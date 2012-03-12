СЭМ ХАРРИС,

нейробиолог, публицист, лауреат премии американского ПЕН-клуба за книгу «Конец веры: религия, террор и будущее разума»:

Чтобы оценить общественный вред от обмана, надо принять во внимание все преступления — супружеские измены, финансовые пирамиды, предумышленные убийства, зверства террористов, геноциды, — которые на каждом своем шагу подпитываются и поддерживаются ложью. Глядя на картину в целом, можно видеть, что обман, даже в большей степени, чем насилие, является главным врагом человеческой кооперации. Представьте себе, как изменился бы мир, если бы в действительно важных случаях было невозможно соврать.

Конечно, развитие технологий чтения мыслей находится в зачаточном состоянии. Но построить надежный детектор лжи гораздо проще, чем научиться читать мысли. Даже не расшифровав потаенных мыслей, воспоминаний и впечатлений человека, мы наверняка сможем определить с высокой степенью достоверности, честно ли он излагает их в разговоре. По сравнению с другими гипотетическими технологическими прорывами, создание работающего детектора лжи практически не выходит за рамки нынешних возможностей нейромоделирования. Как только эта технология появится, она изменит почти все.

Значительная трансформация нашего общества наступит тогда, когда детекторы лжи станут и дешевыми, и незаметными. Нам не придется тащить подозреваемых в уголовных преступлениях и менеджеров хедж-фондов в лаборатории для длительных и бестолковых сканирований мозга — наступит время, когда в каждом зале суда и в каждой переговорной необходимое оборудование будет скромно прятаться за деревянной обшивкой. После этого все цивилизованные люди будут жить с презумпцией, что честность участников каждого серьезного разговора постоянно оценивается. Люди добрых намерений будут спокойно миновать зоны обязательной искренности, и эти переходы перестанут быть чем-то выдающимся. Мы уже привыкли к тому, что общественные места свободны от наготы, секса, громкой ругани и сигаретного дыма, и без труда изменяем свое поведение, выходя из дома, — теперь мы можем привыкнуть к тому, что некоторые места требуют правдивости. Если невозможно будет соврать на пресс-конференции или при устройстве на работу, это ограничит свободу большинства из нас не больше, чем невозможность снять штаны в ресторане. Вне зависимости от того, будет ли технология работать так, как мы ожидаем, сама вера в нее коренным образом изменит нашу культуру.

Показания Джека Руби на ленте полиграфа

Джек Руби застрелил перед телекамерами Ли Харви Освальда, убийцу президента Кеннеди. Подозревая, что он был соучастником в заговоре, его испытывали на детекторе лжи, однако эксперты не смогли установить правдивость его показаний. Он умер в тюрьме, не дождавшись рассмотрения апелляции.