Трэвис Каланик покинул пост главы Uber. Как сообщает The New York Times, во вторник утром пять ключевых инвесторов передали Каланику письмо, в котором потребовали от него немедленно уйти в отставку, объяснив свое решение необходимостью обновления руководства компании.

В заявлении Каланика говорится, что он принимает просьбу, так как «любит Uber больше всего на свете» и хочет, чтобы компания «вернулась к созиданию, а не отвлекалась на еще один бой».

40-летний бизнесмен создал приложение Uber вместе с Гарретом Кэмпом в 2009 году. По данным Forbes его состояние оценивается в $6,3 млрд (226-е место в списке богатейших людей планеты).

Увольнение Каланика произошло на фоне скандалов, которые сопровождают Uber как минимум последние полгода. Менеджмент компании неоднократно обвиняли в секcуальных домогательствах, дискриминации и даже в угрозах сотрудникам , а Каланика часто критиковали за неоднозначные и сексистские заявления (например, он запросто мог переиначить название Uber в Boob-er , комментируя спрос на услуги такси среди женщин).

Esquire вспоминает самые громкие истории вокруг компании.

1. Сексизм и сексуальные домогательства

В феврале 2017 года инженер Uber Сьюзан Фаулер опубликовала у себя в блоге рассказ о сексуальных домогательствах в компании. По словам женщины, в первый же день работы ее прямой начальник через корпоративный чат открыто предложил ей секс. Она сделала скриншоты переписки и обратилась в отдел кадров, однако там помочь отказались. «Высшее руководство сказало мне, что этот мужчина показывает хорошие результаты и что с их стороны будет неправильно наказывать его за единственную невинную ошибку», — написала Фаулер. Она рассказала, что встретила в компании и других женщин, столкнувшихся с подобным отношением, в том числе от этого же мужчины. «Так что заявление начальства об одном единственном проступке было наглой ложью».

В своей записи Фаулер также приводит любопытный пример из американской корпоративной культуры. В качестве бонуса компания собиралась подарить всем сотрудникам кожанные куртки, но в итоге их получили только мужчины. В руководстве это решение объяснили тем, что женские модели стоили значительно дороже. «Директор сказал, что они получили большую скидку на мужские куртки, и было бы несправделиво дарить женщинам более дорогие подарки. Он сказал, что если женщины действительно хотят равноправия, то мы должны понять, что это оно и есть», — рассказала Фаулер.

2. Массовое удаление Uber

В январе 2017 года в социальных сетях прошла массовая акция #DeleteUber. Все началось с указа Дональда Трампа, запрещающего въезд в США гражданам семи мусульманских стран. Это решение возмутило многих, а альянс таксистов Нью-Йорка в знак протеста перестал обслуживать аэропорт JFK. В ситуацию включилась Uber, объявив о том, что отключает повышенную тарификацию в этой зоне. Ожидаемо в адрес компании посыпались упреки, пользователи стали массово удалять аккаунты — по некоторым данным, от сервиса отказались около 500 тысяч человек.

3. Ссора с водителем

В марте 2017 года Bloomberg опубликовал видео ссоры теперь уже бывшего главы компании Трэвиса Каланика с собственным водителем Uber Black. В разговоре таксист пожаловался руководителю на плохие условия работы («вы повышаете стандарты, но снижаете цены»), на что Каланик ответил, мол, «мы вынуждены были это сделать, у нас есть конкуренты».

Финал диалога оказался таким:

— Люди вам больше не верят. Я потерял $97 000 из-за вас. Я стал банкротом из-за вас. Да, да, да. Вы меняете условия каждый день. Вы продолжаете это делать.

— Стоп, а что я поменял на Uber Black?

— Вы изменили всю модель бизнеса, вы уронили цены.

— Бред собачий.

— Мы начинали с $20. А сколько сейчас стоит одна миля, $2,75?

— Ты знаешь что? Некоторые люди просто не любят брать ответственность за свое дерьмо. Они обвиняют всех вокруг кроме себя. Удачи!

4. Обман властей

В марте 2017 года The New Times уличила компанию в разработке и использовании специальной программы Greyball, с помощью которой она отслеживала заказы в странах, где деятельность сервиса запрещена. В случае, если заказ поступал от полицейского или чиновника, Greyball подменял реальные машины на карте на несуществуюшие, отменял заказ или скрывал доступные автомобили. По данным издания, программа использовалась с 2014 года в Париже, Лас-Вегасе, Австралии и Южной Корее, а также в Орегоне и Портленде.

5. Неудача с беспилотниками

В декабре 2016 года Uber начала испытание беспилотных автомобилей в штате Калифорния, но затея провалилась. Буквально на следующий день власти штата предписали прекратить программу, потому что компания не получила надлежаших документов, а СМИ появились сообщения об авариях.