Кто придумал 99%
Считается, что слоган «Нас 99 процентов» (англ. We are the 99%), являющийся главным лозунгом американского протестного движения «Оккупируй Уолл-стрит», появился в августе 2011 года — благодаря названию, которое анонимный пользователь дал своей странице в микроблоге Tumblr. Таким образом он выразил мысль из листовки, распространяемой неправительственной организацией «Нью-Йоркская генеральная ассамблея», в котором утверждалось, что основные богатства страны сосредоточены в руках 1% ее жителей, а 99% вынуждены расплачиваться за аферы финансовых элит. В течение нескольких недель слоган стал известен во всем мире, а в конце 2011 года в Словакии даже была образована партия «99% — гражданский голос», которая на парламентских выборах 2012 года получила чуть более 1%.
Что такое 99%
|Уровень безработицы в городе Спрингфилд из мультсериала «Симпсоны», опубликованный после того, как в эпизоде «Они, робот» Гомер Симпсон остается единственным работающим в городе человеком, а все остальные заменены роботами
|99%
|Доля воды в человеческом поте
|99%
|Совпадение ДНК шимпанзе с ДНК человека
|99%
|Смертность при легочной форме чумы; смертность при бубонной чуме составляет 95%
|99%
|Доля людей, поддержавших при помощи смс-голосования позицию Алексея Навального в ходе его беседы с представителем «Единой России» Евгением Федоровым, состоявшейся на радио «Финам FM»
|99%
|Доля времени, которое, согласно исследованиям, шелковые акулы проводят на глубине 50 метров
|99%
|Доля меди в традиционном японском сплаве куромидо, который из-за напоминающей спил дерева структуры используют в украшении рукоятей оружия; 1% сплава составляет мышьяк
|99%
|Доля бамбука в рационе большой панды
|99%
|Доля всех классифицированных на сегодняшний день бабочек, принадлежащих к инфраотряду разнокрылых (лат. heteroneura)
|99%
|Отношение государственного долга Бельгии к валовому внутреннему продукту страны
|99%
|Распространенность в природе углерода-12 (нуклида углерода) в отношении к прочим нуклидам углерода (углероду-13 и углероду-14)
|99%
|Доля выращиваемых в мире сортов кукурузы, являющихся гибридами
|99%
|Площадь поверхности луны, которая была сфотографирована в рамках американской программы Moon Orbiter
|99%
|Cоотношение изнасилований, совершенных мужчинами, в отношении изнасилований, совершенных женщинами (согласно данным американского бюро криминальной статистики)
|99%
|Доля свободных торговых площадей в самом большом торговом центре планеты — китайском New South China Mall
|99%
Кто побеждает с результатом в 99%
99% и каббала
Среди теорий, распространяемых крупнейшей каббалистической организацией — Центром изучения Каббалы — имеется понятие о 99%. Доступные человеку пять чувств — зрение, слух, обоняние, осязание, вкус — помогают понять лишь 1% реальности (побочный продукт 99%, недоступных для традиционных чувств). Используя каббалистические знания, можно получить доступ и к этим 99% мира.
Кто владеет 99%
ЕЛЕНА БАТУРИНА, 99% ЗАО «ИНТЕКО»
По данным газеты «Ведомости», к середине
АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, 99% NOVOFRAME LTD.
11 мая 2007 года на торгах за московские активы компании ЮКОС (включая
99% и советский хеви-метал
Годом образования первой советской хеви-метал группы, которая получила название «99%», считается
Чем примечателен 1% населения земли
|1% населения Земли умирает ежегодно от пассивного курения (по данным координатора антитабачной программы ВОЗ Армандо Перуга)
|1% населения Земли асексуален (по данным научного отдела Guardian)
|1% населения Земли — это все жители Великобритании, на которых приходится 20% всех установленных в мире камер наблюдения и 8% всех публикуемых научных работ (по данным Daily Mail)
|1% населения Земли ежегодно заражается туберкулезом (по данным ВОЗ)
|1% населения Земли страдает заиканием (по данным авторов книги «Эпидемиология заикания»)
|1% населения Земли владеет языком глухонемых (по данным Всемирной федерации глухих)
|1% населения Земли ежедневно потребляет воду с удельной радиоактивностью более 1 миллиона беккерелей (радиоактивных распадов в секунду) на кубический метр; активность величиной в 200 бк/м3 уже считается смертельно опасной (по данным Научного комитета Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации)
|1% населения Земли страдает витилиго — нарушением пигментации на отдельных участках кожи (по данным ВОЗ)
Cоставил Михаил Казиник.