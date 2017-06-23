Я болею за команду из своего города. Другие команды больше выигрывают? Ну и что? Если ты родился в Воронеже и живешь всю жизнь в Воронеже, то и болеть надо за «Факел Воронеж». Или что там у вас в Воронеже, ФК «Ворон-Нож»? Одна поездка на «Камп Ноу» и покупка футболки Месси не повод считать себя фанатом «Барселоны» и праздновать ее очередную победу в Лиге чемпионов. Пока у тебя экстаз перед экраном телевизора, в твоем городе пустой стадион. Подумай об этом.

Пришел на матч? Вставай и пой! Не понимаю, как вообще можно болеть сидя. Это что, концерт классической музыки? Эмоции от происходящего на поле должны находить выход.

Блаженны нищие трофеями. Чем ниже по статусу твой клуб и турниры, в которых он участвует, тем ты сам более крутой фанат. Я объездил всю Европу, болея за свой клуб, но я снимаю шляпу перед человеком, отболевшим хоть один полный сезон за женскую команду второй лиги. Но на Кубке Конфедераций и Чемпионате мира по футболу FIFA ты сам можешь выбрать своего героя и вручить награду Man of the Match.

Меня раздражает, когда футбол называют развлечением для плебса. Почему? Потому что его понимают работяги? Настоящее искусство всегда доступно широким массам. Пока люди шли в Мариинский театр слушать балет Шостаковича, сам он шел на стадион «Петровский» смотреть любимый «Зенит».

Как мы отпоем, так наши и сыграют. Вы действительно верите, что тысячи голосов на трибуне никак не влияют на игру? Чем вы объясните тогда разницу между домашними результатами и гостевыми? Своя трава помогает побеждать или свой воздух?

Футбол нужно смотреть на стадионе. Это невероятно сложная игра, в которой одновременно участвуют сотни, иногда тысячи действующих лиц. Они, конечно, в разной степени влияют на события, но тем не менее влияют. Когда вы смотрите телевизионную трансляцию, то видите каждый момент дай бог трех-четырех из них. Оно вам надо? Вы же не станете смотреть по одной серии «Игры престолов» в сезоне.

Количество домашних матчей моего клуба, которые я пропустил за последние 10 лет: 1 (один). Так получилось. Просто жена не соглашалась поехать в свадебное путешествие без меня. Не знаю, как вы, а я не рискую сердить человека, готовящего мне еду. Может плохо кончиться.

В сердце ты один — любимый клуб. Я и в страшном сне не могу себе представить болеть за кого-то другого. Можно бросить жену с парой детей или сменить сексуальную ориентацию, но, выбрав однажды любимую команду, фанат болеет за нее до конца своих дней. Это усугубляется тем, что обычно любимый клуб выбирается в глубоком детстве. Причем руководствуются люди преимущественно иррациональными факторами: понравились цвета, стадион был близко к дому, отец болел за этот клуб (или наоборот — за его злейших врагов). Получается, что любимый клуб фактически не выбирают, как маму. Он просто появляется в какой-то момент и остается такой же частью тебя, как группа крови или размер ноги.

Каждый фанат должен хоть в один сезон пробить «золотой выезд». Это когда болельщик посещает все гостевые матчи любимой команды (ну и домашние, само собой). Лучше это делать в молодости, когда еще не обременен семьей и детьми, но у каждого свои жизненные обстоятельства.

Футбол без пива — бессмысленная трата времени.

Люди, которые болеют «просто за красивый футбол», вызывают у меня чувство брезгливости. Случайно залетевший от ноги соперника в сутолоке у ворот, после криво поданного углового гол будет казаться мне самым красивым на свете, при условии что он принес победу моей команде.

Никакого фанатского дресс-кода не существует. Это все выдумки маркетологов. Если вам нравятся белые кеды, не важно, какой они фирмы, носите на здоровье. Если нет — не носите, а если вам нравится четко прописанный дресс-код — идите работать в банк. На футболе достаточно просто иметь на себе признак, позволяющий безошибочно ассоциировать вас с любимой командой, — например, «розу» (шарф) с ее символикой.

На крупных турнирах футбольные эмоции можно находить не только на стадионах. Во время Кубка Конфедераций, например, по Москве-реке будет курсировать специальный корабль BUD Stadium. На нем будут проходить любительские турниры, просмотры игр и ошеломительные вечеринки.

В футболе не бывает сферических событий в вакууме. Чтобы в полной мере прочувствовать любое отдельно взятое из них — будь то матч, трансфер или еще что-то, — нужно знать огромное количество бэкграунда. Почти как Джеймса Джойса читать или Томаса Эллиота. Не ждите, что у вас получится с первого раза. Эта информация редко находится в концентрированном виде. А львиная доля так называемых спортивных журналистов только и умеют, что перемалывать из пустого в порожнее самые банальные факты, которые и без них все уже тысячу лет знают.

Фанаты команд-соперниц такие же люди. У меня лучший друг болеет за наших принципиальных врагов. Каждый год недели перед нашими матчами друг с другом проходят в нещадном троллинге, подколах и обоюдных предсказаниях скорой жестокой расплаты за все. Зато в остальное время — это мой самый близкий человек на свете.

Восхищаться футбольной акробатикой можно, но в меру. Цель этой игры — забить мяч в ворота противника. Все эти рабонны, тривелы и марсельские рулетки носят строго факультативный характер. Игроку, который может просто тараном пробежать сквозь редуты соперника, это все просто не нужно. И уж точно умение красиво жонглировать мячом не может служить оправданием для неучастия в оборонительных действиях наравне с остальными.

На турнирах сборных я пью только BUD Alcohol Free. Это на клуб можно приходить за пять минут до стартового свистка, на матче сборных лучше оказываться за несколько часов до начала. Заходить в Beer Gardens BUD Alcohol Free рядом с ареной и потихоньку настраиваться, потягивая пиво из посвященного матчу коллекционного стакана. Если где-то параллельно играют другие сборные — это транслируется в Beer Garden на большом экране. Если нет — можно просто послушать диджея или порубиться в настольный футбол в зоне отдыха. Раз стакан, два — а там, глядишь, и на трибуну пора перемещаться.

И да, победа — не главное. Главное — от души поболеть за своих и хорошо провести время.