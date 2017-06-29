Сериал «Фарго» (равно как и оригинальный фильм братьев Коэн) всегда был, по сути, черным анекдотом про идиотов. Как коты в потешных видео на Youtube, соскальзывающие в ванну, они нелепо соскальзывают в водоворот кровавых разборок, крохотным камешком попадают в отлаженную преступную машину и заклинивают ее. Это история про маленького человека, вдруг оказывающегося в оппозиции могучему злу. Про Давида и Голиафа, где Давид беспомощно бьется в руках могучего гиганта, пока тот вдруг не поскальзывается на банановой кожуре и не раскалывает черепушку о камень.

Язык, на котором говорит «Фарго» — без пяти минут фольклорный. Это тот же язык, на котором сочиняли бородатые анекдоты про деда на «Запорожце» и бандитов на «шестисотом мерседесе», или бесчисленные истории про находчивого простака-мужика, который из любой ситуации выйдет победителем. Однако то, какую форму этот язык обретает в руках сценаристов сериала, каждый раз заслуживает восхищения (и уверенных рейтингов). Третий сезон «Фарго» не стал исключением — на уже знакомом языке нам рассказывают историю не только захватывающую, но и актуальную. Сейчас мы попробуем объяснить, почему.

В «Фарго» потрясающий злодей (снова)

Антигерой у сценаристов «Фарго» всегда подчеркнуто яркий, патетический и на первый взгляд непобедимый. В первом сезоне это был суперубийца Лорн Малво в исполнении Билли Боба Торнтона. Во втором — кровожадная, съехавшая с катушек мафиозная семья немецких иммигрантов. В третьем — это преступный гений, страдающий булимией и болезнью зубов, философ-мизантроп, гражданин мира и сущий дьявол, отвратительный и восхитительный одновременно, — некто В.М. Варга. Его сыграл Дэвид Тьюлис — оборотень Римус Люпин из «Гарри Поттера» и Арес из недавней «Чудо-женщины». И это определенно одна из лучших ролей в его карьере.

… и великолепный актерский состав

Раз уж мы заговорили про актеров. В «Фарго» играли Кирстен Данст, Мартин Фримен и много других замечательных артистов. В третьем сезоне сразу две роли отданы Юэну Магрегору — и какие. А еще здесь есть Рэй Уайз, более известный как Лиланд Палмер.

«Русские» злодеи

Для среднестатистического жителя Западного мира Россия снова стала мифическим пугалом — и сценаристы блестяще это используют. Пока в западной прессе выясняют, были или нет русские хакеры и о чем президент Трамп договорился с русской разведкой, в «Фарго» казак Юрий и, кажется, казах Мимо наряжаются в шапки зверей, едят на завтрак деревенских полицейских и прижимают к ногтю местных жителей. Это сказка о волчках, которые утащат за бочок, только пересказанная для взрослых. «Жертва принимает свою роль и послушно обмякает в зубах хищника», — в какой-то момент произносит Варга. И зашедших в овечье стадо Миннесоты условных «русских» хищников боятся по обе стороны экрана.

…и женщины-герои

Pussy Power — еще одна важная тема дня, умело отраженная в новом сезоне «Фарго». Единственные герои, ведущие себя достойно — это рациональная, интеллектуальная и просто человечная фигура шефа полиции Глории Бергл и находчивая, романтическая, смелая преступница Никки Сванго.

Все главные мужские фигуры — за исключением злодеев и еще пары персонажей — те самые идиоты, на которых стоит «Фарго». Самоуверенные самодуры (полицейский Мо Даммик), инфантильные кретины (братья Стасси), простодушные трусишки (Сай Фелц), похотливые, жадные, эгоистичные, какие угодно, они открывают глаза на реальность, когда уже слишком поздно.

И это, правда, очень остроумно.