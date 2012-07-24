Значение

«Спор о том, как должна висеть туалетная бумага, по сути, является спором о симметрии. И хотя бумаги на этот спор изведено, как нам кажется, много больше, чем следовало бы, самая идея того, что нечто можно просто взять — и перевернуть, способна в некоторых ситуациях подсказать нам новое, неожиданное решение».

Из книги экономистов Иана Айреса и Барри Налебуффа «Почему бы нет? Как использовать повседневные навыки для решения проблем — больших и маленьких»

Аргументы





РУЛОН ДОЛЖЕН ВИСЕТЬ КОНЦОМ НАРУЖУ,

ОТ СТЕНЫ, ПОТОМУ ЧТО:



РУЛОН ДОЛЖЕН ВИСЕТЬ КОНЦОМ ВНУТРЬ,

К СТЕНЕ, ПОТОМУ ЧТО: Свисающий конец бумаги проще локализовать

(т.н. «визуальный аргумент») Детям и домашним животным труднее играть с туалетной бумагой, переводя ее понапрасну

(т.н. «биологический аргумент») Это безопаснее для здоровья — меньшая часть поверхности бумаги трется о стену и, соответственно, подвержена воздействию микробов

(т.н. «гигиенический аргумент») Если держатель висит близко к унитазу, отматывать бумагу удобнее, поскольку остается большее пространство для рук

(т.н. «пространственный аргумент») Свисающий конец проще декорировать

(т.н. «дизайнерский» или «гостиничный аргумент») Это снижает вероятность произвольного разматывания рулона в доме на колесах

(т.н. «аргумент путешественника») Так проще отматывать бумагу

(т.н. «гравитационный аргумент») Это выглядит аккуратнее

(т.н. «невротический аргумент»)

Психология

Психотерапевт Гильда Карл характеризует психотипы людей в зависимости от их гигиенических предпочтений следующим образом:

1. "Если вы вешаете бумагу концом наружу, вы, скорее всего, человек властный, любящий организованность и склонный к перфекционизму".

2. "Если вы вешаете бумагу концом внутрь, вы скорее человек расслабленный, зависимый и ищете долгосрочных, прочных отношений".

3. "Если для вас главное, чтобы бумага была, значит, вы склонны к компромиссам, стараетесь минимизировать конфликты, цените гибкость и любите оказываться в новых, неожиданных ситуациях".

«Внутрь. Главная причина — эстетическая. Так лучше выглядит. Ручаюсь, у 80−85% художников, архитекторов и декораторов она висит внутрь, конец рулона идет параллельно стене, а не болтается поверх, разматываясь до середины комнаты. Я совершенно прав. Тут никаких сомнений быть не может. Не могу поверить, что мы в принципе это обсуждаем». Джин Вайнгартен, корреспондент и колумнист The Washington Post, двукратный лауреат Пулицеровской премии

Cоциология

В своей статье «Туалетная политика» Эдгар Алан Бернс утверждает, что большинству его студентов проще привить социологическое мышление, если идти «снизу вверх» — от микроуровня к макрообобщениям, а потому на первом же занятии он спрашивает их: «Как должна висеть туалетная бумага — к стене или от стены?» При такой доходчивой постановке вопроса любой первокурсник способен выйти на достаточно глубокий уровень обобщений. В частности, это позволяет обсуждать гендерные роли (переходя от проблемы, кто в доме вешает рулоны, к проблеме того, кто делает покупки), различные типы пространства (частное — дом, публичное — различные институции), расовые и этнические различия (не только гигиенические предпочтения, но и табуированность отдельных тем в той или иной культуре), а также многие другие темы.

Cтатистика

Большинство статистических исследований показывают, что порядка 60−70% людей предпочитают вешать туалетную бумагу концом наружу. Между тем в ходе испытаний автомата для голосования в канадской провинции Саскачеван, когда 964 избирателя попросили определиться со своими предпочтениями, за вариант «наружу» высказались 768 человек (80%). Согласно некоторым данным, «внутрь» бумагу чаще вешают консерваторы, а «наружу» — либералы и пожилые люди. По утверждению публициста и специалиста по маркетингу Барии Синрода, 60% людей с годовым доходом выше $50 тыс. предпочитают вариант «наружу», а 73% людей с доходом ниже $20 тыс. — «внутрь». Наиболее детально предпочтения разбираются в книге «Первое по‑настоящему важное исследование привычек американцев», которую Синрод написал вместе с маркетологом Мелом Поретцем (см. график). Гендерно-возрастные предпочтения: Мужчины Женщины

«Только наружу. Да я даже в гостях, когда вижу, что бумага висит неправильно, иду и ее перевешиваю. Очевидно же, что эти люди ничего не понимают». Джей Лено, комик, телеведущий

Выход

Социологи утверждают, что споры о том, как вешать туалетную бумагу, могут принимать довольно уродливые формы и едва ли не приводить к разводам. Существует ряд способов избежать этой проблемы:

1. Провести масштабный социологический опрос, который по количеству респондентов и значению фактически стал бы референдумом, устанавливающим единственно верный способ вешать бумагу, как предлагает Билл Джарретт, житель города Гранд-Рэпидс, штат Мичиган.

2. Использовать изобретение техасского инженера Куртиса Баттса под названием Tilt-A-Roll — держатель, который позволяет переворачивать рулон в зависимости от предпочтений конкретного пользователя.

3. Использовать вертикальную подставку для бумаги.

Производство

По данным издания «ЦБК экспресс», в прошлом году в России было произведено 2,12 млрд условных рулонов туалетной бумаги. Несмотря на то что традиционной для нашей страны считается длина рулона в 54−56 м, согласно техническим требованиям, она должна составлять 50 м. Получается, что общая протяженность выпущенной бумаги — 106 000 000 км, и этого достаточно, чтобы обернуть Землю по экватору 2645 раз. Ширина рулона составляет 90 мм, так что общая площадь выпущенной бумаги составляет 9540 км2 — достаточно, чтобы полностью покрыть всю греческую часть Кипра, а также Центральный, Северо-Западный и Южный административные округа города Москвы. Впрочем, эта статистика не учитывает импортируемой в Россию туалетной бумаги.

«Разумеется, вешать бумагу нужно наружу. Если вешать внутрь, она размотается по всему полу. Впрочем, для особ королевской крови этой проблемы вовсе не существует, потому что они используют отдельные салфетки, элегантно развернутые веером и уложенные в коробку». Пол Баррелл, бывший лакей Елизаветы II и дворецкий принцессы Дианы

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