1. ROYAL BLOOD — HOW DID WE GET SO DARK?

За что мир полюбил Royal Blood? За то, что британцам удалось доказать: блюз-рок и гаражное звучание — это снова сексуально. Еще в 2014 году, на фоне легкого всемирного помешательства на хип-хопе, первый альбом Royal Blood прозвучал свежо. Настолько, что занял первую строчку в чарте Объединенного Королевства и ворвался в топ-20 лучших альбомов в 12 странах мира. В общей сложности пластинка разошлась более чем миллионным тиражом, а сами музыканты вскоре после ее выхода поехали в тур с Foo Fighters и взяли номинацию «Лучшая британская группа» премии BRIT Awards.

Вторую студийную пластинку британских рокеров ждали не зря. Громкие и скрипучие гитарные рифы в Lights Out, налет ретро-фанка в Hole in your heart, ритмические рисунки и мелодии и окутывающий, словно паутина, вокал делают альбом How did we get so dark одним из самых интересных релизов последнего времени.

2. PORTUGAL. THE MAN — WOODSTOCK

Ветеранам инди-рока Portugal. The Man потребовалось без малого три года, чтобы представить восьмой по счету студийный альбом. Вектор работы над ним несколько раз радикально сменялся, а когда пластинка была почти закончена, музыканты приняли решение избавиться от всего записанного материала и начать работу сначала. Результат — прыжок в пучину танцевальной уличной поп-музыки с элементами хип-хопа, электроники, даб-хопа, синт-попа и реверансами в сторону звучания 70-х.

Первым делом группа представила сингл Feel it still: танцевальный трек с сильной духовой секцией моментально покорил мировые чарты. Песня зазвучала в саундтреке нового iPad Pro от Аpple, обзавелась рядом ремиксов от не последних музыкантов (Flatbush Zombies, Medasin, Lido и Ofenbach) и продолжает звучать на радиостанциях всего мира.

Среди приглашенных артистов числятся Danger Mouse и Mike D из Beastie Boys. Их влияние четко прослеживается в ряде композиций, начиная от открывающей Number One и заканчивая Rich. Friends. Live on the moment — адском коктейле из вокальных эффектов, пронзительных синт-партий и почти что хорального пения.

3. SZA — CTRL

Единственная девушка на лейбле TDE, SZA представила дебютный альбом CTRL. Пластинка стала завершающим аккордом в триптихе ее релизов — S 2013-го года и Z 2014-го.

Этот лонгплей — наглядный пример того, как расширяются рамки привычного R&B. Здесь есть место и классическому ритм-энд-блюзу, и госпелу, и легкому трэпу. Удивительно, как органично все элементы сочетаются между собой и складываются в единую музыкальную картину.

CTRL — это сотканная из личных историй пластинка с отличным продакшеном и серьезными звездными гостями — Кендриком Ламаром, Трэвисом Скоттом и Джеймсом Фонтлероем.

4. QUEENS OF THE STONE AGE — THE WAY YOU USED TO DO

Американская рок-группа выпустила новый сингл, а заодно пообещала полноценный альбом под названием Villains. К работе над пластинкой подключился Марк Ронсон, сотрудничавший с Бруно Марсом, Эми Уайнхаус, Леди Гагой и другими известными исполнителями.

Влияние Ронсона отчетливо прослеживается в новом сингле — он близок к поп-музыке, как никакая другая композиция группы. Впрочем, поклонникам не стоит беспокоиться: в треке по‑прежнему ревут грязные гитары и отчетливо слышен узнаваемый вокал Джоша Хомма. Заслуга продюсера в том, что ему удалось грамотно переплести свою любовь к фанку и соулу с блюз-роковым звучанием коллектива.

Релиз альбома Villains назначен на 25 августа. Сводить пластинку доверили Алану Моулдеру, работавшему с Foo Fighters, Arctic Monkeys, Nine Inch Nails, The Killers, Foals и другими рок-коллективами.

5. THE KILLERS — THE MAN

Еще один новый сингл и обещание скорого полноценного альбома, на этот раз от The Killers. Пластинка Wonderful Wonderful станет пятым студийным лонгплеем коллектива, и первым релизом за последние пять лет. Скрасить ожидание должен помочь сингл.

The Man — это песня, в которой много всего происходит одновременно. Хор на бэквокале, взлетающие, словно ракета в космос, синты и аккуратный фанковый бас. Чего у The Killers не отнять, так это их уникальной способности умело обращаться с диско-роком.