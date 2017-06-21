В эти выходные в музее-заповеднике Царицыно пройдет музыкальный фестиваль Bosco Fresh Fest. В течение двух дней (и одной ночи) на 5 сценах выступят 56 музыкантов, включая John Newman, Parov Stelar, On-The-Go и Morcheeba. С полным лайн-апом можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Помимо музыкальной части, организаторы обещают арт-инсталляции, выступления спикеров из различных индустрий, спортивные развлечения и внушительный фуд-корт.

В преддверии выступления в Царицыно музыканты Morcheeba собрали для читателей Esquire плейлист из своих любимых песен.