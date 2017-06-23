С премьеры шестого сезона «Игры престолов» прошел целый год, поэтому неудивительно, если вы не помните, о чем было первое видение Брана Старка и каким образом Сансе удалось ускользнуть от погони диких собак Рамси Болтона. Возможно, вы даже не скажете сходу, кто из героев жив, а кто — мертв. Настало время вспомнить все, и для этого не обязательно тратить 10 часов на пересмотр серий — достаточно прочитать наше краткое описание.

Серия 1. «Красная женщина»

Серсея узнает, что Мирцелла мертва. Джон Сноу по‑прежнему мертв. Тирион и Варис прогуливаются по Миэрину. Дейнерис вернулась к дотракийцам, а Мелисандра оказывается старухой. Ослепшую Арью избивает Бродяжка. Но самое главное событие этой серии — Бриенна и Подрик спасают Сансу от погони бешеных собак Рамси.

Серия 2. «Дом»

В Королевской Гавани между Его Воробейшеством и Серсеей нарастает напряжение. Бейлон Грейджой падает с моста и умирает — не без помощи своего брата. Бран сидит на дереве, переносится в прошлое и видит молодого Ходора (которого на самом деле зовут Уилис), в то время как Тирион пытается приручить драконов и управлять Миэрином. В этой серии из небытия возвращается Джон Сноу, которого ожидаемо спасает Мелисандра.

Серия 3. «Клятвопреступник»

Джон Сноу вернулся к жизни и испытывает экзистенциальный кризис, Гора тоже снова в игре. После общения с Безликим к Арье возвращается зрение. Предатель Маленький Джон Амбер выдает Рамси Рикона Старка, а заодно и голову его лютоволка. И, наконец, самое важное: в этой серии у Брана случается видение о событиях у Башни Радости, где Нед Старк и Хоуленд Рид бьются с рыцарями Королевской гвардии.

Серия 4. «Книга Неведомого»

В этой серии происходит эффектная сцена, в которой Дейнерис убивает всех дотракийских лордов, а сама остается нетронутой огнем (снова!). Но нас в первую очередь радует тот факт, что спустя вечность Санса и Джон снова вместе.

Серия 5. «Дверь»

Наш любимый Ходор мужественно спасает совершившего большую глупость Брана, удерживая проклятую дверь (заодно нам раскрывают тайну имени Ходора). К несчастью, жертвой в схватке с мертвецами стал и лютоволк Лето. Зато мы теперь знаем, что белых ходоков создали дети леса, а также то, что Бран может влиять на прошлое.

Серия 6. «Кровь моей крови»

Джейме Ланнистер покидает Королевскую гавань и направляется в Речные земли, чтобы разобраться с Черной Рыбой (Бринден Талли, дядя Кейтлин Старк, удерживающий замок Риверран). Арья проваливает задание, отказываясь убить актрису леди Крейн, и возвращает себе Иглу. Также в этой серии мы встречаем пропавшего Бенджена Старка — он спасает Брана от белых ходоков и раскрывает ему тайну драконьего стекла.

Серия 7. «Сломленный»

Сандор Клиган вернулся и жаждет мести, Яра и Теон планируют доставить Железный флот Дейнерис, Джон и Санса собирают армию севера вместе с великолепной леди Лианной Мормонт, в то время как Его Воробейшество захватывает власть в Королевской гавани.

Серия 8. «Никто»

Джейме и Бриенна трогательно прощаются в Риверране, который сдался Ланнистерам после предательского поведения Эдмура Талли. Серсея начинает терять терпение, и страсти в Королевской гавани накаляются; Арья наконец убивает Бродяжку. Дейнерис возвращается в Миэрин на спине своего любимца Дрогона, чтобы вернуть себе власть, которую за время ее отсутствия захватили работорговцы.

Серия 9. «Битва бастардов»

Дейнерис и Тирион побеждают работорговцев и наконец встречают Яру и Теона, но эти события меркнут по сравнению с величайшей битвой за всю историю телевидения. Джон наконец возвращает Винтерфелл Старкам, только, к сожалению, одним Старком в этой серии становится меньше — Рикон умирает от стрелы Рамси. Зато Санса мстит своему бывшему мужу, оставляя на съедение его собственным собакам (пожалуй, эта сцена не менее эпична, чем сама битва).

Серия 10. «Ветра зимы»

Томмен совершает самоубийство, а Серсея убивает остальных с помощью дикого огня и становится королевой. В септе Бейлора погибает значительная часть не самых второстепенных персонажей: Маргери и Лорас Тиреллы, их отец Мейс Тирелл, Его Воробейшество, Ланцель и Кеван Ланнистеры и мейстер Пицелль. Пока в Королевской Гавани полыхает пожар, Лианна Мормонт объявляет Джона королем Севера. В этой серии Бран узнает тайну происхождения «бастарда»: как и предполагалось, он сын Лианны Старк и Рейгара Таргариена. Новоиспеченная тетя Дейнерис готовится отплыть в Вестерос, а Тирион становится ее десницей.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ГЕРОЯМИ?

Арья Старк

Наконец овладев мастерством Безликих, Арья направляется в «Близнецы» — родовой замок Фреев и перерезает глотку Уолдеру Фрею в качестве мести за Красную свадьбу. Перед этим она предподносит ему пирог с человечиной.

Бран Старк

Тут все немного сложнее. Под руководством Трехглазого ворона (человек, который живет с детьми леса и может совершать магию) Бран изучает зеленовидение (умение видеть во сне события далекого прошлого, настоящего и будущего) и развивает способности варга. Но потом Трехглазый ворон умирает, и молодому Старку нужно занять его место.

Бриенна

В последний раз мы видим Бриенну, уплывающей по реке из Риверрана. В этом сезоне она частично исполнила свою клятву, данную Кейтлин Старк, — то есть спасла Сансу.

Серсея

Потеряв всех своих детей, как ей и было напророчено, Серсея уничтожает всех своих врагов и садится на Железный трон. Не стоит забывать о второй части предсказания: «А когда ты утонешь в слезах, на твоей бледной шее сомкнет свои руки валонкар и задушит в тебе жизнь». На высоком валирийском «валонкар» означает «младший брат», то есть Серсею убьют Тирион или Джейме. Но это вовсе не обязательно, у фанатов есть и другие теории.

Дейнерис Таргариен

Шесть сезонов мы смотрели на страдания Дени за тридевять земель, и теперь она — НАКОНЕЦ — плывет в сторону Вестероса со своими драконами и армией, чтобы включиться в реальную игру престолов.

Джейме Ланнистер

Большую часть шестого сезона он просто слонялся по Королевской Гавани, пока не был отправлен в Риверран, чтобы освободить замок Талли от Черной Рыбы. В конце сезона он возращается в Гавань, чтобы принять участие В коронацию Серсеи. Выглядит он, впрочем, весьма подавленным.

Джон Сноу

Умерев, воскреснув, собрав армию и победив в эпичной войне, Джон Сноу возвращает Винтерфелл и становится королем Севера. И скоро ему предстоит очередная битва — на этот раз, с белыми ходоками.

Сандор Клеган

Псу удается выкарабкаться после битвы с Бриенной. Теперь он — член Братства без знамен и, как мы узнали из промо-фотографий, путешествует вместе с Бериком Дондаррионом.

Санса Старк

Наконец-то ее больше не окружают неприятные и злые люди. Санса в безопасности в Винтерфелле рядом со своим братом, которому она помогает советами.

Теон и Яра Грейджой

Теон встречает свою сестру после того, как ему вместе с Сансой удается бежать от Рамси. Потом они угоняют Железный флот и отправляются к Дейнерис, чтобы помочь ей вернуться в Вестерос.

Тирион Ланнистер

Настоящий лидер, стратег и укротитель драконов (тот факт, что он пережил встречу с троицей, может быть важной деталью) становится десницей королевы Дейнерис.