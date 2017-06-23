Утро в офисе: первые встречи с редакцией, работа с документами, важные звонки. Рыбки в кабинете — не дань буржуазным офисным традициям, а привычный для Сергея способ сосредоточиться и отвлечься на минуту от смартфона, который тем временем не перестает звонить. Даже досадное падение аппарата в аквариум не смущает Сергея — смартфон продолжает работать и под водой, а благодаря беспроводной Bluetooth-гарнитуре легко ответить на звонок.

LG G6 защищен по стандарту IP68, а значит, может без ощутимых последствий провести на глубине 1,5 метра до 30 минут.

Esquire знаменит своими обложками, а Сергей Минаев, помимо всего прочего, своими аккаунтами в социальных сетях. Вот и сегодня, еще до того, как «лицо» нового номера окончательно утвердили на редколлегии, Сергей выложил рабочие варианты в «Инстаграм» — это было несложно, режим съемки «Квадрат» создан именно для того, чтобы уже в процессе видеть будущий результат — идеальный формат для соцсетей. Совместив несколько изображений на одной фотографии, можно создать коллаж из образов, событий и даже устроить небольшую онлайн-презентацию.

Для таких задач у LG G6 есть несколько режимов создания коллажей из двух и четырех снимков или возможность скомбинировать фото и видеоизображения.

Отличительной чертой Esquire всегда было умение освещать явления под нестандартным углом, найти наиболее интересные детали, не упустить главное. Благодаря широкому взгляду на вещи материалы Esquire всегда остаются оригинальными и запоминающимися.

125 градусов — широкий угол основной камеры нового смартфона LG G6. Селфи-камера также способна охватить до 100 градусов и идеальна для создания группового фото.

Благодаря этому нет проблемы сделать снимок всей редакции, собравшейся на редколлегию. А если вы любите окружать себя большим числом единомышленников, то и групповое селфи теперь — обыденная вещь! Фронтальная камера смартфона имеет также два режима съемки: в 71 и 100 градусов охвата. Так же просто создавать гифки: на ваш выбор вариант, созданный из десятков фотографий, или переработанное для размещения в сети видео. Поделиться новым контентом можно через функцию Smart Share для моментальной пересылки данных и размещения в аккаунте.

Выпуск ежемесячного журнала — это напряженная работа в интенсивном ритме. Каждый день главного редактора, принимающего на себя основной удар, состоит из встреч, писем и звонков. Оперативность и четкость в работе, в принятии решений и молниеносность их реализации — вот основные требования к себе и окружающим. Сергей спешит на очередные переговоры, а по дороге подписывает важные документы и обсуждает кадровые вопросы. Вне всякого сомнения, ему нужен надежный партнер, помогающий оставаться всегда на связи, — настоящий помощник, наделенный еще большей прочностью, чем сам его обладатель.

LG G6 получил сертификат военного стандарта MIL-STD-810G (Military Standard), а значит, он готов и к «полевым испытаниям» — ему не страшны случайные падения. Сочетание стекла Gorilla Glass 3 с фронтальной стороны и Gorilla Glass 5 на задней панели и рамки, изготовленной из авиационного алюминия, обеспечивает максимальную защиту корпуса от царапин и внешних повреждений.

Поздним вечером Сергей Минаев все еще занят работой. Нужно ответить на все письма, подготовить документы, которые могут понадобиться завтра, разобрать фотографии. Чтобы не быть привязанным к рабочему месту или громоздкому ноутбуку, Сергей использует для этих целей LG G6. В его компактном корпусе уместился 5,7-дюймовый экран, так что работать с любым документом удобно, тем более что функция Smart Share позволяет моментально делиться файлами. Просмотр фотографий и видео абсолютно комфортен, чему способствуют разрешение дисплея QuadHD и интегрированная технология FullVision, позволяющие передавать изображение в неизменённом качестве, сохраняя контрастность и насыщенность цветов, обеспечивая эффект присутствия. Кинематографический стандарт, динамика событий, яркий каскад эмоций — все складывается в гармоничный коллаж дня творческого человека, личности незаурядной и разноплановой.

Вся информация о новом Esquire должна быть сохранена, как и личные данные, переписка и контакты. Это неприкосновенно и всегда надежно защищено. За безопасность отвечает сканер отпечатка пальца, совмещенный с пусковой кнопкой на смартфоне главного редактора. Его личный пропуск в особенный мир. Мир Esquire. Мир LG G6.