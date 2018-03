Воскресным утром 10 июня 1990 года на борт самолета ВАС 1−11 в аэропорту Бирмингема, Великобритания, поднялись 81 пассажир и 6 членов экипажа. Стояла прохладная погода — около 15 градусов по Цельсию. Согласно плану полетов, через несколько часов рейс ВА5390 должен был приземлиться на юге Испании, в аэропорту Малаги.

В 07:20 самолет оторвался от взлетной полосы. Через 13 минут после взлета летчики отстегнули плечевые ремни безопасности. Командир корабля, 42-летний Тимоти Ланкастер, также ослабил поясной ремень. Стюарды начали разносить пассажирам еду и напитки.

За 27 часов до вылета ВАС 1−11 проходил техобслуживание в бирмингемском аэропорту: на самолет установили новое ветровое стекло. Как позднее выяснят сотрудники Отдела по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB), при замене стекла были использованы болты неверного размера. Руководивший процедурой сотрудник не сверился с технической документацией, а выбрал болты «на глаз» — как ему показалось, такие же, как и те, что держали ветровое стекло до замены. Рейс ВА5390 находился на высоте в 5,2 км, когда с оглушительным хлопком ветровое стекло со стороны командира вылетело наружу.

Дальнейшие события развивались стремительно. Потоком воздуха Тима Ланкастера выбросило из кресла и наполовину вытянуло из самолета, его правая нога застряла между штурвалом и панелью управления. Летчика прижало к фюзеляжу снаружи и вскоре он потерял сознание. 29-летний бортпроводник Найджел Огден, падая, обеими руками ухватил командира за ноги. Остальные бортпроводники попросили пассажиров пристегнуть ремни безопасности и сохранять спокойствие.

Задев ногой штурвал, Ланкастер отключил автопилот. Это заметил второй пилот, 39-летний Аластар Атчисон, и взял управление на себя. Пилот передал сигнал бедствия, однако из-за шума в кабине не мог слышать ответы диспетчера. Экипаж видел лицо командира, находящегося за бортом. Его глаза были открыты, он не моргал. Команда решила, что первый пилот мертв. Но тело было решено держать до конца — выскользнув, оно могло попасть в левый двигатель самолета, а это грозило немедленной катастрофой.

Через несколько минут Огден начал испытывать обморожение и истощение, его руки были в синяках и порезах от рамы ветрового стекла. К нему на помощь подоспели двое других бортпроводников. Несмотря на все их усилие, Ланкастер продолжал выскальзывать из самолета. Огден сел в кресло пилота, и застегнув все ремни, схватил командира за лодыжки. Он держал его в этом положении до самого приземления.

Второму пилоту Атчисону удалось наладить связь с диспетчером. Самолет направили в аэропорт Саунтгемптона, где он приземлился в 07:55. Ланкастера эвакуировали в больницу Саунтгемптона. Никто из пассажиров не пострадал.

Вскоре после посадки Ланкастер пришел в себя. Врачи диагностировали у него двойной перелом правой руки и сломанный большой палец левой, синяки, обморожение и шок, без серьезных опасностей для здоровья. Стюард Найджел Огден отделался кровоподтеками и небольшими порезами.

Спустя пять месяцев после аварии Ланкастер вернулся на работу. Он оставался летчиком British Airways до 55 лет, после чего был отправлен на пенсию. Однако вскоре был нанят авиакомпанией EasyJet.

Второй пилот Аластар Атчисон, а также стюардесса Сьюзан Гиббинс были награждены знаком отличия Queen’s commendation for valuable service in the air.

Номер рейса 5390 больше не используется авиакомпанией British Airways.