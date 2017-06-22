В эту субботу исполняется 35 лет фантастической ленте Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Специально к круглой дате создатели сиквела — «Бегущего по лезвию 2049» — выпустили видеоролик под названием Blade Runner 2049: Time to live, публикованный изданием Entertainment Weekly.

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Видео длиной в четыре минуты содержит кадры из нового фильма Дени Вильнева («Прибытие», «Убийца»), а также бэкстейдж со съемок. Офицер К (Райан Гослинг) проходит сквозь заброшенное казино под песню Фрэнка Синатры One for my baby (And one more for the road), пока вокруг разворачивается завораживающая панорама недалекого будущего. Голограммы высотой в небоскреб, сошедшая с ума погода, Джаред Лето в роли загадочного Уоллеса и, конечно, Харисон Форд — в уже знакомой поклонникам фильма роли Рика Декарда.

«Я нахожу это забавным — играть своих же персонажей 30 лет спустя», — говорит Форд. И он знает, о чем говорит — совсем недавно мы видели его Хана Соло в «Звездных войнах: Пробуждении силы», а кроме того, на горизонте уже маячит новый Индиана Джонс. Актер с ухмылкой добавляет: «Я влез в те же вещи, что и 30 лет назад. Здорово, что они все еще мне по размеру».

В работе над фильмом также задействован кинооператор Роджер Диккинс, за свою карьеру 13 раз номинированный на «Оскар». Гослинг комментирует работы с ним: «Диккинс — мастерски работает с историей. Когда ты у него в кадре, ты понимаешь — половина работы уже сделана».

Мы по-прежнему знаем не так уж много деталей сюжета, кроме официально объявленной завязки: «Тридцать лет спустя событий оригинального фильма, новый Бегущий по лезвию, сотрудник полиции Лос-Анджелеса офицер К обнаруживает давно скрываемую тайну, которая способна ввергнуть остатки человечества в хаос. Открытие К заставляет его искать Рика Декарда, бывшего Бегущего по лезвию, который пропал без вести 30 лет назад».

«Никогда не ощущал такого давления, как сейчас. Ведь Ридли Скотт увидит наше кино», — говорит Вильнев. Что до самого Скотта, который выступает в качестве исполнительного продюсера фильма, он говорит: «Приятно вернуться домой».

Премьера фильма в России назначена на 5 октября 2017 года.