Во время вчерашних слушаний оппозиционеры из фракций «Справедливая Россия» и КПРФ устроили «итальянскую забастовку», которая привела к тому, что поправки рассматривались 11 часов. Тем не менее поправки, значительно ужесточающие закон о митингах, были приняты во втором и третьем чтении, и теперь, например, максимальное наказание за нарушения во время массовых мероприятий для физических лиц — это штраф в 300 тыс. рублей или 200-часовые обязательные работы.