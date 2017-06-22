Первые сообщения о том, что адрес www.google.ru недоступен, начали поступать от пользователей около 14 часов по московскому времени. Первым о проблеме сообщил журналист Александр Литреев, который ведет в канал об интернете и технологиях в Telegram.

Крупнейший поисковик не работал у таких операторов как «Авакс», «Акадо», ТТК, «Сигнал», Maxima Telecom (обслуживает Wi-Fi в московском и петербургском метро), «Стальнет», «МарьиноNet» и некоторых других. Статистика на LiveInternet показывает, что в этот период трафик Google начал стремительно снижаться.

Спустя час глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил « Ведомостям », что это была не ложная блокировка. По его словам, со страницы Google стоял редирект (переадресация) на сайт букмекерской компании, запрещенной по требованию Федеральной налоговой службы, поэтому операторы начали его блокировать. Компания уже убрала редирект, и проблема решена, утверждает Жаров.