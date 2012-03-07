Возможно ли прийти в порноиндустрию из политики
Получившая известность как Чиччолина, Анна Илона Шталлер считается единственным человеком, пришедшим в порноиндустрию из политики. Покинув Будапешт в 20 лет, Шталлер переехала в Италию, где стала ведущей радиошоу «Не хотите ли переспать со мной». В 1975 году она дебютировала в телевизионном фильме «Лицеистка», после чего, исполнив несколько ролей для итальянского телевидения, вступила в Lista del Sole — партию зеленых. В
Политические лидеры СНГ в фильмах для взрослых
Эротический фильм Александра Валова «Юлия», сценарий которого был написан членом ЛДПР Алексеем Митрофановым, был снят летом 2005 года и уже осенью поступил в продажу. Несмотря на то что фамилии героев — Миши и Юли — за весь фильм не упомянуты ни разу, в них угадываются Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Фильм вызвал неоднозначную реакцию в ЛДПР: на съезде партии 13 декабря 2006 года Владимир Жириновский отчитал Митрофанова, а 16 апреля на пленарном заседании Думы Митрофанов принес Тимошенко извинения и на презентацию второй части фильма — «Миша, или Новые приключения Юлии» — уже не явился.
После серии документальных фильмов «Крестный батька», показанных на канале НТВ в 2010 году, Александр Валов, создатель «Юлии», принял решение возобновить съемки фильма «Батькино счастье». Работа над картиной, в которой роль колхозника Луки исполнил двойник белорусского президента, была начата в 2006 году, но была приостановлена по требованию Минска, после того как фрагменты «Батькиного счастья» были показаны в программе «Пусть говорят». «Мы снимаем не документальный фильм, а художественный, — заявил Валов. — Будет шокирующий эпизод в коровнике. Но не надо воспринимать это слишком серьезно».
Вскоре после выхода «Юлии» стало известно, что Украина решила ответить России картиной собственного производства. По информации портала «Обком», фильм «Сладкий Вова и голубой Витя» должен был раскрыть «отношения между Владимиром Путиным и Виктором Януковичем накануне выборов украинского президента». Как поведал «Обкому» некто Валерий, представившийся режиссером фильма, Путин и Янукович дали «много поводов для того, чтобы интерпретировать их взаимоотношения в романтическом направлении». Впрочем, несмотря на серию интервью в различных украинских СМИ, фильм так и не был снят.
Ультраправые в порноиндустрии
26 сентября 2011 года, после выхода в эфир разоблачительного репортажа на госканале M1, председатель регионального отделения ультраправой венгерской партии «Йоббик» Золтан Кабай подал в отставку. Как выяснилось, с 1992 по 2009 год под псевдонимом Золтан Ковбой он снялся в 84 порнофильмах, включая ролик, в котором занимался сексом с двумя карлицами. Впрочем, это не единственный прецедент подобных разоблачений. Так, в 2010 году член партии Вивиан Катона оставила «Йоббик» после того, как прессе стало известно о ее порнокарьере под псевдонимом Хани-Лавли, а за неделю до этого партию покинула Николетт Мюллер, чья порнокарьера под псевдонимом Ники Миллер также получила огласку. В 2009 году из «Йоббика» вышел и спикер Андраш Кирали: в интернет попали фотографии, на которых Кирали принимал участие в гей-параде, позируя с обнаженными африканцами.
5 человек, которые пытались попасть в политику из порноиндустрии
АННА ЭРРОУСМИТ, главный фильм: «Департамент А и О»
Самая известная в порноиндустрии женщина-режиссер начала свою карьеру в 1999 году, работая на английскую корпорацию Television X, и с тех пор сняла более 250 фильмов, большинство из которых рассчитаны на женскую аудиторию. В
СТОРМИ ДЭНИЕЛС, главный фильм: «Зачем нужны друзья?»
Снялась в 132 фильмах, получив около 30 наград (в том числе «Золотые стринги-2007»). В
МЭРИ КЭРИ, главный фильм: «Маме виднее, часть 9»
Родилась в семье страдающего от ДЦП отца и больной психическим расстройством матери. Пытаясь помочь семье, Кэри работала танцовщицей в ночном клубе, а затем начала сниматься в порнофильмах. В
МИЛЛИ Д’АББРАЧЧО, главный фильм: «Семья для пениса»
Урожденная Эмилия Куччиньелло взяла псевдоним Д’Аббраччо в конце
МИМИ МИЯГИ, главный фильм: «Анальная ярость»
Мелоди Дамайо родилась на Филиппинах в адвентистской семье, ребенком была вывезена в США, но училась на родине — в религиозной академии. Вернувшись в Америку, начала сниматься в порнофильмах под псевдонимом Мими Мияги, а вскоре основала мужской журнал «Восточные куколки». В 2006 году, будучи кандидатом от республиканцев, баллотировалась на пост губернатора Невады. После того как в выборах победил ее однопартиец Джим Гиббонс, Дамайо перешла в Либертарианскую партию.
Политические партии, в которых состоят порноактеры
|Название
|Страна
|Количество порноактеров
|«Йоббик»
|Венгрия
|3
|Республиканская партия
|США
|2
|Радикальная партия
|Италия
|1
|Социалистическая партия
|Италия
|1
|Партия либеральных демократов
|Великобритания
|1
Великие диктаторы в фильмах для взрослых
Вышедший в 1988 году фильм немецкого режиссера Макса Шенка «Гитлер сосет» до сих пор вызывает среди поклонников взрослого кинематографа самые противоречивые отзывы. В рейтинге «100 самых отвратительных названий порнофильмов» он занял
Ресурс IAFD — аналог IMDB в мире порнографического кинематографа — не содержит ни одного упоминания о фильме, где среди героев значился бы Саддам Хусейн, но есть основания полагать, что такой фильм готовили к производству. В октябре 2011 года египетская газета «Аль-Ахрам» опубликовала историю египтянина Мохаммеда Бишра, поразительно похожего на Саддама Хусейна: трое в черном с применением силы пытались его похитить, Бишр попал в больницу, а его сын поведал журналистам, что перед этим неизвестные предлагали Бишру два миллиона египетских фунтов (более $300 000) за участие в порнофильме о Хусейне. Тот наотрез отказался, после чего в его адрес начали поступать угрозы. Выйдя из больницы, Бишр обратился в полицию с просьбой предоставить ему охрану, однако ему предложили сменить место жительства и внешний вид.
Снимался ли Ленин в порно
Информационный портал Adultfilmdatabase.com, предоставляющий информацию о фильмах для взрослых и занятых в них актерах, указывает как минимум на трех носителей фамилии «Ленин», снимающихся в фильмах для взрослых:
Составил Михаил Казиник. Фотографии РИА Новости, Photoxpress, Getty Images / Fotobank.com