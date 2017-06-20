Легче всего Конюхову было перемещаться на яхте, сложнее всего — на воздушном шаре. Перед полетом ему пришлось заранее посетить каждую страну и получить разрешение на прохождение воздушного пространства. В Гренландии Конюхову запретили передвигаться на собачьих упряжках: местные власти побоялись, что российские собаки испортят чистоту породы гренландских ездовых. И Федору пришлось завершать поход в Канаде.

Правила жизни Федора Конюхова: «Столько друзей и стран через меня прошло, что я сейчас живу, будто мне 300 лет. Вот только все аэропорты мне до сих пор кажутся одинаковыми».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Федор Конюхов совершил пять кругосветных путешествий под парусом и одно — на воздушном шаре, побывал на семи вершинах — самых высоких точках каждого континента — и достиг Южного и Северного полюсов. У Конюхова два загранпаспорта, которые он меняет каждые три года из-за отсутствия пустых страниц.