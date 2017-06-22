В память о жертвах террористических атак 2015 года американский художник Джефф Кунс подарил Парижу монументальную скульптуру. Она представляет собой руку, держащую несколько шаров в форме тюльпанов. Кисть возносит букет вверх, как Статуя Свободы (кстати, подаренная Францией США в 1876 году) — факел.
Это событие было анонсировано еще в ноябре прошлого года, но спустя семь месяцев проект все еще находится в подвешенном состоянии, сообщает
Деньги собирает частный фонд Fonds Pour Paris. По словам заместителя директора организации Энн-Селин Дельве, им осталось привлечь еще €500 тысяч на строительные услуги. В фонде рассчитывают, что установка скульптуры начнется в этом году или в начале 2018-го — после получения всех необходимых разрешений.
Для скульптуры Кунс выбрал площадь перед Музеем современного искусства с видом на Эйфелеву башню, однако есть опасения, что дорожное покрытие может не выдержать тяжести конструкции. По словам президента Токийского дворца (его залы занимает Музей современного искусства. — Esquire) Жана де Луази, ему бы не хотелось перестраивать подземные выставочные залы ради установки столбов, поддерживающих «Букет тюльпанов». Тем не менее, он надеется, что проблему удастся решить.
Однако, отмечает The New York Times, решать ее пока никто не торопится, а в Париже будто негласно приняли приняли обет молчания по поводу этого проекта. Издание отмечает, что многие художники и критики не высказываются открыто по этому вопросу, потому что не хотят портить отношения с бывшим послом США во Франции и Монако Джейн Хартли, мэром Парижа Анн Идальго или Франсуа Пино, коллекционером работ Кунса, меценатом и одним из самых влиятельных бизнесменов Франции — именно с их подачи был запущен проект. В городской администрации не исключили, что для монумента придется искать новое место, а в министерстве культуры Франции и вовсе отказались давать комментарии по этому вопросу.
Впрочем, в культурных кругах уже говорят о том, что скульптуру «всучили» Парижу. «Это что угодно, только не подарок, раз Франция должна платить за его установку. Ценишь ты его работу или нет, Джефф Кунс — бизнесмен, и мы быстро поняли, что в качестве подарка он предложил Парижу себя самого», — приводит NYT слова художественного критика Изабель Паскье.
Рядовые французы тоже не в восторге от этой идеи. В дискуссиях на сайтах французских СМИ преобладают негативные комментарии. Некоторые считают скульптуру уродливой, что она испортит вид на старинные французскую архитектуру и что в Париже и так достаточно мусора. Другие предлагают просто перенести скульптуру в Диснейленд или поставить в районе вокзала Монпарнас, а часть парижан задается вопросом: «А можно это вернуть?»
Джефф Кунс — самый дорогой современный художник. Его скульптура «Собака из воздушных шаров (Оранжевая)» была продана за $58 млн на аукционе Christie’s (кстати, «Тюльпаны» ушли с молотка в 2012 году за $33,7 млн).
Кунса неоднократно обвиняли в плагиате, последний случай произошел буквально месяц назад: его последняя скульптура «Сидящая балерина» — явная копия работы советской художницы Оксаны Жникруп «Балерина Леночка».
В марте 2017 года художнику пришлось выплатить компенсацию вдове фотографа Жана-Франсуа Боре — французский суд посчитал, что он украл у него идею для своей скульптуры «Обнаженные».