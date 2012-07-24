Значение
«Спор о том, как должна висеть туалетная бумага, по сути, является спором о симметрии. И хотя бумаги на этот спор изведено, как нам кажется, много больше, чем следовало бы, самая идея того, что нечто можно просто взять — и перевернуть, способна в некоторых ситуациях подсказать нам новое, неожиданное решение».
Из книги экономистов Иана Айреса и Барри Налебуффа «Почему бы нет? Как использовать повседневные навыки для решения проблем — больших и маленьких»
Аргументы
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РУЛОН ДОЛЖЕН ВИСЕТЬ КОНЦОМ НАРУЖУ,
ОТ СТЕНЫ, ПОТОМУ ЧТО:
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РУЛОН ДОЛЖЕН ВИСЕТЬ КОНЦОМ ВНУТРЬ,
К СТЕНЕ, ПОТОМУ ЧТО:
|Свисающий конец бумаги проще локализовать
(т.н. «визуальный аргумент»)
|Детям и домашним животным труднее играть с туалетной бумагой, переводя ее понапрасну
(т.н. «биологический аргумент»)
|Это безопаснее для здоровья — меньшая часть поверхности бумаги трется о стену и, соответственно, подвержена воздействию
микробов
(т.н. «гигиенический аргумент»)
|Если держатель висит близко к унитазу, отматывать бумагу удобнее, поскольку остается большее пространство для рук
(т.н. «пространственный аргумент»)
|Свисающий конец проще декорировать
(т.н. «дизайнерский» или «гостиничный аргумент»)
|Это снижает вероятность произвольного разматывания рулона в доме на колесах
(т.н. «аргумент путешественника»)
|Так проще отматывать бумагу
(т.н. «гравитационный аргумент»)
|Это выглядит аккуратнее
(т.н. «невротический аргумент»)
Психология
Психотерапевт Гильда Карл характеризует психотипы людей в зависимости от их гигиенических предпочтений следующим образом:
1. "Если вы вешаете бумагу концом наружу, вы, скорее всего, человек властный, любящий организованность и склонный к перфекционизму".
2. "Если вы вешаете бумагу концом внутрь, вы скорее человек расслабленный, зависимый и ищете долгосрочных, прочных отношений".
3. "Если для вас главное, чтобы бумага была, значит, вы склонны к компромиссам, стараетесь минимизировать конфликты, цените гибкость и любите оказываться в новых, неожиданных ситуациях".
Cоциология
В своей статье «Туалетная политика» Эдгар Алан Бернс утверждает, что большинству его студентов проще привить социологическое мышление, если идти «снизу вверх» — от микроуровня к макрообобщениям, а потому на первом же занятии он спрашивает их: «Как должна висеть туалетная бумага — к стене или от стены?» При такой доходчивой постановке вопроса любой первокурсник способен выйти на достаточно глубокий уровень обобщений. В частности, это позволяет обсуждать гендерные роли (переходя от проблемы, кто в доме вешает рулоны, к проблеме того, кто делает покупки), различные типы пространства (частное — дом, публичное — различные институции), расовые и этнические различия (не только гигиенические предпочтения, но и табуированность отдельных тем в той или иной культуре), а также многие другие темы.
Cтатистика
Большинство статистических исследований показывают, что порядка
Гендерно-возрастные предпочтения:
Мужчины Женщины
Выход
Социологи утверждают, что споры о том, как вешать туалетную бумагу, могут принимать довольно уродливые формы и едва ли не приводить к разводам. Существует ряд способов избежать этой проблемы:
1. Провести масштабный социологический опрос, который по количеству респондентов и значению фактически стал бы референдумом, устанавливающим единственно верный способ вешать бумагу, как предлагает Билл Джарретт, житель города Гранд-Рэпидс, штат Мичиган.
2. Использовать изобретение техасского инженера Куртиса Баттса под названием Tilt-A-Roll — держатель, который позволяет переворачивать рулон в зависимости от предпочтений конкретного пользователя.
3. Использовать вертикальную подставку для бумаги.
Производство
По данным издания «ЦБК экспресс», в прошлом году в России было произведено 2,12 млрд условных рулонов туалетной бумаги. Несмотря на то что традиционной для нашей страны считается длина рулона в
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Составил Дмитрий Голубовский.