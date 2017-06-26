Если ваше увлечение телефоном в последнее время напоминает одержимость, есть простой способ решить эту проблему. Издание Lifehacker цитирует Тристана Харриса, бывшего дизайнера Google, а ныне главу некоммерческого движения The Time Spent, нацеленного на освобождение наших умов от отвлекающих факторов цифровой эпохи.

Что мы узнали из свежего интервью Дурова на Bloomberg
Далее Что мы узнали из свежего интервью Дурова на Bloomberg
Старт продаж iPhone X: как это было
Далее Старт продаж iPhone X: как это было

По словам Харриса, современные технологии устроены так, чтобы вызывать привыкание и захватывать наше внимание. Он говорит о ярких и эстетически привлекательных иконках и интерфейсах. «Когда мы вытаскиваем телефон из кармана, чтобы проверить уведомления, мы будто включаем игровой автомат», — говорит Харрис.

Глава The Time Spent советует перевести телефон в черно-белый режим: «Instagram и Snapchat станут намного менее привлекательными в таком виде». Соответствующая настройка уже есть в вашем телефоне — по сути, это специальный режим для слабовидящих и людей, не различающих цвета.

Чтобы включить черно-белый режим, зайдите в в «Настройки» — «Основные» — «Универсальный доступ» — «Адаптация дисплея» и поставьте «Вкл» в настройке «Светофильтры».

Как это работает? Как только ваш дисплей потеряет в цветах, он станет менее привлекательным. Тревожные красные пузыри уведомлений перестанут конкурировать за ваше внимание. Синие сообщения Twitter или голубые Telegram также будет сложнее заметить.

Если в двух словах: все эти крошечные отвлекающие факторы, превращающие вашу жизнь в захватывающую компьютерную игру, сойдут на нет.

Оригинал текста опубликован в британском Esquire.