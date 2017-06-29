Россия выбыла из соревнований

Впервые за двадцать лет хозяева Кубка Конфедераций не вышли из группы. Россия боролась, но дальше победы над Новой Зеландией дело не пошло — два поражения от Португалии и Мексики перечеркнули все надежды. В прошлый раз такое случилось 20 лет назад со сборной Саудовской Аравии. К слову, саудиты сегодня на восемь мест выше наших в рейтинге FIFA — 55-е место против 63-го.

В вылете сборной многие обвиняют вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, допустившего две результативные ошибки в решающем матче против Мексики. Другие считают, что в любом поражении, прежде всего, виноват главный тренер, — в данном случае это Станислав Черчесов. Уже звучат предложения заменить его на Курбана Бердыева. Завершают картину те, кто искренне считает Россию нефутбольной страной и предлагает переключиться на хоккей.

Судьи, ложь и видео

Пока в России ищут виновных, в мире обсуждают экспериментальные видеоповторы. Уже во втором матче турнира арбитр из Аргентины Нестор Питана отменил гол Португалии в ворота мексиканцев. В следующем матче этой же сомнительной чести удостоились чилийцы.

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По обоим эпизодам мнения разделились примерно поровну. Часть экспертов утверждает, что просмотр записи убивает дух игры, и говорят, что иногда не замечать миллиметровые офсайды вполне допустимо. Их противники кивают на то, что весь процесс занимает считанные секунды, и вспоминают, сколько раз сами получали несправедливые голы. Но и Португалия, и Чили впоследствии забивали еще, и эти голы засчитывались, так что серьезных скандалов в этих матчах удалось избежать.

Зато в поединке Камеруна с Германией колумбийский арбитр Вильмар Рольдан начудил. Он заинтересовался столкновением Эрнеста Мабуки с немцем Эмре Джаном, посмотрел повтор, после чего зачем-то удалил Себастьена Сиани, который вообще не участвовал в эпизоде. Бурные протесты камерунской команды привели к тому, что Рольдан посмотрел повтор ещё раз и теперь уже удалил правильного игрока Мабуки, а Сиани оставил на поле.

Все действо длилось минут шесть, и болельщики на стадионе в это время откровенно скучали. Посмотрим, как повторы проявят себя в решающих матчах. От этого зависит, оставит ли FIFA историческое нововведение на Чемпионат мира 2018 года.

Сенсационный успех Мексики

Пожалуй, главная пока сенсация турнира — неожиданное сильное выступление Мексики, которую, кстати, уже 10 лет спонсирует AB InBev (производитель бренда BUD) (может, в этом секрет успеха?). Никто не ставил на них в поединке против действующего чемпиона Европы Португалии, но они смогли удивить. По ходу матча португальцы дважды выходили вперед, и оба раза мексиканцы резко увеличивали натиск на ворота противника и довольно быстро сравнивали счет. По сути, именно в этой встрече мексиканцы сделали самый важный шаг на пути в полуфинал. Если бы они уступили португальцам — матч с Россией, скорее всего, сложился бы по‑другому.

Любимица Германии в родном Петербурге

На турнире работают тысячи журналистов из сотен стран мира, многие проехали тысячи километров, чтобы увидеть Кубок Конфедераций в России. Но для корреспондентки немецкого канала ARD Палины Рожински приезд на матч Россия — Новая Зеландия в Санкт-Петербург стал особенно значимым событием. Дело в том, что она родом из города на Неве.

В далеком 1991 году в возрасте шести лет Рожински переехала с родителями в Берлин. Первой ее телеработой стало шоу на канале MTV, куда ее позвали в 2009-м году. Ведущая, актриса, модель, диджей — сочетание стольких талантов с выразительной внешностью быстро сделали Рожински любимицей немецкой публики. Загляните в ее Instagram , у которого больше 850 тысяч подписчиков.

Артуро Видаль

Полузащитник сборной Чили и мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль хорош всем. У него прекрасная скорость, пронзительный удар, и прекрасные навыки оборонительной игры. Не будем забывать и про запоминающуюся прическу и многочисленные татуировки. Неудивительно, что именно его болельщики выбрали победителем в борьбе за трофей Man of the Match за игру Чили — Камерун. Награду лучшему футболисту каждого матча вручает официальный спонсор BUD Alcohol Free.

А в матче Германия — Чили героический бросок Артуро позволил его товарищу по команде Алексису Санчесу перехватить мяч в непосредственной близости от чужой штрафной и забить элегантный (и очень нужный Чили) гол.

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Устрашающие немцы

Кубку Коферераций предпочли отпуск основные звезды немецкой сборной: лучший ассистент английской Премьер-лиги Озил, вратарь и пара центральных защитников «Баварии» — Нойер, Боатенг и Хуммелс, победитель Лиги чемпионов Кроос и ее финалист Хедира, молниеносный Ройс и креативные универсалы Гётце и Мюллер. Любая другая сборная без таких игроков ни на что бы не рассчитывала, но Германия даже вторым составом в первом матче забивает три гола Австралии и являет миру новых суперзвёзд.

Капитан команды Юлиан Дракслер на чужой половине поля чувствовал себя как дома, что прогнозируемо принесло ему трофей официального спонсора BUD Alcohol Free — Man of the Match. Пользователи, голосовавшие на сайте fifa.com, а также при помощи ботов на Facebook и VKontakte не смогли пройти мимо огромного количества передач Дракслера и почти полного отсутствия ошибок.

В двух других матчах великолепно смотрелись фланговые хавы Джошуа Киммих и Йонас Хектор, а также молодой форвард Тимо Вернер, дважды огорчивший Камерун. Не слишком удачно выступили, разве что, вратари Бернд Лено и Марк-Андре тер Стеген, которые пропустили необязательные голы в простых ситуациях. Но после матчей партнеры четко дали всем понять, что никакой трагедии не произошло.

Из «Домодедово» в отель за ₽50 000

В анекдотичную историю вляпался корреспондент из Чили Диего Гаспар Саес Миранда, приехавший освещать Кубок Конфедераций. Услужливый таксист сумел в обычной аэропортовой манере навязать ему свои услуги прямо на выходе с таможенного контроля в «Домодедово». Воспользовавшись незнанием валютных реалий России, он договорился довести его до отеля за ни много ни мало 50 тысяч рублей.

Доехав до отеля Миранда понял, что сильно переплатил, и вызвал полицию. Дальше, как водится, «в ходе оперативно-розыскных мероприятий» таксиста нашли в тот же день. Уже утром следующего дня таксист вернул чилийцу деньги с извинениями. Поможет ли это ему избежать уголовного преследования по 159-й статье уголовного кодекса «Мошенничество при получении выплат» пока не ясно. Между тем, по ней таксист может лишиться суммы в шесть раз больше его потенциального заработка, а то и получить реальный срок. Учитывая скорость отечественного судопроизводства, мы явно раньше узнаем имя победителей Кубка Конфедераций, чем судьбу таксиста.