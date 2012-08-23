Коля, 5,5 года:

«Здесь дают каталог, в нем заказываешь что хочешь. Можно кулачком потереть страницу и понюхать — запах очень вкусный получается. Можно шапку заказать хорошенькую, но мне шапку не надо. Внутрь попасть, конечно, интересно, но я порезал палец, и поэтому меня не пускают».

Аня, 5 лет:

«Мои родители приходят сюда покушать мясо. Здесь, как в столовой, только вкуснее. Половину часика кушают, а потом танцуют. Моя мама с другими родителями водят хороводы».

Алина, 5 лет:

«Там находятся всякие игрушки, например крысы. Три крысы — синяя, коричневая и белая. Еще там полосатые диваны, их меняют на старые — вы отдаете старый диван, а вам дают новый. Также есть два стола — красный и белый. Мне понравился белый, он гораздо посветлей».

Полина, 3 года:

«Родители здесь кушают всякие вкусности, например хлебушек и колбасу. Еще тут продают конфеты».

Даша, 5 лет:

«Родители здесь покупают вещи: папа — елочку, а мама — цветочек. Еще тут тапочки выдают бесплатно».

Яна, 3 года:

«Родители сюда приходят, чтобы я поиграла. А еще они выбирают комнаты, где можно спать. Выбирают лучшую комнату, и всю ее покупают».

Феликс, 4,5 года:

«Сюда приходят кататься с горки. Она здесь самая лучшая, все сюда едут покататься. Еще тут очень хорошие игрушки раздают. Мне мой друг рассказал, он внутрь заходил. Он сначала хотел ежика, потом — крокодила, а потом оставил крокодила и взял крысу».

Леша, 4 года:

«Папа с мамой там играют — в машинки, грузовые и камазы. А еще покупают продукты: морковку, картошку и тыкву. Им там очень весело, потом они говорят: «Очень круто было».

Марта, 3 года:

«Это такое место, где много людей, и все друг с другом играют. Взрослые со взрослыми, а дети с детьми».

Далер, 6 лет:

«Родители туда приходят и говорят: «Дайте нам какую-нибудь игрушку». Их спрашивают: «Какую игрушку?» А они говорят: «Любую». Потом им дают игрушку и они идут домой».

Кирилл, 6 лет:

«Мне папа и мама ничего не говорят, просто берут и идут наверх по лесенке. А иногда стоят и на меня смотрят. Вообще, я думаю, что здесь продаются вещи для кота. У нас есть кот Никс, и тут ему покупают игрушки. Крысу, например».

Алина, 3,5 года:

«Здесь родители выбирают разные кастрюли для моего детского садика. Они говорят, что идут на пять минут, а потом их долго нет, и я не знаю, почему они там так долго остаются».

Кристина, 4 года:

«Это такое место, чтобы играться. Они сначала играются, а потом покупают мясо, яблоки, бананы, груши и сливы».

Аксинья, 4,5 года:

«Мне нравится игровая комната, поэтому меня сюда берут — когда я попрошу, сразу приводят. А пока я играю, родители тут могут поспать. Тут очень много красивых кроваток с подушками, и они спят или просто лежат и отдыхают».