Британский рок-н-ролльщик, бывший участник коллективов Oasis и Beady Eye Лиам Галлахер анонсировал сольный альбом. Пластинка под названием As your were выйдет 6 октября. Предзаказ на Apple Music можно оставить уже сейчас. Альбом также будет выпущен на CD и виниле (в стандартном и лимитированном цветном издании).

По словам самого музыканта, в новом альбоме он выразил страсть к классике 60−70-х годов. «Я не хотел изобретать велосипед или отправляться в джазовую одиссею, — говорит Галлахер-младший, — Это все звучание Cold Turkey Леннона, The Stones, классиков. Но сделанное по‑своему и сейчас».

Портрет Лиама для обложки альбома снял дизайнер и фотограф Эди Слиман.