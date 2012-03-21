Vineyard Central ★☆☆☆☆

Норвуд, Огайо, 1757 Миллз-Авеню, vineyardcentral.com

JIM HENDERSON: «Вайнярд Сентрал» содержит в себе все мыслимые атрибуты мирской жизни. Перед въездом на их гигантскую территорию строчными буквами написано: «малые вещи делаются с огромной любовью к переменению мира». Как иронично! Потому что внутри это скорее похоже на торговый комплекс, чем на церковь. Бесплатный кофе. Ресторанный дворик. Пицца и гигантские крендели. Вай-фай. И так до бесконечности. То, что они называют алтарем, это высококлассная концертная сцена с экраном JumboTron (особые гигантские экраны, разработанные компанией Sony. — Esquire), креслами из кинотеатра и держателями под кофе. Здесь так и призывают травить себя кофеином во время так называемых служб, мешая присутствие Божие с наркотиком! Уверяю вас, если бы Иисус явился в это место, он перевернул бы здесь все вверх дном и провозгласил: «Храму моему следует быть местом для молитвы, а не логовом для воров».

«Церковь надежды» ★☆☆☆☆

Роли, Северная Каролина, 821 Бак-Джонс-Роуд, gethope.net

CJLENNON623: «Церковь впечатляет своей архитектурой, но они бросят вас в трудную минуту, так и знайте. Мы с женой посещали ее несколько месяцев и даже думали присоединиться к коммуне, но потом страшно разочаровались. Я остался без работы, и для нас настали трудные времена. Я отправил в церковь электронное письмо, где объяснил свою ситуацию и попросил, чтобы за меня помолились. И что бы вы думали? Ни ответного письма, ни телефонного звонка, ничего! Исходя из всего этого, я и моя жена заключили, что церковь, не интересующаяся тем, что происходит в жизни ее прихожан, это плохая церковь. Так что эту церковь я не рекомендую никому».

Баптистская церковь жизни приумноженной ★☆☆☆☆

Вашингтон, Пенсильвания, 269 Кэмерон-Роуд

ANONYMOUS: «Когда Марк Твен написал: «Если бы Христос жил в наши дни, он не стал бы христианином», он, скорее всего, имел в виду эту церковь. Община состоит из обитателей псевдоэлитных коттеджей-новостроек, людей, которые Добились Всего и искренне думают, что те, кто не добился, заслуживают голодной смерти».

Церковь «Всемирный урожай» ★☆☆☆☆

Кэнал-Винчестер, Огайо, 4595 Джендер-Роуд, whclife.com

SIZZLE: «Если вы любите церкви-гиганты, то эта церковь для вас. Если вы любите, когда вам многократно напоминают о пожертвованиях, потому что в прошлый раз собрали недостаточную сумму, то эта церковь для вас. Если вас устраивает проповедник с раздутым эго, то эта церковь для вас. Если вам нравится, когда церковная служба похожа на цирк, то эта церковь для вас. Если вас устраивает, что церковь указывает вам, за кого голосовать на выборах, то эта церковь для вас. В этой церкви от вас требуют полного повиновения, и я рекомендую сторониться ее».

Первая баптистская церковь Мура ★☆☆☆☆

Мур, Оклахома, 301 27-я улица