами иных видов".

28 апреля 1998 года психолог Пенни Паттерсон, разработавшая упрощенную версию языка жестов глухонемых, и 27-летняя самка гориллы Коко, освоившая эту знаковую систему первой из приматов, ответили на вопросы пользователей интернета. Вот фрагмент этой конференции.

По рассказам профессора Пат-Терсон, горилла Коко очень тосковала, когда умерла ее кошка, и в беседах о ней употребляла такие слова, как «грустно» и «хмуро»

Модератор: Где вы сейчас находитесь?

Пенни: Коко сидит со мной на кухне… ой, а посмотри, что у меня есть, Коко. Вот. Я даю ей пару резинок для волос… она кладет их на голову, потому что люди носят это на голове.

Kоко: Ненастоящий.

Пенни: Она показала «ненастоящий». Надевает, но резинка не держится в волосах.

Коко: Шапка-эта-туалет. Хорошо-говорю-спешить.

Пенни: Это туалетная шапка?.. Нет, это хорошая шапка. Прекрасная.

Коко: Ненастоящий-воняет. Говорю тебе, спешить.

Пенни: Ненастоящий, воняет… искусственные цветы. Она сказала «искусственные цветы». Она показывает резинку для волос. На одной из них подсолнух.

Коко: (Показывает на подсолнух.) Тот. Тот-хороший-есть, дай-спеши. Есть.

Модератор: Коко, ты чувствуешь любовь людей, которые о тебе заботятся?

Пенни: Мне нужно упростить вопрос… Коко, ты думаешь, люди любят тебя?

Коко: Люди-яблоко-давать-мне.