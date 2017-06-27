ПРОШЛОЕ

Термин «иммерсивный» произошел от английского слова immersive — «обеспечивающий эффект присутствия». Использовать этот термин пришло в голову сотрудникам британской компании Punchdrunk — в 2011 году они поставили в Нью-Йорке теперь уже знаменитый спектакль Sleep no more. Зрители в масках бродили по «отелю Маккиттрик» (на самом деле — по задекорированному заброшенному складу"), пока на их глазах разворачивалось действие спектакля, отдаленно напоминавшее «Макбет» Шекспира и одновременно фильмы жанра нуар 1930-х годов.

Ощущение «причастности» к действию пришлось по душе как зрителям, так и критикам — поэтому билеты на Sleep no more непросто достать даже сегодня, спустя шесть лет после премьеры. А в Шанхае, например, недавно и вовсе стартовала китайская версия спектакля.

Тем временем, попытки повторить успех Punchdrunk предпринимаются по всему миру. В России к иммерсивным спектаклям поначалу приклеилось прозвище «бродилки», по аналогии с видеоиграми. В 2014 году одной из самых ярких бродилок стал «Норманск» в Центре имени Мейерхольда, поставленный по постапокалиптическому роману Стругацких «Гадкие лебеди». «Норманск» задействовал все семь этажей ЦИМа, и оказался спектаклем настолько же зрелищным, насколько и затратным — а потому был показан всего 13 раз.

НАСТОЯЩЕЕ

В 2015 году москвичам впервые показали «Русские сказки» Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре». По сути, это не один, а двенадцать коротких спектаклей, каждый из которых посвящен одной из сказок Александра Афанасьева. Тут и «Колобок», и «Марья Моревна», и «Звери в яме». Сказки показывали одновременно в большом, малом и репетиционных залах, а также в фойе второго этажа. Иммерсивным спектаклем в полном смысле слова «Русские сказки» назвать можно с натяжкой — в силу того, что бродить здесь можно исключительно в составе одной из трех групп. Никакой самостоятельности: у каждой группы — свой маршрут. Соответственно, чтобы посмотреть все 12 мини-спектаклей, прийти нужно три раза.

«Русские сказки»

К появлению «Черного русского» в 2016 году стало ясно, что для иммерсивного театра нужны отдельные здания, в которых ничего, кроме спектакля, происходить не будет. Режиссер Максим Диденко выбрал для своего проекта особняк Спиридонова постройки XIX века. Почти на целый год особняк превратился в «дом Троекурова» из «Дубровского» Александра Пушкина. Впрочем, в «Черном русском» мало что напоминает о хрестоматийном сюжете: здесь полуголые служанки, ожившие мертвецы и черные пельмени, которыми предполагается кормить артистов. Хореографию для проекта ставил Евгений Кулагин, чья самая известная работа — «Машина Мюллер», скандальный «спектакль с голыми» в «Гоголь-центре».

«Черный русский»

Главный недостаток спектакля — тот же, что и у «Русских сказок». Гостям на входе раздавали маски сов, лис или оленей, причисляя их к одной из групп. Отделяться и ходить самостоятельно — запрещено.

Спустя пару месяцев после премьеры «Черного русского» в другом особняке XIX века показали «Вернувшихся». Спектакль ставила американская компания Journey Lab, наиболее точно следуя примеру Punchdrunk и Sleep no more. Здесь вы можете сколь угодно, и как вам заблагорассудится, слоняться по четырем этажам особняка-спектакля.

«Вернувшиеся» основаны на пьесе «Привидения» норвежского драматурга Генрика Ибсена, исследующей темы морального выбора, инцеста и эвтаназии. Это 240 сцен, которые актеры разыгрывают в 50 комнатах особняка. Некоторые из них копируют интерьер типичного скандинавского дома, в то время как другие напоминают сцены из фильмов ужасов.

«Вернувшиеся»

На «Вернувшихся» каждый зритель видит только фрагменты трагедии и должен самостоятельно восстановить полную картину происходящего. Как оказывается, занятие это довольно утомительное — и потому можно взять перерыв и пропустить стаканчик в баре на первом этаже. А затем вернуться к просмотру — хотя бы из-за отлично поставленной сцены оргии.

БУДУЩЕЕ

На театральном фестивале «Толстой Weekend» в Ясной поляне показали спектакль «Зеленая палочка» театра Gruppo Baston Verde. Сюжет посвящен молодому Льву Николаевичу: в детстве старший бра Николай рассказал ему, что секрет счастья нацарапан на зеленой палочке, которая потерялась где-то на территории поместья. Зрители надевают толстовские рубахи и маски с лицом писателя, а затем отправляются в путешествие по поместью длительностью в полтора часа. Перед ними разворачиваются не то сцены из детства писателя, не то фантазии на тему поисков смысла жизни.

Тут и школа, где вас попросят написать диктант, и обед посреди поля, и дуэль. Спектакль возымел успех — и потому идут переговоры о том, чтобы показывать его в Ясной Поляне на регулярной основе.

«Зеленая палочка»

В Москве, в свою очередь, в июле открывается пространство Experience Space. В особняке на Пушечной улице можно будет увидеть две работы бельгийской компании Ontroerend Goed — прошлогоднюю премьеру «Твоя игра» и новый спектакль Smile Off. Это так называемые «спектакли для одного зрителя». В «Твоей игре» зритель попадает в лабиринт из комнат с зеркалами и видеопроекциями, где через общение с проводниками-актерами открывает свое «настоящее я». В Smile Off все строится на запахах, звуках и прикосновениях, так как зритель на протяжении всего спектакля остается сидящим в кресле с повязкой на глазах и связанными руками.