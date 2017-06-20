Издание Los Angeles Times
Артистка, наиболее широко известная по роли принцессы Леи в классической трилогии «Звездных войн», умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года.
Известно, что Фишер страдала атеросклеротической болезнью сердца. А кроме того, на протяжении всей жизни боролась с заболеванием психики — биполярным расстройством — а также наркотической зависимостью. Она открыто говорила о своих проблемах, а также призывала других людей с аналогичными проблемами перестать стыдиться себя и обратиться за помощью.
В 1987 году актриса опубликовала полуавтобиографический роман «Открытки с края бездны», главная героиня которого — страдающая наркозависимостью голливудская актриса. Позднее книга была экранизирована с Мэрил Стрип в главной роли.