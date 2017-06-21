Издание The Daily Mail опубликовало подробный фотоотчет с новогодних каникул Отто Вомбиера, которые студент провел в Северной Корее. Кадры сделаны за несколько дней до его ареста. На фотографиях видно, как молодой человек отдыхает вместе с другими участниками туристической группы, пробует национальную кухню, фотографируется на фоне достопримечательностей и даже играет в снежки с детьми. Полный фотоотчет доступен на сайте издания .

EXCLUSIVE: Final photos of Otto Warmbier in North Korea revealed https://t.co/mybg43powW — Daily Mail US (@DailyMail) June 21, 2017

2 января 2016 года Отто Вомбиера арестовали за попытку кражи пропагандистского плаката из отеля, в котором он останавливался. Северокорейский суд признал студента виновным в преступлении против народа и правительства страны. Молодого человека заключили в тюремную камеру, где при невыясненных обстоятельствах он получил обширные повреждения мозга и впал в кому. Год спустя Северная Корея позволила представителям США вывезти Вомбиера на родину. Через неделю 22-летний мужчина скончался в больнице.

Историю целиком вы можете прочитать в нашем специальном материале.