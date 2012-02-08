Табак
Фрагменты вируса мозаики табака в 34 000-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Доктор Джереми Берджесс (Photo Researchers Inc., США)
Способ фотографии: Электронная трансмиссия
ЖК-монитор
Холестерическая фаза 55% CB15 в резисторах E48, используемых в производстве ЖК-мониторов, в 100-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Доктор Кристиан Боли (Магдебургский университет имени Отто фон Герике, факультет экспериментальной физики, Германия)
Способ фотографии: Поляризованный свет
Журнал
Обложка журнала, напечатанная на мелованной бумаге, в 20-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Рассел Кершман (Resolution Sciences Corp., США)
Способ фотографии: Флуоресценция
Ковер
Ковровые волокна в
Кто сфотографировал: Доктор Ширли Оуэнс (Мичиганский университет, Центр современной микроскопии, США)
Способ фотографии: Флуоресценция и поляризованный свет
Кофе
Кристаллы 1,3,7-триметилпурин-2,6-диона (кофеина) в 20-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Альфред Пасиека (Photo Researchers Inc., США)
Способ фотографии: Поляризованный свет
Деньги
Cрез монеты в 63-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Петра Лутце, (Дрезденский технологический университет, Германия)
Способ фотографии: Поляризованный свет
Молоко
Коровье молоко в 2800-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Алан Пол (Science Photo Library, Великобритания)
Способ фотографии: Световой микроскоп
CD
Поверхность компакт-диска в 416-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Оливер Мекер, Николь Оттава (Eye of Science,
Германия)
Способ фотографии: Световой микроскоп
Муха
Cперматозоиды плодовой мушки Drosophila virilis в 400-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Эрл Нишигучи (Общинный колледж Кауаи, США)
Способ фотографии: Микроскоп темного поля
Жидкость для контактных линз
Кристаллы, оставшиеся после испарения жидкости для хранения контактных линз, в 400-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Доктор Дональд Поттл (Институт глазных болезней Шепенса, США)
Способ фотографии: Дифференциально-интерференционный контраст
Презерватив
Монодисперсные сферы латекса в 100-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Элис Килго (Национальная лаборатория Сандиа, США)
Способ фотографии: Световой микроскоп
Кожаная куртка
Клеточная культура LLCPK1 из эпителия свиньи в 1000-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Доктор Нассер Рузан (Университет Северной Каролины в Чепел Хилл, США)
Способ фотографии: Конфокальная и эпифлуоресцентная микроскопия, обратная свертк
Сахарин
Кристаллы сахарина в 25-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Лос Моддерман (Нидерланды)
Способ фотографии: Поляризованный свет
Полиэтиленовый пакет
Деформированный лист полиэтилена в 40-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Зденка Еникова (Чешский технический университет, Чехия)
Способ фотографии: Поляризованный свет
Витамин B1
Кристаллы тиамина (витамина B1) в 28-кратном увеличении
Кто сфотографировал: Профессор Манфред Каге (KAGE Mikrofotografie,
Германия)
Способ фотографии: Поляризованный свет
Бумага
Волокна австралийского ситника (Juncus sp.) из бумаги машинного отлива в
Кто сфотографировал: Чарльз Казилек (Аризонский университет, «Бумажный проект» / Лаборатория биоизображений, США)
Способ фотографии: Конфокальная микроскопия