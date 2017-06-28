После «Чудо-женщины», которая триумфально прошлась по кинотеатрам и собрала более $650 млн, нас ждет еще один фильм про супергероя — «Человек-паук: возвращение домой». Это уже шестой за последние 15 лет полнометражный фильм о супергерое из вселенной Marvel. Рассказываем, что смотреть на больших экранах в следующем месяце.

1. «Человек-паук: возвращение домой» (6 июля)

Том Холланд в роли молодого Питера Паркера, которому предстоит сразиться со Стервятником (Майкл Китон) под чутким руководством Железного человека (Роберт Дауни-младший).

2. «Планета обезьян: война» (13 июля)

Девятый фильм франшизы продолжит вечную историю противостояния предводителя обезьян Цезаря с человеческой расой. На этот раз его антагонистом выступит безжалостный Полковник в исполнении Вуди Харрельсона.

3. «Дюнкерк» (20 июля)

Кристофер Нолан переключает свое внимание с научной фантастики и супергероев на Вторую мировую войну и рассказывает историю спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции. В главных ролях — Том Харди и Киллиан Мерфи.

4. «Взрывная блондинка» (27 июля)

Шпионский триллер со взрывоопасной Шарлиз Терон в роли специального агента британской разведки MI-6. Действие проходит в Берлине во время холодной войны, куда героиню Терон отправляют на поиски двойного агента и похищенного документа.

5. «Роковое искушение» (27 июля)

За эту картину София Коппола получила приз Каннского фестиваля как лучший режиссер. В разгар гражданской войны молодой янки Колин Фаррелл попадает в закрытый пансион для девушек, в котором проживают героини Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.