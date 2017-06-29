В ролике, снятом по случаю запуска киношколы «Индустрия», артисты вспоминают, как они пришли в кино и почему больше не могут представить без этого свою жизнь. О своей зависимости рассказали режиссеры Федор Бондарчук и Кирилл Серебренников, актриса Паулина Андреева, оператор Владислав Опельянц и сценарист Олег Маловичко. Их признания выслушал известный кинокритик Антон Долин.

Об открытии школы кино и телевидения стало известно на фестивале «Кинотавр», который прошел в Сочи в июне. Организаторами выступили «Национальная медиагруппа», Бондарчук и продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Своей целью деятели кино называют воспитание нового поколения творческих кадров.

День открытых дверей в киношколе «Индустрия» пройдет 10 июля в Каро 11 Октябрь (зал IMAX, Новый Арбат, 24)