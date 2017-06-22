Британская группа Radiohed выпустила клип на песню Man of War, которая войдет в специальное переиздание, приуроченное к 20-летию легендарного OK Computer. Релиз под названием OKNOTOK станет доступен 23 июня

Помимо Man of War, в альбом войдут еще два ранее не изданных трека — представленная несколько недель назад I Promise и Lift.

Первоначально Man of War называлась Big Boots. Песня была записана во время работы над альбомом The Bends (1995).

Последний студийный альбом группы A Moon Shaped Pool вышел в 2016 году.