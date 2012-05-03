Хронология геноцида

1809 г.

Французский повар Николя Франсуа Аппер закупорил банки с мясной подливкой, бульоном и зеленым горошком и сварил их. Через 8 месяцев консервы оставались съедобными. За свою разработку изобретатель получил от Наполеона 12 000 франков.

1819

Недалеко от Падуи (Италия) сернистым газом были уничтожены колонии Bacterium prodigiosum (чудесная палочка). Образуемые ими на хлебе и церковных просфорах «кровавые» пятна веками считались божьим знамением.

1910

Биолог Илья Мечников предложил удалять людям толстую кишку — как место размножения гнилостных бактерий и причину старения.

1919

В Европе создаются «Союзы упрощения приветствий», считавшие рукопожатия причиной распространения вирусных и бактериальных заболеваний. В России учреждено общество «Долой рукопожатия!», члены которого носят жетоны «От рукопожатий освобожден!».

1942

Зельман Ваксман, открывший стрептомицин, назвал микробов антагонистами и ввел термин «антибиотик».

1943

Сицилийскими партизанами ограблена американская автоколонна с пенициллином, что фактически положило начало распространению антибиотика в Европе.

1952

В рекламе Domestos впервые использован слоган: «Убивает все известные микробы».

2010

Компания Domestos придумала способ информировать людей о распространении микробов по канализации с помощью проекта Flush Tracker, который позволяет из любой точки мира отследить скорость и маршрут слива из каждого конкретного унитаза.

2012

После того как у министра образования Гонконга был диагностирован легионеллез, а в кухнях и туалетах министерства обнаружена Legionella pneumophila, все здания только что построенного правительственного комплекса подвергнуты полной дезинфекции.

Международная ассоциация по изучению боли (IASP) определяет боль как неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением ткани. Исходя из этой формулировки, постоянный комитет по вопросам законодательства и конституции Сената Канады в специальном разъяснении, касающемся защиты беспозвоночных от жестокого обращения и опубликованном на сайте канадского парламента, признал: «Почти все организмы, включая бактерии, избегают раздражителей, вызывающих дискомфорт. Тем не менее данный факт не является достаточным свидетельством, позволяющим признать за этими видами способность испытывать боль. Нет никаких оснований думать, что бактерии способны испытывать боль (например, потому, что у них отсутствует нервная система)».

Геноцид бактерий в цифрах

Действие Число жертв Кипячение 1 литра молока 3 млн Пастеризация огурцов в литровой банке 50−900 млн Мытье рук антибактериальным мылом 1,6−6,5 млн Чистка зубов пастой с антибактериальными компонентами 37,5 млн Прием антибиотика широкого спектра действия 30−70 трлн Мытье рук обычным мылом 1−5 млн Прием антибиотиков узкого спектра 5−10 трлн

Бактерии, вынужденные работать на человека



Род Streptomyces Убивают возбудителей чумы и туберкулеза Именно из этих актиномицетов (то есть бактерий, способных к образованию мицелия и ранее ошибочно причислявшихся к грибам) в 1940 годах были выделены хлортетрациклин, окситетрациклин и стрептомицин — первый антибиотик, оказавшийся эффективным против возбудителей чумы и туберкулеза. В 1952 году его создатель Зельман Ваксман был удостоен Нобелевской премии как «величайший благодетель человечества».

Молочнокислые бактерии Подавляют естественную микрофлору кишечника В 1905 году студент Стамен Григоров, изучавший традиционные молочные продукты болгарских крестьян, описал Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Основываясь на его работе, в 1907 году русский ученый Илья Мечников сделал вывод, что, выделяя бактерицидную молочную кислоту, эти культуры замедляют процессы, вызванные продуктами жизнедеятельности «гнилостных» микробов.

Bacillus brevis Выделяют антибиотик широкого спектра действия Выделены из проб московской почвы завотделом санитарной инспекции Сталинского района Москвы микробиологом Георгием Гаузе и его женой Марией Бражниковой. Испытания препарата грамицидин С, полученного из Bacillus Brevis, проводились во время Великой Отечественной в госпиталях 2-го Прибалтийского фронта, по результатам внедрения в 1946 году Гаузе и Бражникова были удостоены Сталинской премии.

«Даже когда мы моем наши тела, мы убиваем миллионы микробов. Действительная гуманность — уберечь муку от паразитов, а тело — от грязи». Махатма Ганди, политик

Самые бесчеловечные эксперименты над бактериями

Натравить бактерии друг на друга

Ученые сингапурского Техноло­гического университета Нанян заставили кишечную палочку Escherichia coli выслеживать и уничтожать синегнойную палочку Pseudomonas aeruginosa: E. coli были пересажены гены Pseudomonas aeruginosa, отвечающие за способность к распознаванию себе подобных, и ген, кодирующий синтез пиоцина — вещества, токсичного для нее. В ходе эксперимента в культуре синегнойных палочек погибло 99% популяции.

Разбудить бактерию, спавшую 250 млн лет

Извлекая бактерии времен палеозоя из горной породы сильвинита, микробиолог Н.К. Чудиков оплавил образец породы газовой горелкой, затем обмыл его формалином, обжарил в печи и, наконец, несколько часов обрабатывал струей пара: «Вот теперь полная гарантия, что все микробы, попавшие в машину из воздуха или от наших рук, погибли». Через несколько дней в питательной среде ожили, стали бурно развиваться бактерии, проспавшие в анабиозе 250 млн лет.

Заставить бактерию писать стихи

Летом 2011 года канадский поэт Кристиан Бок перевел свое стихотворение длиной в 50 слов в последовательность нуклеотидов (определенной аминокислоте соответствовала определенная буква) и встроил ее в ДНК бактерии Deinococcus radiodurans с целью проиллюстрировать высказывание Уильяма Берроуза о том, что слово теперь есть вирус. D. radiodurans устойчива к радиоактивности и может сохранить информацию, пережив ядерную катастрофу.

Греческая организация Biopolitics International разработала нормативные документы для защиты прав всех форм жизни, однако относительно микроорганизмов юридической силы они пока не имеют. В 2008 году председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил: «Как иначе назвать предложения отстаивать в парламентах не только права людей, но и права животных, избирая депутатов от различных животных видов? А ведь популярные радикалы, провозглашающие подобное, договорились до того, что нужно защищать права вирусов и утверждать законодательство соответствующего формата». Для обозначения ущемления интересов или прав одного биологического вида представителями другого, основанного на убеждении о превосходстве, в 1970-е годы в работах философа Ричарда Райдера было введено понятие «специецизм». Покойный академик Георгий Заварзин выдвигал идею создания заповедников для микроорганизмов, однако пока большинство изученных бактерий сохраняются вне естественной среды в банках с жидким азотом.

«Я обязательно мою кисточки для макияжа раз в неделю. Люди просто не представляют, сколько на них накапливается бактерий! Бактерии — это то, что нас разрушает!» Скарлетт Йохансон, актриса

Адольф Гитлер о бактериях

В 1936 году доктор Теодор Моррель по­ставил Адольфу Гитлеру диагноз «дисбактериоз». Тот, в свою очередь, писал: «Правильно различить возбудителя болезни и породившие его причины является важнейшим делом. Но это тем труднее, чем дольше микробы болезни пребывают уже в народном организме… Больной привыкает к ним и начинает считать их естественной частью своего тела».

3 наиболее часто уничтожаемые бактерии



Bifidobacterium (бифидобактерии) В одном грамме фекалий содержится примерно 1010 бифидобактерий, 90% которых погибает в трубах канализации. Наибольшее количество бифидобактерий выводится таким образом из кишечников вегетарианцев. Больше всего вегетарианцев на сегодняшний день проживает в Индии (около 30% населения) и Великобритании (около 6%).

Escherichia coli (кишечная палочка) Модифицированные E. coli широко используют в качестве модельного организма в лабораторных исследованиях, при разработке вакцин, для синтеза ферментов и т. д. Как следствие, отработанные культуры кишечной палочки в огромных количествах погибают после того, как вымываются микробиологами из пробирок.

Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) Наиболее распространенная среди соседствующих с человеком патогенных бактерий: по разным данным, носителями стафилококка являются от 25% до 40% населения Земли. Являясь наиболее частой причиной угревой сыпи и насморка, стафилококк также наиболее частая жертва лечения и самолечения антибиотиками.

Человеческое, свойственное бактериям

Чувство кворума

Бактерии координируют свои действия химическим «голосованием»: когда количество выделяемого ими сигнального вещества достигает порогового значения, поведение колонии меняется.

Альтруизм

Микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам, синтезируют молекулы, не нужные им самим, но помогающие остальным членам колонии противостоять воздействию препаратов.

Реакция на стресс

Универсальной адаптивной реакцией на стресс (например, перепад температуры) является интенсивный синтез группы белков, которые погружают бактерии в состояние покоя.

Примитивная память

Способность сравнивать интенсивность стимула (например, освещенности) с прежним значением и, исходя из этого, сохранять или изменять направление движения.

В 1980 году Верховный суд США признал авторские права ученого Ананда Чакрабарти на бактерию, улучшающую усвоение масла и созданную им методом генной инженерии. «Я просто изменил уже существующую бактерию, поменяв гены местами, — это все равно что научить домашнего котенка новым трюкам», — заявил Чакрабарти.

4 апреля 1915 года от заражения крови, вызванного стрептококками, скончался композитор Александр Скрябин, при жизни панически боявшийся инфекций: он никогда не снимал перчаток и не брал в рот еду, упавшую на скатерть. «Всех присутствующих на отпевании и похоронах композитора преследовала мысль, что в очередном противостоянии человека и микроба победителем вновь оказывается микроб. Снова инфекция заставляет преж­девременно умолкнуть музыканта, снова музыкальный мир потомков оказывается обедненным из-за незаконченных замыслов композитора», — написал Л.И. Дворецкий в «Угасшем огне Прометея».

«Вся мудрость человеческая не может справиться с маленькой бактерией, которая попала в благородный, совершенный организм человеческий, и смеется над усилиями человека, и пожирает болезнь человека, и мучается человек, и хочется человеку смерти-избавительницы, и не приходит она к нему» Александр Введенский, поэт

Язык вражды

Марина Королева, ведущая программ «Говорим по‑русски» и «Как правильно?» на радио «Эхо Москвы»: «Что касается микробов, а также бацилл, бактерий и прочего, в употреблении этих слов наблюдаются серьезные колебания, потому что в сознании говорящих нет определенности с их статусом: живые они или нет. Грамматический словарь Андрея Зализняка рекомендует считать слово «микроб» одушевленным существительным и говорить: «Убивает всех микробов». Но я бы скорее прислушалась к Словарю трудностей русского языка Натальи Еськовой, где все это неодушевленные существительные. А значит, правильнее сказать все-таки «убивает все микробы, убивает все бациллы и бактерии».