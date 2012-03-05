ЭЛИСОН ГОПНИК,

психолог, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли, автор книги «Ясельный ученый»:

«Мир превращается из сельскохозяйственного и производственного в информационный. Людям придется все больше учиться. Лучший способ справиться с этим — продлить период, предназначенный для обучения, — детство. Современные знания о строении мозга и модификации генов, а также распространение образования позволят нам приблизиться к этому. Мы сможем оставаться детьми всю жизнь — или по крайней мере очень долго.

У человека самое продолжительное детство из всех живых существ. Ребенок свободно исследует окружающую среду, не заботясь о выживании. Взрослые используют знания, полученные в детстве, чтобы спариваться и добывать пропитание. Дети, по сути, исследовательский отдел человеческого вида, а взрослые — производственный отдел и отдел маркетинга. В начале жизни человек прекрасно схватывает все, что угодно, но практически ничего не может сделать. В конце он менее гибкий, ему тяжелее учиться, но легче планировать и действовать.

«Эффект Флинна»: средний уровень IQ увеличивается каждые 10 лет приблизительно на 3 пункта. В развитых странах процесс идет быстрее.

Эти перемены отражают изменение мозга. В молодом мозге больше связей, он пластичный, но не эффективный. С взрослением и опытом неиспользуемые связи отмирают, а работающие — усиливаются. Недавние исследования в неврологии показывают, что пластичность мозга можно продлить или даже включить заново у взрослых. И уже изобретена самая мощная технология изменения мозга в человеческой истории — школа.

На протяжении тысячелетий дети использовали свои способности к обучению, чтобы понять фундаментальные вещи об окружающих их предметах, людях и языке. Лет в шесть они становились подмастерьями. Постепенно под руководством взрослых, подражая им, они приучались к взрослым навыкам своей культуры: охоте, приготовлению пищи, мореходству, изготовлению новых детей. Повзрослев и устав от беззащитного статуса, дети начинали независимую жизнь, уже обладая необходимыми навыками.

Школа изменила эту программу, позволив нам дольше оставаться детьми и потреблять информацию, от которой нет никакой непосредственной пользы. Школа предполагает, что обучение важнее действия, а важнейшее умение — это умение учиться. В то же время школа продлевает зависимость.

Среднее образование неумолимо расползается по планете. Сто лет назад в школу не ходил почти никто, в наши дни мало кто учится после совершеннолетия, через сто лет мы будем учиться до тридцати лет и дольше. Более того, новые неврологические и генетические техники дадут нам возможность сохранять пластическое состояние мозга, а информационная экономика сделает это состояние желанным.

У этих перемен есть радикальные последствия. Даже школа революционизировала человеческое обучение. Коэффициент интеллекта растет удивительными темпами. Продлевая период незрелости, мы сделали себя гораздо умнее. Неврологические и генетические методы могут еще ускорить этот процесс. Мы склонны считать, что здесь есть только хорошие стороны — кому не хочется стать умнее?

Но, возможно, нам придется выбирать между открытостью, необходимой для обучения, и концентрацией, требуемой для действия. Детские мозги хороши для школы, но не для принятия решений и продуктивного труда. По некоторым данным, уже сейчас подростки стали нерешительнее, а патологии поведения вроде импульсивных или тревожных реакций бьют все рекорды. Фундаментальные взрослые навыки, которые раньше мы усваивали как подмастерья, например, приготовление пищи или забота о ближних, просто нельзя приобрести в школе. (Вы наверняка видели массу людей, которые в жизни не заботились о детях, и учатся быть родителями по книжкам «Мой малыш»). Когда все мы будем детьми, кто будет нашими родителями? Кто будет взрослым, когда все мы станем малышами?»

Cборище ботанов

На фотографиях — участники проекта Тимоти Арчибальда «Сборище ботанов», торговцы на ярмарке подержанных компьютеров.

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