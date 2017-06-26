Главного героя цикла романов Стивена Кинга о Темной башне — стрелка Роланда Дискейна — в новом фильме сыграет Идрис Эльба («Рок-н-рольщик», «Тор», «Лютер»). Его антагонистом выступит Мэттью Макконахи в роли Человека в черном.

В новом тизере актеры рассказали о сюжете фильма и своих героях, а Стивен Кинг заявил, что воодушевлен будущей экранизацией. «Темная башня» всегда была очень важна для меня. Это потрясающе — видеть, как Стрелок оживает на экране в исполнении Идриса Эльбы" - сказал писатель.

Судя по всему, фильм, в отличие от «Сияния» Стэнли Кубрика, писателю действительно нравится:

Режиссером картины стал датчанин Николай Арсель («Королевский роман», сценарий к «Девушке с татуировкой дракона» (2009)). «Темная башня» выйдет в российский прокат 3 августа.