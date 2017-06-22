В память о жертвах террористических атак 2015 года американский художник Джефф Кунс подарил Парижу монументальную скульптуру. Она представляет собой руку, держащую несколько шаров в форме тюльпанов. Кисть возносит букет вверх, как Статуя Свободы (кстати, подаренная Францией США в 1876 году) — факел.

Это событие было анонсировано еще в ноябре прошлого года, но спустя семь месяцев проект все еще находится в подвешенном состоянии, сообщает The New York Times . Дело в том, что Кунс пожертвовал не саму конструкцию, а лишь идею, а создание и установка самой инсталляции — высотой более 12 метров и весом в 30 тонн — обойдется Франции в €3.5 млн.

Деньги собирает частный фонд Fonds Pour Paris. По словам заместителя директора организации Энн-Селин Дельве, им осталось привлечь еще €500 тысяч на строительные услуги. В фонде рассчитывают, что установка скульптуры начнется в этом году или в начале 2018-го — после получения всех необходимых разрешений.

Для скульптуры Кунс выбрал площадь перед Музеем современного искусства с видом на Эйфелеву башню, однако есть опасения, что дорожное покрытие может не выдержать тяжести конструкции. По словам президента Токийского дворца (его залы занимает Музей современного искусства. — Esquire) Жана де Луази, ему бы не хотелось перестраивать подземные выставочные залы ради установки столбов, поддерживающих «Букет тюльпанов». Тем не менее, он надеется, что проблему удастся решить.

«Тюльпаны» Джеффа Кунса в музее современного искусства The Broad в Лонс-Анджелесе.

Однако, отмечает The New York Times, решать ее пока никто не торопится, а в Париже будто негласно приняли приняли обет молчания по поводу этого проекта. Издание отмечает, что многие художники и критики не высказываются открыто по этому вопросу, потому что не хотят портить отношения с бывшим послом США во Франции и Монако Джейн Хартли, мэром Парижа Анн Идальго или Франсуа Пино, коллекционером работ Кунса, меценатом и одним из самых влиятельных бизнесменов Франции — именно с их подачи был запущен проект. В городской администрации не исключили, что для монумента придется искать новое место, а в министерстве культуры Франции и вовсе отказались давать комментарии по этому вопросу.

Впрочем, в культурных кругах уже говорят о том, что скульптуру «всучили» Парижу. «Это что угодно, только не подарок, раз Франция должна платить за его установку. Ценишь ты его работу или нет, Джефф Кунс — бизнесмен, и мы быстро поняли, что в качестве подарка он предложил Парижу себя самого», — приводит NYT слова художественного критика Изабель Паскье.

Рядовые французы тоже не в восторге от этой идеи. В дискуссиях на сайтах французских СМИ преобладают негативные комментарии. Некоторые считают скульптуру уродливой, что она испортит вид на старинные французскую архитектуру и что в Париже и так достаточно мусора. Другие предлагают просто перенести скульптуру в Диснейленд или поставить в районе вокзала Монпарнас, а часть парижан задается вопросом: «А можно это вернуть?»

Джефф Кунс — самый дорогой современный художник. Его скульптура «Собака из воздушных шаров (Оранжевая)» была продана за $58 млн на аукционе Christie’s (кстати, «Тюльпаны» ушли с молотка в 2012 году за $33,7 млн).

Кунса неоднократно обвиняли в плагиате, последний случай произошел буквально месяц назад: его последняя скульптура «Сидящая балерина» — явная копия работы советской художницы Оксаны Жникруп «Балерина Леночка».

В марте 2017 года художнику пришлось выплатить компенсацию вдове фотографа Жана-Франсуа Боре — французский суд посчитал, что он украл у него идею для своей скульптуры «Обнаженные».