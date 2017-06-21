HBO выпустил второй официальный трейлер к седьмому сезону «Игры престолов», который выйдет в России 17 июля. Как и ожидалось, Дейнерис Таргариен прибыла в Вестерос и готовиться сразиться за престол с Ланнистерами, в то время как на севере белые ходоки под предводительством Короля Ночи набирают силу и готовятся перебраться через стену.

Как известно, седьмой — и предпоследний — сезон будет состоять из семи серий, события в нем будут опережать оригинальную книжную серию Джорджа Мартина.

О том, чего ждать в новом сезоне самого ожидаемого сериала года, читайте здесь.