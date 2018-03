1. alt — J / Relaxer (1 июня)

Ребята из Лидса записали третий альбом — короткий и странный. Над ним также работали британская фолк-певица Марика Хакман и участница группы Wolf Alice Элли Роуселл — их голоса удачно вписались в ярко выраженную повествовательную линию новых треков.

Голос солиста Джо Ньюмана буквально обволакивает слушателя в мягких, но ритмичных песнях 3WW и House of The Rising Sun, а вот Hit Me With That Snare, напротив, затягивает в темноту. В Pleader можно услышать хор мальчиков, London Metropolitan Orchestra и звуки полицейских сирен.

Слушать в первую очередь: В песне In Cold Blood группа поет о том, как вечеринка в бассейне превращается в кошмар, с помощью пульсирующих гитарных проигрышей, старого синтезатора Casio и электронных духовых инструментов.

2. London Grammar — Truth is a Beautiful Thing (9 июня)

Грусть в песнях мечтательной трип-хоп группы из Великобритании не ввергает в депрессию, а побуждает к рефлексии. Это особая печаль — та, которой можно упиться, та, что расслабляет. Незабываемый вокал Ханны Рид особенно ярко звучит в Wild Eyed и вгоняющей в тоску What a Day.

Слушать в первую очередь: В песне Oh Woman Oh Man можно услышать знакомые еще по альбому If You Wait звуки, а также отвлечься от меланхолии на что-то более воодушевляющее.

3. Phoenix / Ti Amo (9 июня)

Альбом с таким названием должен звучать более резко, чем в итоге получилось у французской группы. Но даже рисованное сердце на обложке можно не заметить, заслушиваясь реверансами в сторону Daft Punk, Passion Pit и Friendly Fires в треках Love Life и Fleur De Lys. Альбом Ti Amo вызывает ухмылку на лице и предлагает простое противоядие от никуда не годной легкой музыки.

Слушать в первую очередь: J Boy — это эйфорический кусочек лета, который отвлекает от моросящего дождя за окном. Припев, начинающийся со слов just because of you, будет постоянно крутиться в голове, словно нарезка с лучшими моментами счастливых солнечных дней.

4. Lorde — Melodrama (16 июня)

Сумев сделать то, что получилось далеко не у всех поп-звезд, 20-летняя Элла Йелич-О'Коннор передает бурный, веселый, иногда травматичный и запутанный опыт взросления с подлинным волнением и глубиной.

Слушать в первую очередь: В Supercut слова о первой любви становятся все более отчаянными, перерастая в потрясающий припев, в котором Лорд поет о том, что уже давно потеряно (In my head, I play a supercut of us). Как Ribs из ее последнего альбома, эта песня цепляет и волнует.

5. Vince Staples / Big Fish Theory (23 июня)

Выпустив успешный Summertime 06 и коллаборации с другими артистами, Винс Стейплз, кажется, подобрался к поворотному моменту в своей карьере. На втором альбоме калифорнийского рэпера, эмоциональном и искреннем, можно услышать кусок из интервью Эми Уайнхаус (Alyssa Interlude), критику пропагандистской прессы (Party People), а также отсылки к теме смерти и суицида.