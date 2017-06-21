ФРАНСИС АЛЮС
По образованию архитектор, бельгиец Франсис Алюс перебрался в Мексику в 1985 году, после того как впервые приехал туда ликвидировать последствия землетрясения. С тех пор этой стране посвящается чуть ли не каждая его работа. Алюс исследует разные стороны городской повседневной жизни, соединяя такие формы искусства, как рисунок, видео, инсталляцию и перформанс. В России он известен по работе «Лада-копейка», которая была представлена на десятой европейской биеннале современного искусства «Манифеста», прошедшей в Санкт-Петербурге в 2014 году. На старом советском автомобиле вместе с братом Алюс путешествовал из Брюсселя в Санкт-Петербург и по дороге документировал все важные моменты. В итоге он врезался в дерево в Большом дворе Зимнего дворца, где, по словам художника, вместе с машиной были разбиты и его юношеские фантазии.
БЕЗ НАЗВАНИЯ
1993
Акриловая смола, кожаный ботинок, рожок для обуви, кожаный футбольный мяч.
25,4 x 47 x 12,7 см
эстимейт:
50 000 — 70 000 долларов. Продана за 81 250 долларов. ≠
АНТОН БЕЛОВ, директор музея современного искусства «ГАРАЖ»: «Алюс любит использовать обыденные вещи — например, ботинки. Его видеоработа «Магнитная обувь» 1994 года, созданная во время биеннале в Гаване, посвящена чистке ботинок. Алюс соединяет разные виды искусства и делает при этом потрясающие рисунки. Он именно тот художник, который работает во многих жанрах, оставаясь при этом утонченным и верным себе».
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