Первая персональная выставка Одри Тоту под названием Audrey Tautou: Superfacial пройдет с 3 июля по 24 сентября на ежегодном фестивале Rencontres d’Arles во Франции. Это серия автопортретов и фотографий журналистов, которые брали интервью у актрисы и сформировали ее публичный образ.

«Я всегда ношу с собой камеру», — заявила Тоту в интервью The New York Times . По ее словам, обратиться к фотографии ее побудила слава, свалившаяся на нее после выхода «Амели» (2001). «Мне это было нужно. Это было моим способом отойти в строну от шторма вокруг меня», — рассказала актриса. Сейчас, утверждает она, это не просто хобби, а «что-то очень личное», «способ стать полноценной».

Публикация от T: The NYTimes Style Magazine (@tmagazine) Июн 20 2017 в 5:47 PDT

Свои автопортреты Тоту снимает у себя дома или в доме своих родителей. Все начинается создания декораций, подбора реквизита и костюмов, настройки света. Полученные снимки она не ретуширует и не кадрирует.

«Из-за того, что я актриса, мой образ всегда выходит на первый план. По этой причине люди думают, что я погружаю себя в маленькую историю и играю роль, но это вовсе не так. Все фотографии — это я, но с тем чувством, которое испытываю, когда за мной наблюдает незнакомый мне человек».