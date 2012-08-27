Некоторые люди заинтересованы сейчас в том, чтобы информация о Ленине не поступала в газеты, журналы, на телевидение. Его образ скрывается от детей. Поэтому мы мало о нем знаем. Великий, могучий… Первый президент России.

Настоящая фамилия у него была Ильич, но он придумал себе другую и стал известен как Ленин. Он был небогатым и добрым, жил в палатке у реки, а потом перебрался в Москву и стал ей руководить. Вроде как мэр. Конечно, его тогда уже переселили в Кремль, но он скучал по природе. Зимой Ленин ездил на броневике, который использовал как санки, снегокат. А летом — как машину. В те времена других машин не было, только лошади.

Когда Ленин сделал карьеру, он женился, стал заниматься политикой. У Ленина была большая семья, чтобы подавать всем пример, — тогда еще не существовало рекламы. У Ленина был свой бизнес, фабрики. Он называл разные предприятия в честь своей жены, чтобы доказать свою любовь. У Ленина было много детей, поэтому есть такое выражение «Ленин и дети».

Сейчас люди выглядят по‑другому, а тогда они были интереснее внешне. Ленина часто изображали в памятниках, потому что он обладал выдающейся внешностью. У него был большой нос. Высокий. Лысенький. Носил черные брюки, пиджак, ботинки, соблюдал деловой стиль. Сейчас многие так одеваются, но он опередил время. Спортивный стиль он не мог себе позволить, он обязан был ходить в жилете и пиджаке и красном галстуке. До нас не дошло, как он одевался дома, но и дома ему тоже приходилось ходить в пиджаке, потому что у него было много гостей.

До Ленина политика шла очень медленно, а он ее ускорил. Ленин был лидером. Умел замотивировать все очень хорошо. Привнес свободу слова. Каждый человек в газетах и журналах мог высказывать свое мнение. Ленин также создал метро и электричество.

Когда он жил, было не очень много еды, не то что сейчас. Поэтому Ленин был худой, это можно увидеть в мавзолее. В мавзолее у него не сильно испорчена кожа — его, наверное, чем-то мажут.

Еще было бревно. Ленин помог его дотащить, и бревно стало с ним ассоциироваться. Ленин был небольшой и слабый, но все равно носил тяжелые вещи, потому что хотел помочь.

Сейчас много детей отрицательного характера, а Ленин с этим боролся. Ленин открыл дорогу детям в будущее, у детей того времени было детство без границ. Ленин был похож на Путина по уровню, и вообще, по своей работе. Мужественный такой был, вел всех за собой. Ну, нас всех вел. У него есть известная фраза — «Правильной дорогой идете, ребята!».