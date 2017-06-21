До недавнего времени Леонардо ДиКаприо обладал сразу двумя статуэтками «Оскар». Одну из них он получил на официальной церемонии в прошлом году за роль в «Выжившем» режиссера Алехандро Иньярриту. Вторую — двумя годами ранее, вдали от зрителей и телекамер. В неформальной обстановке ее вручили актеру бизнесмены Джо Лоу и Риза Азиз, по совместительству — продюсеры фильма «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, в котором ДиКаприо также сыграл главную роль.

Именно с этой статуэткой актеру пришлось расстаться — ее конфисковали сотрудники ФБР. Она стала уликой в деле о коррупции и отмывании денег со стороны высокопоставленных малазийских чиновников и бизнесменов. По той же причине ДиКаприо передал спецслужбам две картины — авторства Пабло Пикассо и Жана-Мишеля Баскии — общей стоимостью свыше $12 млн.

Леонардо ДиКаприо и Риза Азиз

Как ДиКаприо связан с делом о коррупции?

Финансированием съемок «Волка с Уолл-стрит» занималась кинокомпания Red Granite Pictures, президентом и соучредителем которой значится малазийский бизнесмен Риза Азиз. The Wall Street Journal со ссылкой на данные ФБР пишет, что кинокомпания вложила в съемки фильма $155 млн.

Азиз приходится приемным сыном премьер-министру Малайзии Наджибу Тун Разаку. В 2009 году политик основал Первый Малазийский девелоперский фонд Berhand (кратко — 1MDB). Официально фонд должен был заниматься развитием инфраструктуры внутри страны. В реальности он стал причиной многочисленных скандалов.

Так, в 2015 году малазийская оппозиция обвинила Разака в выводе из фонда $700 млн для личного пользования. Политик отверг обвинения, заявив, что средства ему пожертвовала королевская семья Саудовской Аравии. Американские спецслужбы заинтересовались Разаком летом 2016 года. Тогда появилась информация, что малазийский премьер «отмывает» деньги фонда в США, покупая через подставные компании элитную недвижимость, частные самолеты и предметы искусства. А также финансируя кино — через кинокомпанию своего пасынка, Азиза. В частности, речь идет и о «Волке с Уолл-стрит». Всего, как считает ФБР, Разак вывел со счетов фонда $3,5 млрд.

Леонардо ДиКаприо и Джо Лоу на премьере «Волка с Уолл-Стрит»

Наконец, статуэтка и картины. Их в качестве жеста доброй воли ДиКаприо подарили те же самые Джо Лоу и Риза Азиз. И да — ФБР считает, что подарки приобретены на «отмытые» деньги.

При чем здесь Марлон Брандо?

В ходе расследования оказалось, что статуэтка изначально принадлежала другому известному голливудскому актеру — Марлону Брандо. За свою карьеру в кино он получил два «Оскара» — в 1954 году за ленту «В порту» и в 1972 году за «Крестного отца». Именно первая статуэтка попала к ДиКаприо, причем достаточно витиеватым путем. Сначала она при невыясненных обстоятельствах пропала из дома Брандо почти сразу после вручения. Долгое время ходили слухи, что актер выбросил ее в окно в порыве злости. Затем ее якобы подобрал 10-летний сын Брандо, Кристиан, забрал в свой дом на дереве и использовал в качестве молотка, попросту разломав. Однако эта версия не находила никаких подтверждений и, как мы узнали позднее, была полностью выдуманной.

Марлон Брандо и его «Оскар», 1954

Как именно пропала статуэтка — неизвестно до сих пор. Зато известно, что в 2012 году ее приобрел коллекционер Ральф де Лука. The Holywood Reporter писал, что де Лука заплатил за нее $600 тыс. некоему дилеру из Нью-Джерси. А уже у коллекционера ее выкупили люди из 1MDB.

Какова позиция ДиКаприо?

Возможно, дело не ограничивается дорогими подарками. Как писал The Holywood Reporter , благотворительный фонд ДиКаприо Leonardo DiCaprio Foundation (LDF), занимающийся охраной окружающей среды, мог получать пожертвования от Джо Лоу и других бизнесменов, связанных с 1MDB.

Представители актера сообщают, что ДиКаприо впервые узнал о расследовании в отношении малазийского фонда из СМИ, после чего немедленно прекратил с ним отношения. Кроме того, актер активно сотрудничает со следствием.