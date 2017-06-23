Утро в офисе: первые встречи с редакцией, работа с документами, важные звонки. Рыбки в кабинете — не дань буржуазным офисным традициям, а привычный для Сергея способ сосредоточиться и отвлечься на минуту от смартфона, который тем временем не перестает звонить. Даже досадное падение аппарата в аквариум не смущает Сергея — смартфон продолжает работать и под водой, а благодаря беспроводной Bluetooth-гарнитуре легко ответить на звонок.
Esquire знаменит своими обложками, а Сергей Минаев, помимо всего прочего, своими аккаунтами в социальных сетях. Вот и сегодня, еще до того, как «лицо» нового номера окончательно утвердили на редколлегии, Сергей выложил рабочие варианты в «Инстаграм» — это было несложно, режим съемки «Квадрат» создан именно для того, чтобы уже в процессе видеть будущий результат — идеальный формат для соцсетей. Совместив несколько изображений на одной фотографии, можно создать коллаж из образов, событий и даже устроить небольшую онлайн-презентацию.
Отличительной чертой Esquire всегда было умение освещать явления под нестандартным углом, найти наиболее интересные детали, не упустить главное. Благодаря широкому взгляду на вещи материалы Esquire всегда остаются оригинальными и запоминающимися.
Благодаря этому нет проблемы сделать снимок всей редакции, собравшейся на редколлегию. А если вы любите окружать себя большим числом единомышленников, то и групповое селфи теперь — обыденная вещь! Фронтальная камера смартфона имеет также два режима съемки: в 71 и 100 градусов охвата. Так же просто создавать гифки: на ваш выбор вариант, созданный из десятков фотографий, или переработанное для размещения в сети видео. Поделиться новым контентом можно через функцию Smart Share для моментальной пересылки данных и размещения в аккаунте.
Выпуск ежемесячного журнала — это напряженная работа в интенсивном ритме. Каждый день главного редактора, принимающего на себя основной удар, состоит из встреч, писем и звонков. Оперативность и четкость в работе, в принятии решений и молниеносность их реализации — вот основные требования к себе и окружающим. Сергей спешит на очередные переговоры, а по дороге подписывает важные документы и обсуждает кадровые вопросы. Вне всякого сомнения, ему нужен надежный партнер, помогающий оставаться всегда на связи, — настоящий помощник, наделенный еще большей прочностью, чем сам его обладатель.
Поздним вечером Сергей Минаев все еще занят работой. Нужно ответить на все письма, подготовить документы, которые могут понадобиться завтра, разобрать фотографии. Чтобы не быть привязанным к рабочему месту или громоздкому ноутбуку, Сергей использует для этих целей LG G6. В его компактном корпусе уместился 5,7-дюймовый экран, так что работать с любым документом удобно, тем более что функция Smart Share позволяет моментально делиться файлами. Просмотр фотографий и видео абсолютно комфортен, чему способствуют разрешение дисплея QuadHD и интегрированная технология FullVision, позволяющие передавать изображение в неизменённом качестве, сохраняя контрастность и насыщенность цветов, обеспечивая эффект присутствия. Кинематографический стандарт, динамика событий, яркий каскад эмоций — все складывается в гармоничный коллаж дня творческого человека, личности незаурядной и разноплановой.
Вся информация о новом Esquire должна быть сохранена, как и личные данные, переписка и контакты. Это неприкосновенно и всегда надежно защищено. За безопасность отвечает сканер отпечатка пальца, совмещенный с пусковой кнопкой на смартфоне главного редактора. Его личный пропуск в особенный мир. Мир Esquire. Мир LG G6.
Автор видеоклипов — ИП Куяв Д.Д.