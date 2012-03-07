Получившая известность как Чиччолина, Анна Илона Шталлер считается единственным человеком, пришедшим в порноиндустрию из политики. Покинув Будапешт в 20 лет, Шталлер переехала в Италию, где стала ведущей радиошоу «Не хотите ли переспать со мной». В 1975 году она дебютировала в телевизионном фильме «Лицеистка», после чего, исполнив несколько ролей для итальянского телевидения, вступила в Lista del Sole — партию зеленых. В 1983-м, будучи известным политиком, Шталлер снялась в своем первом порнофильме «Красный телефон» под псевдонимом Чиччолина, а затем, продолжая сниматься в фильмах для взрослых, перешла в Радикальную партию Италии. Завершив порнокарьеру в 1990-м, Шталлер создала «Партию любви», а в 2002 году, накануне Иракской кампании США, сказала, что готова заняться сексом с Саддамом Хусейном, если тот гарантирует мир в регионе. С аналогичным предложением она обращалась и к Усаме бен Ладену, но оба предложения остались без ответа. В настоящий момент Шталлер оформляет государственную пенсию (39 000 евро в год): с 1987 по 1992 год она была представителем от Радикальной партии в итальянском парламенте.

Политические лидеры СНГ в фильмах для взрослых

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО

Эротический фильм Александра Валова «Юлия», сценарий которого был написан членом ЛДПР Алексеем Митрофановым, был снят летом 2005 года и уже осенью поступил в продажу. Несмотря на то что фамилии героев — Миши и Юли — за весь фильм не упомянуты ни разу, в них угадываются Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Фильм вызвал неоднозначную реакцию в ЛДПР: на съезде партии 13 декабря 2006 года Владимир Жириновский отчитал Митро­фанова, а 16 апреля на пленарном заседании Думы Митрофанов принес Тимошенко извинения и на презентацию второй части фильма — «Миша, или Новые приключения Юлии» — уже не явился.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО

После серии документальных фильмов «Крест­ный батька», показанных на канале НТВ в 2010 году, Александр Валов, создатель «Юлии», принял решение возобновить съемки фильма «Батькино счастье». Работа над картиной, в которой роль колхозника Луки исполнил двойник белорусского президента, была начата в 2006 году, но была приостановлена по требованию Минска, после того как фрагменты «Бать­киного счастья» были показаны в программе «Пусть говорят». «Мы снимаем не документальный фильм, а художественный, — заявил Валов. — Будет шокирующий эпизод в коровнике. Но не надо воспринимать это слишком серьезно».

ВЛАДИМИР ПУТИН

Вскоре после выхода «Юлии» стало известно, что Украина решила ответить России картиной собственного производства. По информации портала «Обком», фильм «Сладкий Вова и голубой Витя» должен был раскрыть «отношения между Владимиром Путиным и Виктором Януко­вичем накануне выборов украинского президента». Как поведал «Обкому» некто Валерий, представившийся режиссером фильма, Путин и Янукович дали «много поводов для того, чтобы интерпретировать их взаимоотношения в романтическом направлении». Впрочем, несмотря на серию интервью в различных украинских СМИ, фильм так и не был снят.

«Свобода слова — это не свобода той точки зрения, которую ты разделяешь. Это свобода той точки зрения, которую ты ненавидишь». Рон Джереми, американский порноактер

26 сентября 2011 года, после выхода в эфир разоблачительного репортажа на госканале M1, председатель регионального отделения ультраправой венгерской партии «Йоббик» Золтан Кабай подал в отставку. Как выяснилось, с 1992 по 2009 год под псевдонимом Золтан Ковбой он снялся в 84 порнофильмах, включая ролик, в котором занимался сексом с двумя карлицами. Впрочем, это не единственный прецедент подобных разоблачений. Так, в 2010 году член партии Вивиан Катона оставила «Йоббик» после того, как прессе стало известно о ее порнокарьере под псевдонимом Хани-Лавли, а за неделю до этого партию покинула Николетт Мюллер, чья порнокарьера под псевдонимом Ники Миллер также получила огласку. В 2009 году из «Йоббика» вышел и спикер Андраш Кирали: в интернет попали фотографии, на которых Кирали принимал участие в гей-параде, позируя с обнаженными африканцами.

5 человек, которые пытались попасть в политику из порноиндустрии

АННА ЭРРОУСМИТ, главный фильм: «Департамент А и О»

Самая известная в порноиндустрии женщина-режиссер начала свою карьеру в 1999 году, работая на английскую корпорацию Television X, и с тех пор сняла более 250 фильмов, большинство из которых рассчитаны на женскую аудиторию. В 2010-м, будучи членом Партии либеральных демократов — третьей по величине в Великобритании, — Эрроусмит баллотировалась кандидатом по избирательному округу Грейвшем. Но на выборах победил кандидат-консерватор.

СТОРМИ ДЭНИЕЛС, главный фильм: «Зачем нужны друзья?»

Снялась в 132 фильмах, получив около 30 наград (в том числе «Золотые стринги-2007»). В 2009-м, оставив порноиндустрию ради Республиканской партии США, Дэниелс решила баллотироваться на пост сенатора от штата Луизиана, однако выбыла из гонки, а победителем стал республиканец Дэвид Виттер. Несмотря на то что двумя годами ранее, благодаря расследованию журнала «Хастлер», стало известно, что Виттер пользовался услугами компании Pamela Martin and Associates, занимающейся скрытой проституцией.

МЭРИ КЭРИ, главный фильм: «Маме виднее, часть 9»

Родилась в семье страдающего от ДЦП отца и больной психическим расстройством матери. Пытаясь помочь семье, Кэри работала танцовщицей в ночном клубе, а затем начала сниматься в порнофильмах. В 2003-м она подписала контракт со студией Kick Ass Pictures, которая предложила ей баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Проиграв Арнольду Шварценеггеру, Кэри заявила, что будет участвовать в президентских выборах, однако отказалась, после того как ее мать серьезно пострадала, выбросившись из окна.

МИЛЛИ Д’АББРАЧЧО, главный фильм: «Семья для пениса»

Урожденная Эмилия Куччиньелло взяла псевдоним Д’Аббраччо в конце 1970-х, когда познакомилась с продюсером Риккардо Скикки, создателем порностудии Diva Futura. Впоследствии Эмилия основала собственную студию, на которой выступала и как порноактриса, и как режиссер. Вступив в конце 1990-х в Социалистическую партию Италии, Д’Аббраччо впоследствии выдвинула свою кандидатуру на парламентских выборах 2008 года, однако достаточного количества голосов не получила.

МИМИ МИЯГИ, главный фильм: «Анальная ярость»

Мелоди Дамайо родилась на Филиппинах в адвентистской семье, ребенком была вывезена в США, но училась на родине — в религиозной академии. Вернувшись в Америку, начала сниматься в порнофильмах под псевдонимом Мими Мияги, а вскоре основала мужской журнал «Восточные куколки». В 2006 году, будучи кандидатом от республиканцев, баллотировалась на пост губернатора Невады. После того как в выборах победил ее однопартиец Джим Гиббонс, Дамайо перешла в Либертарианскую партию.

«Следующему президенту нужно будет что-то большее, чем великолепная экономическая стратегия. Ему просто необходимо уметь неплохо шутить и быть звездой YouTube. Никто не будет уважать тебя, если ты пару раз сознательно не выставишь себя идиотом. Людям нужно, чтобы ты поскользнулся и шлепнулся брюхом в детский бассейн, а потом встал и подрался бы с порнозвездой». Пэттон Освальт, американский комик

Политические партии, в которых состоят порноактеры

Название Страна Количество порноактеров «Йоббик» Венгрия 3 Республиканская партия США 2 Радикальная партия Италия 1 Социалистическая партия Италия 1 Партия либеральных демократов Великобритания 1

Великие диктаторы в фильмах для взрослых

АДОЛЬФ ГИТЛЕР

Вышедший в 1988 году фильм немецкого режиссера Макса Шенка «Гитлер сосет» до сих пор вызывает среди поклонников взрослого кинематографа самые противоречивые отзывы. В рейтинге «100 самых отвратительных названий порнофильмов» он занял 67-е место, уступив таким картинам, как «Где мое дилдо, чувак?», «Сиськи ярости» и «На западном фронте не без анала». Вместе с тем фильм стал одним из самых заметных произведений в жанре «наци-сексплотейшн» (дейст­вие разворачивается в интерьерах Третьего рейха). На сегодняшний день «Гитлер сосет» остается един­ственным фильмом для взрослых, где Гитлер, которого играет Джон Мартин, заявлен в титрах. Помимо этого в картине также присутствуют Геббельс (Лонг Чени), Геринг (Билли Ди) и Ева Браун (Алисиа Моне), а также Брунгильда (Гейл Стерлинг), героиня германского эпоса «Песнь о Нибелунгах».

САДДАМ ХУСЕЙН

Ресурс IAFD — аналог IMDB в мире порнографического кинематографа — не содержит ни одного упоминания о фильме, где среди героев значился бы Саддам Хусейн, но есть основания полагать, что такой фильм готовили к производ­ству. В октябре 2011 года египетская газета «Аль-Ахрам» опубликовала историю египтянина Мохаммеда Бишра, поразительно похожего на Саддама Хусейна: трое в черном с применением силы пытались его похитить, Бишр попал в больницу, а его сын поведал журналистам, что перед этим неизвестные предлагали Бишру два миллиона египетских фунтов (более $300 000) за участие в порнофильме о Хусейне. Тот наотрез отказался, после чего в его адрес начали поступать угрозы. Выйдя из больницы, Бишр обратился в полицию с просьбой предоставить ему охрану, однако ему предложили сменить место жительства и внешний вид.

«Я не верю мужчинам, которые говорят, что их не интересует порно». Моби, американский музыкант

Информационный портал Adultfilmdatabase.com, предоставляющий информацию о фильмах для взрослых и занятых в них актерах, указывает как минимум на трех носителей фамилии «Ленин», снимающихся в фильмах для взрослых: 26-летний Джон Ленин (звезда фильмов «Анальный Кика» и «Будапештские ночи»), 19-летняя Каталина Ленин («Душа и тело», «Мы верим анальным шлюхам») и Наташа Ленин, чей возраст не указан и которая на сегодняшний день снялась всего в одной картине — «Мать и дочь меняются местами». Известно, что все указанные актеры являются гражданами Венгрии, однако была ли фамилия «Ленин» дана им при рождении, не сообщается.