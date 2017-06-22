Дэниэл Дэй-Льюис на этой неделе удивил всех, объявив о завершении карьеры. Лауреат трех «Оскаров» за лучшую мужскую роль может претендовать на звание лучшего актера своего поколения — если не лучшего актера всех времен. Эта, безусловно, грустная новость побудила нас пересмотреть самые важные роли Дэй-Льюиса, которые демонстрируют его мастерство, разносторонность и преданность актерскому делу. крайне драматичных.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

10. Баллада о Джеке и Роуз (2005)

В фильме, снятом его женой Ребеккой Миллер, Дэй-Льюис играет Джека — властного мужчину, который живет на уединенном острове со своей 16-летней дочерью Роуз. В какой-то момент Джек начинает терять контроль над своим маленьким миром и окружающими его людьми. Дэниелу Дэй-Льюису отлично удалось передать растерянность некогда самоуверенного человека.

9. Последний из могикан (1992)

В киноверсии классического романа Джеймса Фенимора Купера Дэй-Льюис вживается в роль Соколиного глаза — приемного сына вождя могикан. Да, образ романтического героя в приключенческом боевике по событиям франко-индейской войны несколько отличается от более содержательных ролей Дэй-Льюиса, но, несмотря на это, фильм все же стоит посмотреть.

8. Невыносимая легкость бытия (1988)

В адаптации знаменитого романа Милана Кундеры, события которого разворачиваются в период Пражской Весны 1968 года, Дэй-Льюис играет чешского нейрохирурга и известного плейбоя Томаса, разрывающегося между двумя женщинами. Одну устраивает их свободный, ни к чему не обязывающий роман, другая надеется на серьезные духовные отношения. Выбор между Леной Олин и Жюльетт Бинош может показаться сложным сам по себе, но самая главная задача Дэй-Льюиса в этом фильме заключалась в том, чтобы убедительно передать внутреннюю борьбу героя Кундеры на экране.

7. Моя прекрасная прачечная (1985)

В одной из своих первых важных ролей в кино Дэй-Льюис играет панка-полуфашиста, влюбленного в пакистанца Омара, который живет в южном Лондоне в разгар тэтчеризма. Как в большинстве фильмов того времени, социоэкономика и классовое положение играют важную роль в отношениях героев. В легкой режиссуре Стивена Фрирза у Дэй-Льюиса получился персонаж, который выделяется в обширной фильмографии актера.

6. Во имя отца (1993)

Роль, принесшая Дэй-Льюису вторую номинацию на Оскар, рассказывает реальную историю Джерри Конлона — ирландца, несправедливо осужденного и отправленного в тюрьму по подозрению в организации взрывов в барах Гилфорда в 1974 году. Фильм прослеживает многолетние попытки Конлона вернуть себе доброе имя, а Дэй-Льюис прекрасно передает страдания героя, который стремится сохранить человечность, несмотря на оскорбления, пытки и противоправное заточение в тюрьме. Дэй-Льюис мастерски уравновешивает уязвимость и стойкость, которые позволили Конлону двигаться вперед в поисках справедливости и правды.

5. Эпоха невинности (1993)

Жгучий и глубокий фильм Мартина Скорсезе по роману Эдит Уортон сильно отличается от популярных картин режиссера.

Экспрессивная адаптация Мартина Скорсезе романа Эдита Уортона — это жгучий и глубокий фильм, сильно отличающийся от самых популярных картин режиссера. Дэй-Льюис без труда вживается в роль Ньюленда Арчера, члена высшего общества Нью-Йорка, который влюблен в «падшую женщину» в исполнении Мишель Пфайффер. Дэй-Льюис часто играет грубоватых и агрессивных персонажей, как правило, самых умных, ответственных за различные планы и схемы. Здесь же он предстает с неожиданной стороны и демонстрирует чувствительность, которая ярко оттеняет его на фоне окружающих его решительных женщин.

4. Банды Нью-Йорка (2002)

Это второе сотрудничество со Скорсезе и работа, принесшая Дэй-Льюису третью номинацию на Оскар. Актер воссоздал пугающий образ Билла Мясника, основателя орудовавшей в Нью-Йорке середины XIX банды Bowery Boys. Скорсезе не прогадал, выбрав на эту роль Дэй-Льюиса — он затмил всех актеров второго плана и стал звездой фильма, а Билл Мясник в его исполнении стал одним из величайших и одновременно ужасающих кинозлодеев всех времен.

3. Линкольн (2012)

За роль 16-го президента США Дэй-Льюис получил свой третий «Оскар» за лучшую мужскую роль. Актер демонстрирует потрясающую игру, в его исполнении Авраам Линкольн не просто суровое лицо на купюре или статуя, возвышающаяся над кучкой людей, а вполне реальный человек, которому хочется верить.

2. Нефть (2007)

В этой роли, принесшей ему второго «Оскара» за лучшую мужскую роль, Дэй-Льюис играет нефтедобытчика Дэниэла Плэйнвью во всем его безумии и противоречивости. Пожалуй, жестокие мужчины, которые выставляют себя не теми, кто они на самом деле есть, — это лучшее амплуа актера.

1.Моя левая нога (1989)

Дэй-Льюс стал лучшим актером по версии киноакадемиков за роль в фильме Джима Шеридана, рассказывающего историю художника Кристи Брауна — выходца из рабочего класса, который родился с церебральным параличом и может двигать лишь левой ногой. Хотя к тому моменту Дэй-Льюис уже зарекомендовал себя как опытный актер, именно эта картина принесла ему всемирное признание. Блистательная и сложная роль, которая подчеркивает внимание Дэй-Льюиса к деталям, реализму и человечности. «Моя левая нога» остается не только величайшим фильмом в его карьере, но и одной из величайших картин в истории кино.

Оригинал материала опубликован в американском Esquire.