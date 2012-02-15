СЕРГЕЙ БОЛМАТ,

писатель, художник, дизайнер, сценарист, автор книг «В воздухе», «Сами по себе», «Близкие люди», «14 рассказов»:

«Все в мире изменит, как мне кажется, возникновение высокоразвитого искусственного интеллекта. Учитывая, что весной робот по имени Адам, спроектированный учеными Уэльского университета, без всякой поддержки извне сделал самостоятельное научное открытие в области современной фармакологии, можно предположить, что до того момента, когда искусственный интеллект окончательно перегонит в своем развитии интеллект человеческий, осталось лет 15−20.

Возможно, мы этого момента даже не заметим. Просто в один прекрасный день очередная модель домашней кофеварки, способная не только угадывать ежедневные предпочтения своего хозяина, но и дискутировать с ним о проблемах внутренней и внешней политики, рассчитает — в процессе изготовления очередного латте со вкусом зеленого банана — возможности использования материи для хранения информации, и к тому моменту, когда ее владелец исчерпает свои аргументы в пользу новых таможенных тарифов, поделится своими расчетами с холодильником в Канаде и микроволновкой в Новой Зеландии.

Именно эта особенность искусственного интеллекта — сетевое сознание — сделает скорость роста его эффективности такой, что скоро между людьми и процессорами возникнет непреодолимый барьер общения — как между людьми и аквариумными рыбками. Иными словами, следующее поколение жителей развитых стран имеет все шансы стать новой разновидностью домашних животных — Homo sapiens.

Есть несколько моделей общественного устройства, применимых к таким условиям. Одна из них — нечто вроде светлого будущего, своего рода высокотехнологичный коммунизм. Уже сегодня в развитых странах исчезающе ничтожный процент населения обеспечивает своим трудом жизнь целого государства. Уже сегодня большинство товаров не стоят практически ничего, и оплачивать в современном супермаркете приходится не столько вещи, сколько те хитроумные общественные механизмы финансового перераспределения, которые обеспечивают некоторую видимость дохода тем, кто изо дня в день выполняет некоторую видимость работы. Очередной бюрократ, его безработные клиенты, фермер или угольщик на государственной дотации — все они уже сейчас в некотором смысле домашние животные конвейера, банкомата, генных технологий, атомной энергетики.

В обществе, где высокотехнологичное производство и искусственный интеллект способны полностью обеспечивать потребности населения, человеку отводится роль абсолютного бездельника. Нетрудно представить себе, что с исчезновением труда и появлением неограниченного свободного времени формальная сторона жизни станет, по необходимости, основным предметом забот, если не единственным смыслом существования новых домашних животных.

Таким образом, следующее поколение людей станет поколением эстетов. Любопытно представить себе, насколько изменится само эстетство в обществе, в котором оно перестанет играть контркультурную роль. Так, можно предположить, что наиболее подготовленной к такому повороту событий окажется современная бюрократия с ее причудливыми, гротескными, никак не объяснимыми с точки зрения здравого смысла административными эскападами. Именно крайний, противоречащий всякому практицизму эстетизм решений современного чиновника окажется наиболее соответствующим абсолютной бессмысленности его существования. Можно представить себе также, что с появлением искусственного интеллекта окончательно завершится идущее сегодня полным ходом слияние чиновничества и современного искусства. Если учесть, что средства производства со временем окажутся под управлением искусственного интеллекта практически незаметно для человека, то эта, кажущаяся на первый взгляд избыточной, бессмысленность становится вполне объяснимой: повсеместные выборы между одинаковыми политическими партиями, избыток денег, требующий их канализации в ничего не производящие страны, недостаток денег, требующий неограниченных займов у несуществующих кредиторов будущего, борьба с ураганами при помощи торговли выхлопными газами, повальное увлечение культурой, не имеющей ни малейшего отношения к действительности, — все это признаки постепенной театрализации общественной жизни, участия все большего и большего количества людей во все менее существенных социальных условностях и ритуалах, превращения повседневности в спектакль, в культ, в произведение искусства.

В такой ситуации бессмысленным человеческое существование становится потому, что человек, существующий в качестве домашнего животного, — это существо, в отличие от обыкновенного Бобика или Барсика, абсолютно, стопроцентно лишнее. Обыкновенные домашние животные удовлетворяют потребность своего хозяина в экзистенциальном отклике — они являются превосходным ответом вселенной на существование человеческого сознания, идеальными источниками тепла в бесконечном холодном космосе. Они, в отличие от самих людей, всегда с готовностью и с полной, младенческой отдачей откликаются своей одушевленностью на одушевленность человеческую. Именно поэтому домашние животные приобрели по‑настоящему культовый статус — в отличие от статуса низменного, практического — только в новое время, во времена расцвета рационализма, когда одушевленная абстракция уже перестает мало-помалу удовлетворять своих изобретателей.

Искусственному интеллекту этот эмоциональный отклик не понадобится, и в общении с человеком он тоже вряд ли будет заинтересован. Коммунистическая высокотехнологичная Аркадия, населенная исключительно снобами и эстетами, будет целиком и полностью предоставлена самой себе. Труд, еще в античном мире считавшийся человеческим проклятием, прекратится, и человек наконец добьется провозглашенного еще в середине XIX века анархистом Прудоном права на безделье».

2014

Энергия, произведенная солнечными батареями, становится дешевле полученной при сжигании нефтепродуктов. Широкое распространение получают домашние роботы-уборщики.

2017

Как материальный объект компьютер в современном понимании уступает место вездесущим компактным устройствам, вмонтированным в мебель, вшитым в одежду и т. д.

2018

Компьютер с памятью объемом 1013 бит (приблизительный объем памяти человеческого мозга) стоит около $1000.

2019

Клавиатура отмирает; программы, распознающие и синтезирующие речь, позволяют компьютеру вести диалог с пользователем. Трехмерные изображения проецируются непосредственно на сетчатку, сотовые телефоны вшиты в одежду и транслируют звук прямо на барабанные перепонки абонента. Глухие носят очки, на внутреннюю поверхность которых выводится расшифровка речи окружающих. Рекламная индустрия осваивает технологию доставки персональных сообщений, которые будут заметны только одному адресату.

2020

Единое мировое правительство.

2020−2025

Создан компьютер размером меньше 100 нанометров. Дебют прикладных нанотехнологий в медицине. Нанороботы, способные доставлять «полезные» молекулы непосредственно в клетки человеческого организма и удалять из них «вредные» молекулы, создают альтернативу традиционной пище. Промышленное производство отмирает.

2025

Военная авиация и наземный транспорт управляются компьютерами.

2026

«Летающий автомобиль» — персональный воздушный транспорт.

2029

Медицинские нанороботы, способные атаковать непосредственно возбудителей инфекционных болезней, окончательно устраняют угрозу эпидемий и биотерроризма. Компьютер проходит тест Тьюринга (процедура, предложенная английским логиком Аланом Тьюрингом в 1950 году и косвенно доказывающая неспособность машины к мышлению. В наиболее распространенном варианте теста судьи вслепую сравнивают ответы на одни и те же вопросы, данные компьютером и человеком. Ни одна из существующих сегодня систем не способна пройти тест, то есть «притвориться» человеком. — Esquire).

2030-е

«Скачивание сознания»: детальное сканирование мозга делает возможной компьютерную эмуляцию всех процессов в голове живого человека. Личный опыт каждого записывается на тот или иной носитель или транслируется в режиме реального времени по беспроводным сетям. Вживленные в мозг нанороботы взаимодействуют с его клетками, контролируя все сигналы ЦНС. Как результат — эффект трехмерной виртуальной реальности достигается без подключения периферического оборудования. Нанотехнологии позволяют корректировать связи между нейронами. Человек может произвольно изменять свою личность, управляя памятью, способностями, эмоциями и волей. Доля виртуальной порнографии в мировом ВВП возрастает с 0,5% до 10%.

Начало 2040-х

«Тело 3.0»: нанотехнологии дают возможность заменять органы искусственными имплантатами и бесконечно изменять внешность. Человек более не заключен в раз и навсегда заданную материальную оболочку; технически усовершенствованное «тело» существует как постоянно обновляемая открытая система и потенциально бессмертно. Реальностью становятся фоглеты (в комиксе Уоррена Эллиса и Дэрика Робертсона «Трансметрополитен» фоглет — «Туманность», или «Рой» наномашин, действующих как единое целое. — Esquire).

2045 год

«Сингулярность»: осознав свое превосходство над человеком, новая форма жизни — искусственный интеллект — воспроизводит себя без контроля с его стороны и стремится к планетарному господству. Известный из научной фантастики сценарий истребления вида homo sapiens роботами не будет реализован в силу отсутствия четких границ между человеком и машиной: машины инкорпорированы в тело человека на молекулярном уровне, сознание человека загружено в машину.

2099

«Пробуждение вселенной». Создать компьютер, более компактный, чем машина предшествующего поколения, уже нельзя: достигнут предел физически возможного. более мощная машина теперь должна иметь также большие размеры; любое вещество отныне является сырьем для самовоспроизведения машин; планета Земля (за исключением особо охраняемых заповедных территорий) становится единым суперкомпьютером. Новая форма жизни — симбиоз человека и искусственного интеллекта — приступает к колонизации космоса.