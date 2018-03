Последняя на сегодняшний день серия «Твин Пикса» начинается неожиданно бодро: Рэй и злой Купер выбираются из тюрьмы и едут по темной трассе. Из их диалога очевидно, что оба не испытывают друг к другу ни капли доверия — что и подтверждается чуть позже, когда Рэй всаживает в тело темного Дэйла несколько пуль.

Затем появляются лесорубы (в титрах — woodsmen), которые совершают странный ритуал, обмазывая тело и лицо Купера его же кровью (как выяснится чуть позже, таким образом они вернули его к жизни). Ставший свидетелем явления духов, напуганный Рэй в срочном порядке убегает с места преступления и по пути звонит бывшему агенту Филиппу Джеффрису (в «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» его сыграл Дэвид Боуи). Это подтверждает теорию фанатов о том, что именно он заказал убийство злого Купера Рэю и Дарье.

Затем Дэвид Линч переносит зрителя в бар «У дороги», и в течение четырех минут зритель смотрит на выступление Nine Inch Nails с песней She’s Gone Away. Время во вселенной Линча, как известно, нелинейно, поэтому сразу после Трента Резнора режиссер показывает нам видео ядерного испытания «Тринити», которое состоялось 16 июля 1945 года на полигоне Аламогордо в Нью-Мексико (США) под звуки «Плача по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого.

С этим более менее разобрались: По всей видимости, ядерный взрыв символизирует рождение или смерть БОБ’а, — среди грибных облаков, каких-то частиц и фейерверков, которые извергает какое-то непонятное существо, мы видим голову демона. Кроме того, это может быть отсылкой к событиям, описанным в книге «Тайная история Твин Пикс» Марка Фроста, согласно которой в этот день в небе над штатом были замечены НЛО.

