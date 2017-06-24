1. «12 ЛЕТ РАБСТВА» (2013)

В этой тяжелой истории Стива Маккуина Фассбендер играл подлеца-рабовладельца Эдвина Эппса, испытывающего к героине Лупиты Нионго — Пэтси — странную смесь презрения и влечения. Его герой получился убедительным и внезапно принес в ленту толику юмора — в сцене, когда Эппс подскальзывается в свином навозе, гоняясь за Пэтси по плантации. Маккуин поверил в Фассбендера, и их совместная работа вылилась в один из лучших фильмов последних десяти лет.

2. «СТЫД» (2011)

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Впрочем, до «12 лет рабства» Маккуин и Фассбендер уже дважды работали вместе: над «Голодом» в 2008-м и над «Стыдом» в 2011-м. Как и первый плод их совместного творчества, «Стыд» снова исследовал темы плоти и аппетита, правда, в этот раз — сексуального. И пусть критики неоднозначно приняли фильм, игра Фассбендера удостоилась всяческих похвал. Его герой — эмоционально неустойчивый, секс-зависимый менеджер, который помешан на порно, проститутках и мастурбации. «Стыд» стал напоминанием всему миру, что звезда «Людей Икс» может блестяще играть не только в поп-корновых блокбастерах.

3. «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (2017)

И еще один случай, когда Фассбендер прекрасно справляется с ролью в фильме, воспринятом неоднозначно. В ожидаемом продолжении франшизы Ридли Скотта актер быстро завоевывает зрительскую симпатию, обводя вокруг пальца огромных мерзких черных тварей. Кажется, теперь франшиза без него — никуда.

4. «ФРЭНК» (2014)

Есть некоторая ирония в том, что одна из лучших — и, несомненно, одна из самых недооцененных — ролей такого привлекательного актера, как Фассбендер — это выступление в гигантской голове из папье-маше. В этой инди-комедии герой нашего материала играет эксцентричного фронтмена непризнанной рок-группы. Смешной, приятный и мудрый, Фрэнк — прототип реального чудака Фрэнка Сайдботтома — это вишенка на торте этого остроумного фильма. К слову, сам Фассбендер рассказывал, что ему даже понравилось носить гигантскую голову — ведь благодаря ей ему не приходилось «играть лицом».

5. «МАКБЕТ» (2015)

Почему бы не поставить Шекспира с Фассбендером в роли сумасшедшего шотландского короля, страдающего от посттравматического синдрома, и Марион Котийяр в роли его злобной леди? Режиссер Джастин Курзель остался верен тексту оригинала, но обогатил его потрясающей картинкой и впечатляющей жаждой крови. Получилось ли у Фассбендера сыграть одного из величайших трагических антигероев в истории литературы? Еще как.

6. «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (2009)

Нелепый офицер британской армии Арчибальд «Арчи» Хикокс в исторически недостоверной картине Квентина Тарантино о Второй мировой — это блестящий Майкл Фассбендер. Его герой — удивительный, убедительный и впечатляющий почти настолько же, насколько и его усы.

7. «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (2011)

Принимать персонажа из рук сэра Иэна МакКеллена, безусловно, волнительно. Но сыграть одного из самых горячо любимых злодеев в истории комиксов? Бесценно. В предыстории «Людей Икс» Фассбендер имел возможность показать Магнето, как ему заблагорассудится — и благодаря блестящему сценарию актеру удается пробудить в зрителях симпатию к злодею, который чем дальше, тем больше теряет свою человечность.

8. «СТИВ ДЖОБС» (2015)

Фильмы Аарона Соркина никогда не находят единодушия у кинокритиков. Несмотря на это (равно как и на кассовый провал фильма), Фассбендер в роли основателя Apple настолько же убедителен, насколько непохож на него внешне. Фильм рассказывает о выпуске трех главных проектов в истории Apple, а также связанных с этим переживаниях и опасностях. И потому в нем нет почти ни единой сцены без Фассбендера, здесь — капризного, враждебного и очаровательного одновременно. А то, что он практически в одиночку смог вытянуть двухчасовое кино о старых компьютерах — лучший показатель его настоящих актерских способностей.

9. «СТРОГО НА ЗАПАД» (2015)

Фильму предсказывали славу утомительного, мрачного философского попурри о Диком Западе, однако «Строго на запад» — это увлекательная история с выдающей игрой актеров, в особенности героя этого материала.

Фассбендер играет очаровательного охотника за головами, который решает проводить наивного шотландского парнишку через враждебную американскую пустошь. Его невозмутимое лицо и постепенное развитие личности героя делает эту роль одной из самых лучших — и самых забавных — в его карьере.

10. «ГОЛОД» (2008)

Тот самый фильм, благодаря которому зародился творческий союз Майкла Фассбендера и режиссера Стива Маккуина. Два этих имени в титрах — гарантированные эмоциональные американские горки. И «Голод» — не исключение.

Здесь Фассбендер искусно преподносит нам историю Бобби Сэндса, заключенного ирландской республиканской армии, который решает объявить голодовку после того, как ему отказывают в статусе политзаключенного. В «Голоде» есть одна из самых впечатляющих и напряженный сцен в карьере актера — 17-минутный, снятый одним планом, разговор Сэндса и священника, уговаривающего его прекратить голодовку. «Голод» — это Майк Фассбендер на пике своего актерского мастерства.

Оригинал материала опубликован в британском Esquire.