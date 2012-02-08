Табак

Фрагменты вируса мозаики табака в 34 000-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Доктор Джереми Берджесс (Photo Researchers Inc., США)

Способ фотографии: Электронная трансмиссия

ЖК-монитор

Холестерическая фаза 55% CB15 в резисторах E48, используемых в производстве ЖК-мониторов, в 100-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Доктор Кристиан Боли (Магдебургский университет имени Отто фон Герике, факультет экспериментальной физики, Германия)

Способ фотографии: Поляризованный свет

Журнал

Обложка журнала, напечатанная на мелованной бумаге, в 20-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Рассел Кершман (Resolution Sciences Corp., США)

Способ фотографии: Флуоресценция

Ковер

Ковровые волокна в 20-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Доктор Ширли Оуэнс (Мичиганский университет, Центр современной микроскопии, США)

Способ фотографии: Флуоресценция и поляризованный свет

Кофе

Кристаллы 1,3,7-триметилпурин-2,6-диона (кофеина) в 20-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Альфред Пасиека (Photo Researchers Inc., США)

Способ фотографии: Поляризованный свет

Деньги

Cрез монеты в 63-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Петра Лутце, (Дрезденский технологический университет, Германия)

Способ фотографии: Поляризованный свет

Молоко

Коровье молоко в 2800-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Алан Пол (Science Photo Library, Великобритания)

Способ фотографии: Световой микроскоп

CD

Поверхность компакт-диска в 416-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Оливер Мекер, Николь Оттава (Eye of Science, Германия)

Способ фотографии: Световой микроскоп

Муха

Cперматозоиды плодовой мушки Drosophila virilis в 400-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Эрл Нишигучи (Общинный колледж Кауаи, США)

Способ фотографии: Микроскоп темного поля

Жидкость для контактных линз

Кристаллы, оставшиеся после испарения жидкости для хранения контактных линз, в 400-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Доктор Дональд Поттл (Институт глазных болезней Шепенса, США)

Способ фотографии: Дифференциально-интерференционный контраст

Презерватив

Монодисперсные сферы латекса в 100-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Элис Килго (Национальная лаборатория Сандиа, США)

Способ фотографии: Световой микроскоп

Кожаная куртка

Клеточная культура LLCPK1 из эпителия свиньи в 1000-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Доктор Нассер Рузан (Университет Северной Каролины в Чепел Хилл, США)

Способ фотографии: Конфокальная и эпифлуоресцентная микроскопия, обратная свертк

Сахарин

Кристаллы сахарина в 25-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Лос Моддерман (Нидерланды)

Способ фотографии: Поляризованный свет

Полиэтиленовый пакет

Деформированный лист полиэтилена в 40-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Зденка Еникова (Чешский технический университет, Чехия)

Способ фотографии: Поляризованный свет

Витамин B1

Кристаллы тиамина (витамина B1) в 28-кратном увеличении

Кто сфотографировал: Профессор Манфред Каге (KAGE Mikrofotografie, Германия)

Способ фотографии: Поляризованный свет

Бумага

Волокна австралийского ситника (Juncus sp.) из бумаги машинного отлива в 100-кратном увеличении