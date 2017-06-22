Первые сообщения о том, что адрес www.google.ru недоступен, начали поступать от пользователей около 14 часов по московскому времени. Первым о проблеме
Крупнейший поисковик не работал у таких операторов как «Авакс», «Акадо», ТТК, «Сигнал», Maxima Telecom (обслуживает Wi-Fi в московском и петербургском метро), «Стальнет», «МарьиноNet» и некоторых других. Статистика на
Спустя час глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил «
Как выяснилось, адрес www.google.ru оказался в списке запрещенных сайтов еще в 2016 году по требованию ФНС, которая следит за исполнением законодательства в области азартных игр и лотерей. Каким образом в реестр попал не сайт букмекерской компании, а страница рекламной сети Google AdWords (