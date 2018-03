На фестивале «Каннские Львы» ежегодно награждают золотом самые лучшие и претенциозные рекламные ролики, которые умело сочетают в себе креативность и корпоративные интересы. Они пробуждают в нас чувства любви, печали и сострадания — и некоторые из них убедительны настолько, что можно и не заметить, как изысканно вас подтолкнули к покупке рекламируемого продукта.

Esquire оценил работы 14 победителей, удостоенных «золотого льва» в этом году, по степени влияния на зрителя.

1. We’re The Superhumans («Мы — сверхлюди»)

Тут не может быть никаких вопросов — трейлер к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро получил гран-при в самой престижной категории Film, что официально делает его лучшим из лучших.

Агентство: 4Creative London

2. Halloween («Хэллоуин»)

Улыбка — последнее, что появится на вашем лице после просмотра рекламы французской благотворительной организации Burns and Smiles.

Агентство: TBWA\Paris

3. The Truth Is Hard To Find («Правду найти сложно»)

Журналисты New York Times рассказывают о своей работе в сильном рекламном ролике.

Агентство: Droga5

4. Evan («Эван»)

Немного жутковатые две с половиной минуты от Sandy Hook Promise — неправительственной организации, которая занимается защитой жертв насилия с применением огнестрельного оружия. Она была создана после массового убийства в начальной школе «Сэнди Хук» в городе Ньютаун, штат Коннектикут, США.

Агентство: BDO New York

5. Da Da Ding

Возможно, когда-нибудь одного присутствия женщины будет недостаточно, чтобы реклама Nike кого-нибудь тронула.

Агентство: Wieden + Kennedy

6. The World’s Biggest Asshole («Самый большой мудак в мире»)

Действительно трогательное употребление слова «мудак» в рекламе в поддержку некоммерческой организации Donate Life.

Агентство: The Martin Agency

7. When You Drive, Never Drink («Никогда не пей, когда ты за рулем»)

Песня Дэвида Боуи вкупе с легендой Формулы-1 — еще одна удачная идея для Heineken.

Агентство: Publicis Italy

8. Unlimited Courage («Неограниченная отвага»)

Реклама Nike с Крисом Мосьером — первым спортсменом-трансгендером, выступающим за сборную США по дуатлону.

Агентство: Wieden + Kennedy

9. Hollywood Rejects French Films («Голливуд отвергает французские фильмы»)

Название ролика от Alliance Française De Singapour говорит само за себя.

Агентство: Ogilvy & Mather

10. What Girls Are Made Of («Из чего сделаны наши девчонки?»)

В ролике Nike Russia снялись олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, чемпионка России по тайскому боксу и борец ММА Анастасия Янькова, актриса Ирина Горбачева и другие. Режиссер — британец Дэвид Уилсон, который снимал клипы для Arctic Monkeys и Arcade Fire. В России рекламу, кстати, раскритиковали за слишком стереотипное представление женщин.

Агентство: Wieden + Kennedy

11. Verena Sure («Уверенность Верены»)

Очень странная реклама пищевых добавок Verena Sure из Таиланда.

Агентство: McCann Worldgroup

12. Beyond Money («Вне денег»)

Реклама для испанского банка Santander.

Агентство: MRM//McCann

13. Five Year Plan («Пятилетний план»)

Безумно? Определенно. Эмоционально? Не совсем. В стиле Old Spice.

Агентство: Wieden + Kennedy

14. Pre-Joy («Предварительная радость»)

Реклама от Mondelez настолько клиентоориентированна, чтобы потребитель даже не чувствует себя особенным.

Агентство: Ogilvy & Mather