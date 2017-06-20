Библиотека Конгресса США
Помимо традиционного для Японии стиля укиё-э в коллекции представлены работы в других жанрах, например, суримоно — это разновидность цветной ксилографии, которая сочетает изображение и текст; такие гравюры, как правило, дарили по какому-то особому случаю. Также а архиве Библиотеки Конгресса доступны оттиски периода русско-японских и китайско-японских войн.
Стиль укиё-э в японской гравюре был популярен в эпоху Эдо (1603−1868), когда произошло становление городской культуры и расцвет театра Кабуки. Особенно популярны были изображения гейш, куртизанок, актеров и борцов сумо.
Российский линкор под атакой японских кораблей, 1904. Приписывается Касаи Торадзиро
Исикава Тоёнобу, 1711−1785