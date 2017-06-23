Первая информация о возможной блокировке Telegram в России появилась в середине мая в нескольких Telegram-каналах. Слухи быстро подтвердились: Роскомнадзор обязал команду мессенджера предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. А именно: страну регистрации, юридический адрес, доменное имя, описание функций, почтовый и электронный адреса компании и хостинг-провайдера.

Команда Telegram оставила официальные письма Роскомнадзора без ответа. Сегодня (23 июня) руководитель ведомства Александр Жаров заявил, что сроки, отведенные команде мессенджера на принятие решения, истекли.

«Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — сказал Жаров.

Чиновник отметил, что в случае невыполнения требований ведомства Telegram должен был заблокирован в России.

ЗАЧЕМ РОСКОМНАДЗОРУ ДАННЫЕ TELEGRAM?

Чтобы выполнить требования закона «о персональных данных» и «пакета Яровой». Команда Telegram также будет обязана перенести свои серверы на территорию России и сохранять на них информацию о пользователях, их разговорах и переписках. А с июля следующего года — сами переписки и записи разговоров, а также все пересылаемые в мессенджере файлы.

Кроме того, сервис обязан будет предоставить эти данные сотрудникам правоохранительных органов, в случае, если поступит соответствующий запрос.

КАКОВА ПОЗИЦИЯ ПАВЛА ДУРОВА?

Бизнесмен опубликовал заявление на своей странице «Вконтакте». «Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram.

Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», — написал бизнесмен.

Это правда: помимо Whatsapp и Facebook Messenger, в пресловутый реестр также не внесены данные мессенджера Viber. При этом, как сообщает РБК со ссылкой на данные «Вымпелкома», Whatsapp пользуются 68,7% россиян, Viber — 45,7%, а Telegram — только 7,5%.

Вскоре после поста Дурова в сети «Вконтакте» ему ответил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его мнению, «Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователь Telegram».

КОГДА К TELEGRAM ПОЯВИЛИСЬ ПРЕТЕНЗИИ?

Сталкиваться с критикой со стороны самых разных государств команде Telegram не впервой. В октябре 2015-го британская полиция задержала двух молодых людей при подготовке к теракту — как вскоре выяснилось, все организационные моменты они обсуждали в секретном чате в Telegram. Британское правительство подняло вопрос о запрете шифрования данных на переписку.

Месяц спустя прогремели теракты в Париже. Французские спецслужбы быстро выяснили, что террористы также держали связь через мессенджер Павла Дурова. Более того, наутро после нападений именно в Telegram появилось обращение представителя запрещенной в России организации ИГИЛ.

После описанных событий Дуров дал интервью CNN , в котором сказал: «если бы у преступников не было Telegram, они бы нашли другой способ коммуникации».

В мае этого года с критикой зашифрованных чатов Telegram выступил глава ФСБ России Александр Бортников.

КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯ?

Если Telegram запретят в России, уже завтра он пропадет из AppStore и Google Play, а само приложение станет недоступно.

Однако команда мессенджера анонсировала поддержку прокси-серверов — способ обхода возможной блокировки в России. Это значит, что если они успеют выпустить обновление до того, как их запретят, пользователи мессенджера смогут продолжить им пользоваться.

Нюанс в том, что заявленное обновление предназначено для Android, а также декстоп-версии браузера. Пользователям iPhone придется пользоваться другими средствами связи.