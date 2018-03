Считается, что слоган «Нас 99 процентов» (англ. We are the 99%), являющийся главным лозунгом американ­ского протестного движения «Оккупируй Уолл-стрит», появился в августе 2011 года — благодаря названию, которое анонимный пользователь дал своей странице в микроблоге Tumblr. Таким образом он выразил мысль из листовки, распространяемой неправительственной организацией «Нью-Йоркская генеральная ассамблея», в котором утверждалось, что основные богатства страны сосредоточены в руках 1% ее жителей, а 99% вынуждены расплачиваться за аферы финансовых элит. В течение нескольких недель слоган стал известен во всем мире, а в конце 2011 года в Словакии даже была образована партия «99% — гражданский голос», которая на парламентских выборах 2012 года получила чуть более 1%.

Что такое 99%

Уровень безработицы в городе Спрингфилд из мультсериала «Симпсоны», опубликованный после того, как в эпизоде «Они, робот» Гомер Симпсон остается единственным работающим в городе человеком, а все остальные заменены роботами 99% Доля воды в человеческом поте 99% Совпадение ДНК шимпанзе с ДНК человека 99% Смертность при легочной форме чумы; смертность при бубонной чуме составляет 95% 99% Доля людей, поддержавших при помощи смс-голосования позицию Алексея Навального в ходе его беседы с представителем «Единой России» Евгением Федоровым, состоявшейся на радио «Финам FM» 99% Доля времени, которое, согласно исследованиям, шелковые акулы проводят на глубине 50 метров 99% Доля меди в традиционном японском сплаве куромидо, который из-за напоминающей спил дерева структуры используют в украшении рукоятей оружия; 1% сплава составляет мышьяк 99% Доля бамбука в рационе большой панды 99% Доля всех классифицированных на сегодняшний день бабочек, принадлежащих к инфраотряду разнокрылых (лат. heteroneura) 99% Отношение государственного долга Бельгии к валовому внутреннему продукту страны 99% Распространенность в природе углерода-12 (нуклида углерода) в отношении к прочим нуклидам углерода (углероду-13 и углероду-14) 99% Доля выращиваемых в мире сортов кукурузы, являющихся гибридами 99% Площадь поверхности луны, которая была сфотографирована в рамках американской программы Moon Orbiter 99% Cоотношение изнасилований, совершенных мужчинами, в отношении изнасилований, совершенных женщинами (согласно данным американского бюро криминальной статистики) 99% Доля свободных торговых площадей в самом большом торговом центре планеты — китайском New South China Mall 99%

Кто побеждает с результатом в 99%

«Подумай о том, чего хочет 99% человечества: пищи, жилья, спокойной жизни для своей семьи, а также чтобы никто не вмешивался в их дела. Но, к сожалению, тон здесь задает тот самый 1 процент, который стремится к власти и контролю». Олдос Хаксли, писатель

Среди теорий, распространяемых крупнейшей каббалистической организацией — Центром изучения Каббалы — имеется понятие о 99%. Доступные человеку пять чувств — зрение, слух, обоняние, осязание, вкус — помогают понять лишь 1% реальности (побочный продукт 99%, недоступных для традиционных чувств). Используя каббалистические знания, можно получить доступ и к этим 99% мира.

Кто владеет 99%

ЕЛЕНА БАТУРИНА, 99% ЗАО «ИНТЕКО» По данным газеты «Ведомости», к середине 2000-х 99% акций «Интеко» — одной из крупнейших российских компаний в сфере строительства и нефтехимии — принадлежали жене бывшего мэра Москвы. В 2007 году Батурина передала принадлежащие ей акции в доверительное управление УК «Континенталь», после чего было объявлено, что доля принадлежащих Батуриной акций сократилась до 0 процентов. В 2011-м ЗАО «Интеко» вновь сменило собственника: приобретателем 95% акций стал известный предприниматель Микаил Шишханов, а оставшиеся 5% приобрело ООО «Сбербанк инвестиции». АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, 99% NOVOFRAME LTD. 11 мая 2007 года на торгах за московские активы компании ЮКОС (включая 22-этажное здание голов­ного офиса) никому не известная компания ООО «Прана» обошла активно принимавшую участие в торгах Роснефть. Впоследствии стало известно, что 99% ООО «Прана» принадлежат Parson Consulting Inc. с Сейшельских островов, 99% которой с 2008 года принадлежат британской Novoframe Ltd. Единственным владельцем этой компании является 40-летний житель Красногорска Александр Смирнов — бывший перегонщик автомобилей, боец спецподразделения ФСБ «Вымпел» и сотрудник структурного подразделения компании ЮКОС — ЮКОС-РМ.

«99% неудач исходят от людей, которые имеют привычку оправдываться». Джордж Вашингтон Карвер, ботаник

Годом образования первой советской хеви-метал группы, которая получила название «99%», считается 1979-й, однако первое время коллектив не имел популярности. Определенные ожидания появились в 1982 году, когда в группу пришел вокалист Евгений Ельцов, но концерты «99%» оставались незамеченными. В 1987 году группа приняла участие в конкурсе «Фестиваль надежд», но ничего не завоевала. Тогда же «99%» записали альбом «Глас вопиющего», но он не снискал известности. После этого гитарист Игорь Чумыкин ушел в группу «Алиса», вслед за ним ушел и один из основателей «99%» Андрей Зотов. Последние упоминания группы относятся к 1991 году, когда потерявшие сразу нескольких участников «99%» попытались обновить состав, однако в самом конце 1991-го группа распалась.

«Демократия — это не свобода. Демократия — это два волка и ягненок, решающие путем голосования, чем поужинать. Свобода — это признание прав, против которых могут выступить даже 99%». Джеймс Бовард, писатель-либертарианец

Чем примечателен 1% населения земли

1% населения Земли умирает ежегодно от пассивного курения (по данным координатора антитабачной программы ВОЗ Армандо Перуга) 1% населения Земли асексуален (по данным научного отдела Guardian) 1% населения Земли — это все жители Великобритании, на которых приходится 20% всех установленных в мире камер наблюдения и 8% всех публикуемых научных работ (по данным Daily Mail) 1% населения Земли ежегодно заражается туберкулезом (по данным ВОЗ) 1% населения Земли страдает заиканием (по данным авторов книги «Эпидемиология заикания») 1% населения Земли владеет языком глухонемых (по данным Всемирной федерации глухих) 1% населения Земли ежедневно потребляет воду с удельной радиоактивностью более 1 миллиона беккерелей (радиоактивных распадов в секунду) на кубический метр; активность величиной в 200 бк/м3 уже считается смертельно опасной (по данным Научного комитета Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации) 1% населения Земли страдает витилиго — нарушением пигментации на отдельных участках кожи (по данным ВОЗ)